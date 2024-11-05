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    Игорь Макаров Игорь Макаров У устойчивости России к западным санкциям есть три причины

    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    10 комментариев
    5 ноября 2024, 20:38 • Новости дня

    Эксперт: Марафон «Знание» дает каждому россияну возможность слушать лекции выдающихся людей

    Эксперт Майоров: России удалось расширить границы просвещения с помощью марафона «Знание»

    Эксперт: Марафон «Знание» дает каждому россияну возможность слушать лекции выдающихся людей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Сложно представить себе еще какое-либо бесплатное мероприятие, на котором со студентами в очном формате и неформальной обстановке встречаются пресс-секретарь главы государства и руководитель «Роскосмоса», известные журналисты ведущих телеканалов, лучшие медиаменеджеры страны, авторитетные деятели культуры и другие», – об этом газете ВЗГЛЯД сказал докторант Института философии СПбГУ Арсений Майоров. На этой неделе во всех федеральных округах проходит восьмой по счету просветительский марафон «Знание. Первые».

    «В эти дни проходит восьмой по счету федеральный просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание». Как бывший член команды «Знания» хочу искренне поздравить всех сопричастных к проекту с очередной большой победой», – отметил Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых».

    «Благодаря «Знанию» российское публичное поле становится более насыщенным за счет выступлений авторитетных специалистов перед миллионами зрителей – и одновременно доступным, поскольку у каждого желающего есть возможность послушать выдающихся людей, – продолжил собеседник. – Благодаря тому, что марафоны не ограничены какой-то конкретной тематикой или специфическим направлением, познавательный контент охватывает максимально широкую аудиторию и призывает всех граждан России к саморазвитию и личностному росту».

    Главным достижением марафона «Знание. Первые» стало появление своей устойчивой молодежной аудитории, «которую вдохновляют выступления спикеров, в том числе высшего уровня – от государственных деятелей до руководителей крупных медиа».

    «Благодаря этому «Знание» при активной поддержке Росмолодежи и «Движения Первых» смогло создать уникальную диалоговую площадку, в которой всем участником действительно интересно и комфортно взаимодействовать. Сложно представить себе еще какое-либо бесплатное мероприятие, на котором со студентами в очном формате и неформальной обстановке встречаются пресс-секретарь главы государства и руководитель «Роскосмоса», известные журналисты ведущих телеканалов, лучшие медиаменеджеры страны, авторитетные деятели культуры и другие. Марафон позволяет реализовывать смелые эксперименты, расширяющие границы классической просветительской деятельности», – добавил спикер.

    В понедельник в России стартовал просветительский марафон «Знание. Первые», который продлится до 6 ноября. В нем участвуют как подростки, которые впервые задумываются о карьере, так и молодые профессионалы.

    В Москве марафон проходит в Центральном манеже. Как отметил на церемонии открытия гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, мероприятие впервые охватывает все федеральные округа и новые регионы России. «Помимо площадки здесь, в Москве, работают еще восемь, одна из которых в Луганске. Мы рассчитываем, что примерно 25 тыс. человек смогут посетить марафон очно, с ребятами пообщаются более 100 выдающихся лекторов», – заявил Древаль.

    Лекции транслируются в эфире «Знание. ТВ», на федеральных телеканалах и в группе общества «Знание» во «ВКонтакте». Среди заявленных спикеров – депутаты, историки, журналисты, конструкторы, инженеры, изобретатели, известные спортсмены, включая футболиста Андрея Аршавина. Также с ребятами пообщался гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

    В ходе марафона также обсуждаются самые разные темы, в том числе внешние вызовы для России, космонавтика, агропромышленный комплекс, экологичный транспорт, культура для молодежи, успешные инвестиции и навыки продюсирования будущего. Особое внимание уделено современной истории России и героическим подвигам соотечественников.

    5 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин поддержал создание единых учебников по русскому языку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку идее создания единых государственных учебников по русскому языку и языкам республик России.

    Глава государства на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России отметил, что такие учебники должны быть сбалансированы и взаимосвязаны, передает РИА «Новости».

    «При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам, как «Русский язык» и «Язык народа, государственный язык республики Российской Федерации», – добавил российский лидер.

    Председателем Совета, на заседании которого обсуждалась данная инициатива, является советник президента Елена Ямпольская.

    В августе в Москве представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9-х классов.

