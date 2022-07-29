Киркорова не пустили в Молдавию на дачу показаний по делу партии «Шор»

Российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию, хотя он является ключевым свидетелем по делу об обвинении оппозиционного депутата Марины Таубер по делу о незаконном финансировании партии «Шор», сообщил адвокат Таубер Аурелиу Коленко.

«Сегодня при пересечении границы Молдавии в аэропорту гражданин России и гражданин Болгарии Киркоров Филипп не был допущен на территорию республики, ему было оформлено решение об отказе на въезд. Мотив для отказа в пересечении границы не указаны, хотя певец был приглашен в Молдавию по настоянию группы адвокатов депутата Марины Таубер», – цитирут его РИА «Новости».

По его словам, прокуратура подозревает, что Киркоров якобы получил сумму денег от партии «Шор», поэтому решение погранполиции будет опротестовано.

«Власти, нарушая закон, воспрепятстовали проведению правосудия, господин Киркоров является ключевым свидетелем по делу Таубер, власти опасаются, что Киркоров даст правдивые показания. Мы опротестуем этот безграмотный протокол и через несколько дней предоставим доказательства о невиновности Марины Таубер», – подчеркнул юрист.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии 21 июля провела обыски у активистов и сторонников партии «Шор» по делу о незаконном финансировании политформирования, затем парламент по запросу и.о. генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета из-за подозрений в незаконном финансировании партии, 23 июля ее поместили под арест на 30 суток.

В Кремле заявляли, что власти Молдавии методично насаждают антироссийскую повестку и делают все для дистанцирования от взаимодействия с Россией.

Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее сообщил о вероятной ликвидации партии «Шор», если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось. Он признал, что следствие заинтересовалось ситуацией вокруг протеста 19 июля, который организовала партия «Шор» на центральной площади Кишинева. Тогда в акции приняли участие более 40 тыс. человек. Они выражали свое недовольство ростом цен в стране и бездействием власти.

В это же время на площади должен был пройти концерт с участием Филиппа Киркорова, Давы и Ивана Дмитриенко. Однако мероприятие было сорвано полицейскими, которые заблокировали транспорт, перевозивший технику и оборудование для эстрады. Тем не менее, прокуроры настаивают, что Киркоров якобы получил гонорар в размере 200 тыс. евро, но эта сумма не отражена в финансовом отчете партии.