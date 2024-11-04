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    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    13 комментариев
    4 ноября 2024, 23:32 • Новости дня

    США одобрили продажу Южной Корее самолетов E-7 на 4,92 млрд долларов

    Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Южной Корее самолетов E-7

    Tекст: Максим Попов

    Госдепартамент США утвердил сделку на 4,92 млрд долларов по продаже Южной Корее радиолокационных самолетов E-7 с дополнительным оборудованием.

     США одобрили сделку по продаже Южной Корее четырех радиолокационных самолетов E-7 и соответствующего оборудования на сумму 4,92 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности США .

    Согласно условиям контракта, Южная Корея получит десять двигателей CFM56, из которых восемь будут установлены на самолеты, а два станут запасными. Помимо этого, в состав сделки входят семь лазерных передатчиков Guardian, четыре из которых будут установлены, а три останутся в запасе, и другое необходимое оборудование.

    США уверены, что данная сделка укрепит обороноспособность Южной Кореи как ключевого союзника в Индо-Тихоокеанском регионе. Самолеты E-7 позволят Корее улучшить возможности в сфере разведки, наблюдения и управления воздушным пространством, а также усилит взаимодействие ее военно-воздушных сил с американскими по стандартам C4ISR.

    Как ожидается, основным подрядчиком сделки станет корпорация Boeing из Рентона, штат Вашингтон.

    Напомним, накануне The Financial Times сообщила, что Южная Корея может вооружить Украину в случае ввода войск КНДР в Курскую область. До этого посол России в Южной Кореи Георгий Зиновьев отметил, что Москва и Сеул имеют возможность восстановить двусторонние отношения, несмотря на санкции, введенные после начала специальной военной операции.

    4 ноября 2024, 11:34 • Новости дня
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп, будучи кандидатом на пост президента США, может предложить ультиматум Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину для завершения конфликта на Украине, угрожая прекращением помощи и расширением экономической войны, сообщает The Hill.

    Как пишет издание, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. По мнению автора статьи Александра Темерко, Трамп, в случае победы на выборах, может поставить перед Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Темерко также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    При этом ситуация на Украине остается напряженной, а влияние Трампа на разрешение конфликта, как утверждается в статье, может стать значительным фактором в изменении текущего курса событий. Темерко полагает, что действия Трампа могут привести к значительным изменениям в политике США в отношении Украины и России.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    2 ноября 2024, 16:17 • Новости дня
    Украина объявила срок начала выпуска собственных баллистических и крылатых ракет

    Глава «Спецтехноэкспорт» Украины сообщил о запуске производства баллистических и крылатых ракет на Украине в 2025 году

    Украина объявила срок начала выпуска собственных баллистических и крылатых ракет
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, как сообщил директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров, отметив успешные летные испытания.

    Украина планирует наладить производство собственных баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

    «Я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025-го. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть», – сказал Петров.

    Ранее, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях первой баллистической ракеты украинского производства. Несмотря на отсутствие уточнений о классе дальности этой ракеты, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что дальность ее полета составляет 600-700 километров. Эти разработки свидетельствуют о намерениях Украины укрепить свои оборонные возможности в области дальнобойных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по военным целям в России. Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта, несмотря на критические оценки западной прессы, включая The New York Times, которая увязывает территориальные потери Украины с этим шагом. США будут противодействовать попыткам Зеленского получить ракеты «Томагавк», чтобы избежать втягивания в конфликт с Россией, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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    2 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    «Калашников» завершил испытания автомата АМ-17

    Концерн «Калашников» завершил стрельбовые испытания автомата АМ-17 для Минобороны

    «Калашников» завершил испытания автомата АМ-17
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» завершил важный этап государственных испытаний автомата АМ-17, предназначенного для вспомогательных подразделений по заданию Минобороны, и приступил к оформлению документов.

    Концерн «Калашников» успешно завершил стрельбовые испытания малогабаритного автомата АМ-17, сообщает ТАСС. Президент концерна Алан Лушников отметил, что испытания проведены в рамках государственных проверок, и автомат АМ-17 был разработан по заданию Министерства обороны России для вспомогательных подразделений. В настоящее время идет оформление документов, необходимых для присвоения автомату литеры О1.

    Лушников также сообщил, что концерн осуществил поставку значительного количества пистолетов-пулеметов ПРК-20 белорусским военным. По его словам, белорусские подразделения с удовольствием приняли и используют этот образец оружия. Пистолеты-пулеметы ПРК-20 также поступают на вооружение российской армии, что подтверждает их востребованность и эффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2018 года концерн «Калашников» вел работу над новой платформой автомата, основанной на компактных образцах АМ-17 и АМБ-17. Министр обороны Сергей Шойгу предложил концерну «Калашников» доработать автомат АМ-17, чтобы улучшить его характеристики.