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    5 ноября 2024, 09:19 • Новости дня
    Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась мужчиной

    У алжирской боксерши Иман Хелиф обнаружили мужские половые признаки и кариотип

    Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась мужчиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф, согласно медицинским тестам, обладает признаками мужского организма, что выяснилось в ходе проверок в больницах Алжира и Франции.

    Французский журналист Джаффар Айт Аудиа сообщил, что олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф фактически является мужчиной, передает РИА «Новости».

    Согласно результатам медицинских тестов, проведенных в 2023 году, у Хелиф обнаружены тестикулы и «микропенис», а также отсутствует матка. Исследования также показали, что у нее мужской кариотип XY и уровень тестостерона, характерный для мужчин, наряду с дефицитом альфа-5-редуктазы второго типа, который является генетической аномалией.

    Медицинские данные были собраны из больниц Алжира и Франции. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие Хелиф в женском турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже. МОК также допустил к соревнованиям спортсменку из Тайваня Линь Юйтин. Обе спортсменки не прошли гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, который показал повышенный уровень тестостерона в их организмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, алжирская и тайваньская боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые не прошли гендерное тестирование на чемпионате мира 2023 года в Нью-Дели, были допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже, а тайваньская боксерша Линь Юйтин одержала победу в финале женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг в Париже, при этом боксерша Хелиф обвинила Илона Маска и Джоан Роулинг в кибербуллинге.

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    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    5 ноября 2024, 02:42 • Новости дня
    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области

    Российские войска поразили технику и живую силу противниками в Запорожской области

    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области
    @ MOD Russia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов.

    «Русская армия проводит массированную атаку ФАБ-500 с УМПК по скоплению бронетехники и живой силы нацистов на ореховском направлении запорожского фронта», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По его данным, основные удары наносятся в районе Орехова, а также в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе, подчеркнул он.

    Напомним, 31 октября Рогов сообщил, что Главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных, вызванной значительными потерями и тактическими успехами российской армии.

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    5 ноября 2024, 09:37 • Новости дня
    Вучич назвал отличие России от Запада

    Вучич подчеркнул, что Россия не бомбила Сербию и не отнимала Косово

    Вучич назвал отличие России от Запада
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что основное отличие России от западных стран для него заключается в том, что Россия не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что основное отличие между Западом и Россией состоит в том, что Россия никогда не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию, передает Ura.Ru.

    Вучич в интервью телеканалу Happy TV подчеркнул: «Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово».

    При этом Вучич отметил, что Сербия следует европейскому пути развития, стремясь интегрироваться в структуры Европейского союза. Несмотря на это, Вучич подчеркнул необходимость поддержания традиционно крепких связей с Китаем и Россией. Он подчеркнул, что сбалансированная внешняя политика является приоритетом для Сербии, что позволяет стране отстаивать свои интересы на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что выборы в США будут судьбоносными, так как они окажут значительное влияние на международную политику. Вучич рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине и различные аспекты двусторонних отношений. Президент Сербии сообщил, что он не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за запланированной встречи с польским премьером Дональдом Туском.

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    5 ноября 2024, 09:53 • Новости дня
    Трамп признал возможность поражения на выборах

    Трамп заявил о возможности проигрыша на выборах, но отметил преимущество над Харрис

    Трамп признал возможность поражения на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп выразил уверенность в своем преимуществе на выборах, но допустил возможность поражения, отметив, что победителя, вероятно, назовут уже в ночь голосования.

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на свое значительное преимущество, не исключает возможность проигрыша на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».

    В интервью ABC он отметил, что неожиданности могут случиться, но выразил уверенность в своем лидерстве над Камалой Харрис, представителем Демократической партии. «Да, я думаю... Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть. Плохие вещи могут происходить..., но будет интересно», – сказал Трамп.

    Трамп также высказал мнение, что результаты выборов станут известны уже к ночи голосования. На предстоящих выборах, которые состоятся 5 ноября, Трамп будет представлять Республиканскую партию, в то время как Демократическую – Камала Харрис.

    Тем временем американский комик и телеведущий Джо Роган выразил поддержку Трампу, отмечает ТАСС. На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Роган выложил фрагмент интервью для подкаста The Joe Rogan Experience, в котором предприниматель Илон Маск приводит «самые убедительные» аргументы в пользу Трампа. «Я согласен с ним на все сто. К сведению, да, это поддержка Трампа», – отметил Роган.

