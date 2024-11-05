Эксперт: Марафон «Знание» дает каждому россияну возможность слушать лекции выдающихся людей

Эксперт Майоров: России удалось расширить границы просвещения с помощью марафона «Знание»

Tекст: Андрей Резчиков

«В эти дни проходит восьмой по счету федеральный просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание». Как бывший член команды «Знания» хочу искренне поздравить всех сопричастных к проекту с очередной большой победой», – отметил Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых».

«Благодаря «Знанию» российское публичное поле становится более насыщенным за счет выступлений авторитетных специалистов перед миллионами зрителей – и одновременно доступным, поскольку у каждого желающего есть возможность послушать выдающихся людей, – продолжил собеседник. – Благодаря тому, что марафоны не ограничены какой-то конкретной тематикой или специфическим направлением, познавательный контент охватывает максимально широкую аудиторию и призывает всех граждан России к саморазвитию и личностному росту».

Главным достижением марафона «Знание. Первые» стало появление своей устойчивой молодежной аудитории, «которую вдохновляют выступления спикеров, в том числе высшего уровня – от государственных деятелей до руководителей крупных медиа».

«Благодаря этому «Знание» при активной поддержке Росмолодежи и «Движения Первых» смогло создать уникальную диалоговую площадку, в которой всем участником действительно интересно и комфортно взаимодействовать. Сложно представить себе еще какое-либо бесплатное мероприятие, на котором со студентами в очном формате и неформальной обстановке встречаются пресс-секретарь главы государства и руководитель «Роскосмоса», известные журналисты ведущих телеканалов, лучшие медиаменеджеры страны, авторитетные деятели культуры и другие. Марафон позволяет реализовывать смелые эксперименты, расширяющие границы классической просветительской деятельности», – добавил спикер.

В понедельник в России стартовал просветительский марафон «Знание. Первые», который продлится до 6 ноября. В нем участвуют как подростки, которые впервые задумываются о карьере, так и молодые профессионалы.

В Москве марафон проходит в Центральном манеже. Как отметил на церемонии открытия гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, мероприятие впервые охватывает все федеральные округа и новые регионы России. «Помимо площадки здесь, в Москве, работают еще восемь, одна из которых в Луганске. Мы рассчитываем, что примерно 25 тыс. человек смогут посетить марафон очно, с ребятами пообщаются более 100 выдающихся лекторов», – заявил Древаль.

Лекции транслируются в эфире «Знание. ТВ», на федеральных телеканалах и в группе общества «Знание» во «ВКонтакте». Среди заявленных спикеров – депутаты, историки, журналисты, конструкторы, инженеры, изобретатели, известные спортсмены, включая футболиста Андрея Аршавина. Также с ребятами пообщался гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

В ходе марафона также обсуждаются самые разные темы, в том числе внешние вызовы для России, космонавтика, агропромышленный комплекс, экологичный транспорт, культура для молодежи, успешные инвестиции и навыки продюсирования будущего. Особое внимание уделено современной истории России и героическим подвигам соотечественников.