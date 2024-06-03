Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.8 комментариев
В Молдавии отменили запрет на въезд в страну Киркорова
Суд в Молдавии отменил запрет на въезд в страну Киркорова
Районный суд молдавской столицы аннулировал запрет на въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову, который действовал с 2022 года.
Решение о запрете на въезд в Молдавию Киркорову, вынесенное отделом пограничной полиции международного аэропорта Кишинева, аннулируется, передает ТАСС со ссылкой на портал судебных инстанций страны.
Напомним, в 2022 году артиста не пустили в Молдавию, где он должен был выступить в качестве ключевого свидетеля по делу об обвинении оппозиционного депутата Марины Таубер в незаконном финансировании партии «Шор».