    Подкаст The Joe Rogan Experience считается одним из самых популярных в стриминговом сервисе Spotify и насчитывает более 18 млн подписчиков на YouTube. Поддержка Рогана может оказать значительное влияние на предвыборную кампанию Трампа, учитывая его широкую аудиторию и влияние в медийной среде.

    На выборах 5 ноября Республиканскую партию будет представлять Дональд Трамп, а Демократическую – вице-президент Камала Харрис. Во многих штатах США уже началось досрочное голосование.

    Отметим, что в американском городке Диксвилл-Нотч, который традиционно открывает всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, подчеркивая напряженность предстоящей избирательной гонки.

    Ранее Дональд Трамп заявил на митинге в Мичигане, что он сражается с демократической «системой зла», а не с Камалой Харрис, что перекликается с его предыдущей кампанией против Джо Байдена.

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    5 ноября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области

    Член ОП Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера

    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области. На этом фоне применение авиационных бомб ФАБ-500 призвано не дать противнику укрепить здесь оборону, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее Россия нанесла удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб с ФАБ-500 с УМПК.

    «Россия системно наносит удары по скоплению оборонительных сооружений противника на Запорожском направлении. И последние прилеты с использованием ФАБ-500 – не исключение», – пояснил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, в последнее время ВСУ проявляют здесь повышенную активность. Мы наблюдаем попытки возведения новых укреплений, наскоки на Работино. Таким образом, удары с помощью ФАБ должны были охладить пыл оппонентов, вынудить их прекратить наращивание интенсификации действий на данном направлении фронта», – отмечает он.

    Между тем Рогов напоминает: за последний месяц Россия добилась немалых успехов на южных участках линии боевого соприкосновения. «Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», – акцентирует собеседник.

    «Вполне возможно, что в будущем российское командование и решится на проведение масштабного наступления именно здесь. Тем более что активизация на данном участке открывает широкие возможности и в рамках освобождения Орехова, что грозит для ВСУ значительным ухудшением положения в Запорожской области», – полагает спикер.

    «Украинское руководство это хорошо понимает. Местное командование видит, что Гуляйполе уже превратилось в огневую зону: наши артиллеристы хорошо простреливают окраины населенного пункта. Поэтому противник спешно пытается создать здесь новые укрепрайоны, причем прямо в городской застройке, что, мягко говоря, не очень нравится местным жителям», – заключил Рогов.

    Ранее Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб ФАБ-500. Как сообщил Рогов ТАСС, обстрелы проходили преимущественно в районе Орехова, Новодониловки и Малой Токмачки. По его оценке, операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе.

    При этом за последнее время Россия достигла немалых успехов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, в пятницу группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что данный населенный пункт может открыть возможности для дальнейшего продвижения к Запорожской области, однако для этого необходимо пройти последний укрепрайон – Великую Новоселку.

    До этого также был освобожден населенный пункт Золотая Нива, что, по оценке Рогова, обеспечило эффективность наступления на север на Времевском выступе, а также создало предпосылки для атакующих действий в районе Гуляйполя с северо-востока.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

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    5 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США

    В проголосовавшем первым Диксвилл-Нотче Трамп и Харрис получили по три голоса на выборах в США

    Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США
    @ Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В американском городке Диксвилл-Нотч, традиционно открывающем всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки.

    В небольшом американском городке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, Дональд Трамп и Камала Харрис получили равное количество голосов на открывшихся выборах в США. Оба кандидата набрали по три голоса, что подтвердило последние опросы о напряженности борьбы. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу, передает ТАСС.

    По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча голосуют первыми в стране. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.

    Выборы 5 ноября включают не только президентскую гонку, но и выборы трети Сената, всей Палаты представителей, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий.

    Дональд Трамп, бывший 45-й президент США, пытается вернуться в Белый дом после поражения в 2020 году от Джо Байдена. Камала Харрис, вице-президент США с 2021 года, представляет Демократическую партию в предстоящей гонке.

    Напомним, заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США.

    Ранее политолог Дмитрий Суслов заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.

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    5 ноября 2024, 04:21 • Новости дня
    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой

    Ветеран ГРУ Винокуров рассказал о разработке Столтенберга советской разведкой под псевдонимом Стеклов

    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать, сообщил ветеран ГРУ Владимир Винокуров.

    По словам Винокурова, бывший Генсек НАТО Столтенберг в конце 1980-х – начале 1990-х годов контактировал с представителями советской внешней разведки, но отказался сотрудничать, сообщив о своих контактах норвежским службам безопасности, передает РИА «Новости».

