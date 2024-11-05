Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.3 комментария
Эксперт: Марафон «Знание» дает каждому россияну возможность слушать лекции выдающихся людей
Эксперт Майоров: России удалось расширить границы просвещения с помощью марафона «Знание»
«Сложно представить себе еще какое-либо бесплатное мероприятие, на котором со студентами в очном формате и неформальной обстановке встречаются пресс-секретарь главы государства и руководитель «Роскосмоса», известные журналисты ведущих телеканалов, лучшие медиаменеджеры страны, авторитетные деятели культуры и другие», – об этом газете ВЗГЛЯД сказал докторант Института философии СПбГУ Арсений Майоров. На этой неделе во всех федеральных округах проходит восьмой по счету просветительский марафон «Знание. Первые».
«В эти дни проходит восьмой по счету федеральный просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание». Как бывший член команды «Знания» хочу искренне поздравить всех сопричастных к проекту с очередной большой победой», – отметил Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых».
«Благодаря «Знанию» российское публичное поле становится более насыщенным за счет выступлений авторитетных специалистов перед миллионами зрителей – и одновременно доступным, поскольку у каждого желающего есть возможность послушать выдающихся людей, – продолжил собеседник. – Благодаря тому, что марафоны не ограничены какой-то конкретной тематикой или специфическим направлением, познавательный контент охватывает максимально широкую аудиторию и призывает всех граждан России к саморазвитию и личностному росту».
Главным достижением марафона «Знание. Первые» стало появление своей устойчивой молодежной аудитории, «которую вдохновляют выступления спикеров, в том числе высшего уровня – от государственных деятелей до руководителей крупных медиа».
«Благодаря этому «Знание» при активной поддержке Росмолодежи и «Движения Первых» смогло создать уникальную диалоговую площадку, в которой всем участником действительно интересно и комфортно взаимодействовать. Сложно представить себе еще какое-либо бесплатное мероприятие, на котором со студентами в очном формате и неформальной обстановке встречаются пресс-секретарь главы государства и руководитель «Роскосмоса», известные журналисты ведущих телеканалов, лучшие медиаменеджеры страны, авторитетные деятели культуры и другие. Марафон позволяет реализовывать смелые эксперименты, расширяющие границы классической просветительской деятельности», – добавил спикер.
В понедельник в России стартовал просветительский марафон «Знание. Первые», который продлится до 6 ноября. В нем участвуют как подростки, которые впервые задумываются о карьере, так и молодые профессионалы.
В Москве марафон проходит в Центральном манеже. Как отметил на церемонии открытия гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, мероприятие впервые охватывает все федеральные округа и новые регионы России. «Помимо площадки здесь, в Москве, работают еще восемь, одна из которых в Луганске. Мы рассчитываем, что примерно 25 тыс. человек смогут посетить марафон очно, с ребятами пообщаются более 100 выдающихся лекторов», – заявил Древаль.
Лекции транслируются в эфире «Знание. ТВ», на федеральных телеканалах и в группе общества «Знание» во «ВКонтакте». Среди заявленных спикеров – депутаты, историки, журналисты, конструкторы, инженеры, изобретатели, известные спортсмены, включая футболиста Андрея Аршавина. Также с ребятами пообщался гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
В ходе марафона также обсуждаются самые разные темы, в том числе внешние вызовы для России, космонавтика, агропромышленный комплекс, экологичный транспорт, культура для молодежи, успешные инвестиции и навыки продюсирования будущего. Особое внимание уделено современной истории России и героическим подвигам соотечественников.