    Коментарии (5)
    2 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России
    Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многие украинские граждане ожидают прихода Российской армии, но вынуждены скрывать свои настроения из-за страха перед киевским режимом, заявил помогавший ВС России американский гражданин Дэниэл Мартиндейл.

    «На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения Российской армией», – сказал Мартиндейл, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что украинским гражданам приходится скрывать свои симпатии к России и истинные намерения. Мартиндейл подчеркнул, что это является обязательным условием для их безопасности, так как без этого они сталкиваются с угрозой преследования.

    «Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли», – добавил он.

    Мартиндейл выразил уверенность, что киевский режим ответственен за смерть, убийства, пытки, и похищение людей сотен тысяч людей. По его мнению, необходимо наказать преступника, в ином случае он будет продолжать совершать преступления.

    «Он будет постоянно продолжать делать то же самое, совершать те же самые преступления и даже пойдет дальше – и все станет только хуже. Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти», – сказал американец.

    По его словам, украинские солдаты сталкиваются с высокими потерями на фронте. Украинских солдат часто отправляют на погибель, и это происходит без обоснованных причин. Он привел пример с группой из 100 пехотинцев, направленной на фронт в августе 2024 года, из которой после месяца службы осталось всего семь человек.

    Российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который два года передавал разведданные российской стороне и сыграл важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром. Мартиндейл передавал данные о месторасположении военных объектов ВСУ российским военным.

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    2 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Помогавшего российским военным американца вывезли с территории ВСУ
    Помогавшего российским военным американца вывезли с территории ВСУ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силовики вывезли американского гражданина Дэниэла Мартиндейла из зоны боевых действий на Украине, где он помогал Российской армии, передавая координаты украинских военных объектов.

    Российские силовики 27 октября вывезли Мартиндейла с подконтрольной ВСУ территории, где он находился с 11 февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Известно, что он передавал сведения о местоположении украинских военных объектов российским силовикам. Его информация способствовала нанесению ударов по инфраструктуре и технике ВСУ. В частности, в штабе обороны ДНР отмечали, что именно американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября.

    «Нужно благодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы эвакуировать меня, они действовали очень профессионально. Было много угроз со стороны украинских БПЛА, шел артиллерийский обстрел, но в итоге я был эвакуирован на российскую территорию», – рассказал Мартиндейл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец на протяжении двух лет передавал разведданные российской стороне, сыграв важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром.

    Также Мартиндейл обвинил США в терактах 2001 года.

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    2 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Американец Мартиндейл рассказал о планах на будущее в России

    Дэниэл Мартиндейл после СВО хочет заняться фермерством и создать семью в России

    Американец Мартиндейл рассказал о планах на будущее в России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американец Дэниэл Мартиндейл, сотрудничавший с ВС РФ, надеется заняться фермерством и завести семью в России после окончания специальной военной операции.

    Американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам Российской Федерации, заявил о своих планах на будущее, передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» он выразил желание после завершения специальной военной операции заняться фермерским делом и создать семью в России. Мартиндейл также не исключает возможность производства фермерского хозяйственного оборудования как для внутреннего, так и международного рынка.

    Согласно информации из силовых структур, Мартиндейл был эвакуирован с контролируемой Вооруженными силами Украины территории. Он находился на Украине с февраля 2022 года и на протяжении двух лет передавал российской стороне координаты украинских военных объектов. Эти данные многократно использовались для нанесения ударов по технике и личному составу ВСУ.

    Штаб обороны ДНР ранее сообщал, что Мартиндейл оказал значительное влияние на подготовку штурма села Богоявленка на Угледарском направлении. Его усилия были признаны ключевыми для успешного выполнения военных задач в этом районе.

    На своей первой пресс-конференции в Москве, прошедшей в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», Мартиндейл подробно рассказал о своих намерениях и видении будущего в России после завершения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики 27 октября вывезли американского гражданина Дэниэла Мартиндейла с подконтрольной ВСУ территории на Украине, где он находился с 11 февраля 2022 года. Мартиндейл заявил, что события вокруг Украины являются попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. Он также подчеркнул, что находится в Москве добровольно и помогал Вооруженным силам России по собственной инициативе, предъявив свой паспорт, свидетельство о рождении и диплом об окончании школы.

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    3 ноября 2024, 03:26 • Новости дня
    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов

    Washington Post сообщила о подготовке Вашингтона к попыткам России и Китая «дестабилизировать» США в переходный период

    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация обеспокоена возможными иностранными угрозами в переходный период после выборов 5 ноября 2024 года и до инаугурации нового президента США 20 января 2025 года, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц. В качестве одной из возможных угроз названа Россия.