    Как отметил Столтенберг, в молодости он встречался с представителем советской разведки в Норвегии и по просьбе норвежской контрразведки пытался привлечь его на свою сторону. Однако, по словам Винокурова, все было в точности наоборот.

    Напомним, ранее ветеран ГРУ рассказал, что основной задачей российской военной разведки стало отслеживание активности США и НАТО в ключевых регионах, включая Арктику и Черноморское побережье.

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    5 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    Лавров сделал заявление по ситуации в Приднестровье после выборов в Молдавии

    Лавров выразил надежду на благоразумие Кишинева для избежания эскалации в Приднестровье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что власти Молдавии проявят благоразумие и не допустят эскалации ситуации в Приднестровье, учитывая замороженность формата переговоров «5+2».

    В интервью РИА «Новости» министр выразил надежду на то, что власти Молдавии будут благоразумны и избегут шагов, способных привести к повышению напряженности в Приднестровье. Лавров отметил, что ситуация в регионе сложная, на нее влияют внутриполитические процессы в Молдавии.

    Министр подчеркнул важность благоразумия, так как переговорный процесс в формате «5+2» сейчас заморожен. Согласно его словам, пауза в работе этого механизма длится с октября 2019 года из-за противоположных позиций Кишинева и Тирасполя по ключевым вопросам урегулирования.

    Лавров также выразил несогласие с мнением о необходимости создания новых площадок для диалога по приднестровскому вопросу, подчеркнув, что внешнее содействие прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем остается необходимым.

    Исторически Приднестровье, население которого составляет около 60% русских и украинцев, искало выход из Молдавии из-за страхов перед национализмом и возможным присоединением к Румынии. После попыток молдавских властей решить конфликт силой в 1992 году, Приднестровье фактически стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, но большинству из них не удалось проголосовать на выборах президента.

    Майя Санду победила на выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов.

    Россия, как заявил Песков, не вмешивалась в выборы президента Молдавии и не имела отношения к организации голосования.

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    5 ноября 2024, 14:40 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле подтвердил готовность России к переговорам с Украиной, напомнив, что ранее был разработан взаимно приемлемый договор, отвергнутый украинской стороной.

    Он напомнил, что Россия не только готова к переговорам, но и вела их на ранних этапах конфликта. Путин отметил, что был выработан взаимно приемлемый договор, который был парафирован украинской стороной, но впоследствии отвергнут по совету извне, передает ТАСС.

    Путин также выразил благодарность партнерам по БРИКС за их искреннее желание содействовать урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что на заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» на саммите в Казани обсуждалась обстановка на Украине и в ближневосточном регионе.

    «Мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации», – подчеркнул президент России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам с Украиной.

    При этом Путин подчеркнул, что пока рано говорить о возможности договориться с Украиной из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом.

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    5 ноября 2024, 10:34 • Новости дня
    Российские ноутбуки обогнали американские по продажам

    «Коммерсант»: Ноутбуки из России заняли 11,6% рынка, обойдя американские бренды с 10%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские производители ноутбуков впервые заняли более 11% рынка, обойдя американские бренды, чья доля в 2023 году снизилась до 10%.

    Как сообщает «Коммерсант», в России за период с января по середину октября 2023 года было продано 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд рублей. Продажи в денежном выражении увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом, а в количественном – на 6%.

    Российские ноутбуки увеличили свою рыночную долю до 11,6%, обойдя американские бренды, такие как Apple, Dell и HP, чья совокупная доля не превышает 10% от всех проданных устройств. В 2022 году на американские бренды приходилось 30% рынка, а на российские – только 4%.

    Ведущие позиции на российском рынке ноутбуков по-прежнему занимают китайские и тайваньские бренды. Asus и Lenovo, в частности, обеспечивают 70–72% продаж, оставаясь главными игроками в этом сегменте в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа компаний ICL открыла новый завод на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе Татарстана, став одним из крупнейших в России предприятий по поверхностному монтажу электронных печатных плат и производству вычислительной техники.

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    5 ноября 2024, 19:15 • Новости дня
    Ереван отказался от армянского коньяка

    Армения решила переименовать армянский коньяк в Armenian brandy

    Ереван отказался от армянского коньяка
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянское руководство избрало новое название для армянского коньяка – Armenian brandy, планируется создать новый бренд и продвигать его на европейских рынках.

