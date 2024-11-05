Глава Коми Уйба объявил о переходе на федеральную должность

Tекст: Алексей Дегтярев

«Сейчас наш президент [Владимир Путин] доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня этой новый вызов и новая ответственность», – сказал Уйба в своем видеообращении, передает ТАСС.

Он выразил благодарность главе государства за доверие и за предложение, поблагодарил команду правительства региона и глав муниципалитетов за совместную работу.

«Благодарю вас, дорогие жители республики», – добавил Уйба.

Экс-глава региона подчеркнул, что за время его руководства в регионе появились новые школы, детские сады и улучшилась дорожная инфраструктура. Уйба подчеркнул, что удалось создать прочную основу для дальнейшего развития здравоохранения.

«Республика Коми и все люди нашего региона стали для меня родными и навсегда останутся в моем сердце», – заключил Уйба.

В апреле 2020 года президент Владимир Путин доверил Уйбе возглавить Республику Коми. В сентябре того же года жители всенародным голосованием избрали его главой региона.