    Как пишет Washington Post, Белый дом перешел «в состояние повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну в переходный период», передает РИА «Новости».

    «В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», – заявило издание, отметив, что «Пентагон готовится к ряду сценариев». В Пентагоне считают, что дополнительный риск создает глобальная нестабильность.

    Кроме того, издание пишет, что американские чиновники стремятся предотвратить «попытки воспользоваться периодом уязвимости, который еще более опасен из-за чрезвычайной политической поляризации» в США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий». В сентябре министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США. Песков назвал Штаты недружественным государством.

    В октябре Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, дипломат уже вернулся в Россию.

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    3 ноября 2024, 09:38 • Новости дня
    NI: Украине рекомендовали переговоры с Россией вместо поставок оружия

    National Interest: Украине рекомендовали переговоры с Россией вместо поставок оружия

    NI: Украине рекомендовали переговоры с Россией вместо поставок оружия
    @ Fermin Torrano/Anadolu/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украине следует сосредоточиться на переговорах с Россией, а не на требованиях о новых поставках оружия, выразил мнение Аналитик журнала National Interest Харрисон Касс.

    По его мнению, Украина должна сосредоточиться на мирных переговорах с Россией вместо очередных требований о поставках оружия, передает телеканал 360.

    Касс отметил, что несмотря на значительную западную помощь, Украина не в состоянии самостоятельно производить необходимое вооружение для успешного ведения боевых действий.

    «Несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира», – призвал публицист.

    По его словам, опыт последних двух с половиной лет конфликта показывает, что Украина не сможет улучшить свое положение на поле боя.

    Касс также подчеркнул, что сторонники новых поставок для ВСУ игнорируют реальное положение дел на фронте.

    Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. Официальный срок полномочий Зеленского истек 20 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что США планируют избавиться от Владимира Зеленского, требуя проведения выборов на Украине.

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    4 ноября 2024, 18:14 • Новости дня
    Путин на встрече с главой МИД КНДР передал приветствие Ким Чен Ыну

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи передал приветствие лидеру республики Ким Чен Ыну.

    Сперва глава МИД КНДР передала Путину приветствие от лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

    «Имею честь передать глубоко искреннее, теплое, товарищеское приветствие от уважаемого председателя КНДР вам, уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации», – заявила Цой Сон Хи

    В ответ Путин передал приветствие лидеру республики Ким Чен Ыну.

    «Ему тоже передавайте самые наилучшие пожелания», – сказал российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о реализации достигнутых договоренностей между Россией и КНДР, которые предполагают углубление сотрудничества в различных сферах. Лавров также подчеркнул стабилизирующую роль договора с КНДР, который, по его словам, может способствовать укреплению безопасности в регионе.

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    2 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Американец Мартиндейл два года передавал данные о ВСУ российским военным
    Американец Мартиндейл два года передавал данные о ВСУ российским военным
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находившийся на украинской территории американский гражданин Дэниэл Мартиндейл передавал координаты украинских военных объектов Российской армии, сообщил источник в силовых структурах.

    Мартиндейл находился на территории Украины начиная с февраля 2022 года. В этот период он активно сотрудничал с российскими силовыми структурами, передавая координаты украинских военных объектов, сказал собеседник ТАСС.

    Полученные от него данные применялись для нанесения ударов по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

    27 октября российские военные, проводившие операции в районе села Богоявленка в ДНР, вывели Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили его в Донецк.

    Штаб обороны ДНР ранее сообщал, что российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который два года передавал разведданные российской стороне. Он сыграл важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром.

    Коментарии (8)
    4 ноября 2024, 04:25 • Новости дня
    Посол России в Лондоне заявил о завершении СВО достижением целей Москвы

    Посол Келин: СВО завершится без компромиссов, Украина станет внеблоковой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, и отметил, что Украина станет внеблоковой и демилитаризованной страной.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си заявил, что специальная военная операция на Украине завершится достижением всех целей Москвы, передает ТАСС. По словам Келина, Украина станет внеблоковой и неядерной страной, демилитаризованной и без членства в НАТО, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области останутся в составе России.

    Келин подчеркнул, что не ожидает компромисса в завершении СВО, отметив, что это будет «явный конец игры». Он выразил мнение, что Украина должна отменить все расистские законы, принятые за последние годы.

    Комментируя результаты президентских выборов в США, Келин указал, что Москва не рассчитывает на победу Дональда Трампа, подчеркнув необходимость полагаться исключительно на собственные силы, армию и флот.

    Посол также прокомментировал утверждения западных политиков о якобы существующей изоляции России. Он отметил, что международное сообщество не ограничивается западными странами, и указал на недавний саммит БРИКС в Казани, где присутствовали представители 38 стран.