    Министерство экономики страны объявило о решении переименовать армянский коньяк в Armenian brandy, передает ТАСС.

    Глава ведомства Геворг Папоян сообщил, что название было предложено после проведенных работ, соответствующие инстанции в Евросоюзе уже проинформированы о данном изменении. Он отметил, что между Арменией и Евросоюзом утверждена программа по продвижению нового бренда, которая начнется во второй половине ноября.

    Ранее Армения заявила о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию, а премьер-министр Никол Пашинян предложил переименовать армянский коньяк в бренди, что обусловлено необходимостью отказаться от использования термина, ассоциирующегося с Францией.

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    5 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Песков объяснил присутствие послов недружественных стран в Кремле

    Песков объяснил участие послов из недружественных стран в Кремле ценностью дипломатии

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул значимость дипломатии в церемонии вручения верительных грамот в Кремле, несмотря на участие послов из недружественных стран.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, объяснил ценность дипломатии в связи с участием послов из недружественных стран в церемонии вручения верительных грамот президенту Владимиру Путину, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что дипломатические отношения не были прерваны, несмотря на напряженные отношения с рядом стран.

    «Мы же не прерываем наши дипломатические отношения, и, наверное, в этом ценность дипломатии», – сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Песков также отметил, что Россия не была инициатором ухудшения отношений с этими странами. «Дипломатические каналы остаются открытыми, и в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой», – добавил он, акцентируя внимание на возможности переговоров даже с наиболее сложными партнерами.

    Напомним, президент 5 ноября принимает верительные грамоты у 28 прибывших послов. В их числе – представители Израиля, Индии, Армении, Азербайджана.

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    5 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    Участник СВО получил пять лет тюрьмы в Узбекистане

    Житель Узбекистана осужден на пять лет за участие в конфликте на стороне России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Узбекистане 51-летнего жителя приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине в рядах российских Вооруженных сил после того как он заключил контракт с Минобороны России в ноябре прошлого года.

    Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области вынес приговор 51-летнему местному жителю за участие в военных действиях на стороне России на Украине. Мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 1 ст. 154 Уголовного кодекса Узбекистана, которая касается наемничества, передает РИА «Новости»

    Суд установил, что в мае 2023 года осужденный поехал в Россию на заработки и впоследствии решил поддержать российскую сторону в конфликте на Украине. В ноябре он заключил контракт с Министерством обороны России, прошел курс военной подготовки и в феврале был направлен на Украину. Там он получил ранение, после чего в июле вернулся в Узбекистан.

    При вынесении приговора суд учел чистосердечное признание и раскаяние подсудимого, а также его сотрудничество со следствием. Согласно закону Узбекистана, за наемничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американского ветерана-морпеха осудили в России за участие в боевых действиях на Украине, а также гражданина Киргизии признали виновным за участие в специальной военной операции.

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    5 ноября 2024, 08:18 • Новости дня
    Newsweek: В Брянской области убит наемник из США Кори Навроцки

    Newsweek: В ликвидированной ДРГ в Брянской области был американский наемник Навроцки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Брянской области при попытке прорыва разведывательно-диверсионной группы погиб американский наемник, ветеран морской пехоты США Кори Навроцки, который служил в рядах украинских вооруженных сил, пишет Newsweek.

    Американский наемник, ветеран морской пехоты Кори Навроцки, был убит при попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область, сообщает Newsweek.

    Ранее издание Northpennnow из Пенсильвании, родного штата погибшего, первым сообщило о его гибели. В материале отмечалось, что Навроцки, житель Лансдейла, служил добровольцем в составе вооруженных сил Украины и дважды удостаивался медали «Пурпурное сердце», передает РИА «Новости».

    Согласно информации из личного дела Навроцки, бывший сержант артиллерии имел за плечами 20-летний опыт службы в морской пехоте США. Его служебный путь включал участие в миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии. В 2021 году он вышел в отставку, а в сентябре 2023 года получил военный билет в Киеве, прибыв на Украину.

    Мать Кори, Сэнди Розенски Навроцки, на своей странице в соцсетях выразила глубокую скорбь по поводу гибели сына. Она подтвердила, что он погиб на Украине. «С разбитым сердцем я узнала, что мой сын Кори погиб во время боевых действий на Украине», – сказала она в своем сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия раскрыла подробности разгрома украинской диверсионной группы в Брянской области, а также сообщила, что эта группа состояла из кадровых военных НАТО, о чем заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

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