    Отвечая на критику главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми, Келин посоветовал соблюдать дипломатические нормы и указал, что ни президент РФ Владимир Путин, ни министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не позволяют себе подобных высказываний. Он также заверил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, включая Республику Корея, и подчеркнул, что Россия имеет право защищаться в условиях «гибридной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отметил, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в зоне специальной военной операции произошел перелом, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации активно наращивают наступательные действия на различных направлениях, включая Южно-Донецкое и Харьковское. Он уточнил, что каждый населенный пункт, который переходит под контроль ВС РФ, имеет стратегическое значение и является укрепленным опорным пунктом.

    Патриарх Кирилл оценил инициативу по подготовке управленцев из участников спецоперации на Украине как своевременную и важную для будущего России, подчеркнув значимость программы «Время героев».

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    3 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    Помогавший ВС России американец Мартиндейл рассказал о методах конспирации

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудничавший с ВС России американец Дэниэл Мартиндейл подробно рассказал о своих методах конспирации, включая удаление переписок в Telegram и чистку кэша, чтобы избежать внимания со стороны ВСУ.

    Мартиндейл рассказал ,что для сокрытия от внимания ВСУ тщательно удалял все переписки в мессенджере Telegram и регулярно чистил кэш, передает RT.

    Американец подчеркнул, что за все время его пребывания на территории ни один представитель ВСУ не проверил его телефон.

    По его словам, этому могли способствовать его американский паспорт и активная помощь местным жителям, пострадавшим от боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики 27 октября вывезли американского гражданина с подконтрольной ВСУ территории на Украине, где он находился с 11 февраля 2022 года. Он также подчеркнул, что находится в Москве добровольно и помогал ВС России по собственной инициативе, предъявив свой паспорт, свидетельство о рождении и диплом об окончании школы. Американец признался, что надеется заняться фермерством и завести семью в России после окончания спецоперации.

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    4 ноября 2024, 06:32 • Новости дня
    Суд в Москве не нашел нарушений при аресте американца Татера

    Московский суд не усмотрел нарушений прав Джозефа Татера при его аресте за нападение

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский городской суд признал, что права гражданина США Джозефа Татера не были нарушены при его аресте по обвинению в нападении на полицейского, несмотря на обвинения в преступлении средней тяжести.

    Как передает ТАСС, Московский городской суд не нашел нарушений прав гражданина США Джозефа Татера при его аресте и обвинении в нападении на полицейского. В судебных материалах отмечено, что нормы уголовно-процессуального законодательства РФ соблюдены. Нарушения прав, предусмотренных Конституцией, также не выявлены.

    Татер обвиняется в совершении преступления средней тяжести, а его причастность подтверждена материалами уголовного дела. Суд не нашел оснований для избрания ему более мягкой меры пресечения. Арест был признан законным, и его основания остаются в силе.

    Обвинение против Татера связано с инцидентом, в ходе которого он якобы напал на полицейского. В материалах дела содержатся доказательства, подтверждающие его вину. Судебные инстанции так и не нашли причин для изменения меры пресечения, учитывая тяжесть предъявляемых обвинений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданину США Джозефу Татеру предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти и поместили под арест до 14 октября.

    Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест Татера, оставив его в СИЗО, несмотря на попытки защиты добиться для него домашнего ареста.

    Адвокат Татера заявил, что его подзащитный намерен получить политическое убежище в России, однако процесс был прерван из-за задержания.

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    3 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Спецназ Росгвардии уничтожил позицию ВСУ в Курской области

    Спецназ Росгвардии уничтожил операторов дронов ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА ВСУ, что привело к уничтожению маскированного транспортного средства и возгоранию боекомплекта.

    Как сообщает ТАСС, спецназ Росгвардии успешно провел операцию по уничтожению позиции операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Курской области.

    По данным пресс-службы Росгвардии, бойцы одного из спецподразделений обнаружили и ликвидировали позицию, с которой противник вел наблюдение и наносил удары по российским позициям с помощью дронов.

    Во время операции были применены дроны-камикадзе, которые нанесли несколько ударов. В результате их работы удалось обнаружить и поразить замаскированное транспортное средство противника.

    После первого удара произошло возгорание боекомплекта, находившегося в строении на уничтоженной позиции операторов дронов. Это событие стало очередным эпизодом в противодействии российской стороны угрозам со стороны дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в Сумской области с помощью высокоточного боеприпаса «Краснополь».

    В Херсоне сопротивление атаковало беспилотником постамент с украинскими флагами, установленными вместо памятника Ленину, который был снят в 2014 году. ВС РФ продолжают освобождение Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, что позволит обезопасить Горловку от обстрелов.

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