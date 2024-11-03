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    3 ноября 2024, 19:20 • Политика

    Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом

    В Москве объяснили приверженность Турции западной позиции по российско-украинскому конфликту

    Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом
    @ EPA/PAVEL GOLOVKIN/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что решение российско-украинского конфликта может быть найдено только в условиях территориальной целостности Украины. Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России. Чем обусловлено такое заявление Фидана, и как это может отразиться на посредничестве Анкары между Москвой и Киевом?

    Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hurriyet в ходе визита в Лондон заявил, что поиск точек соприкосновения между Москвой и Киевом продолжается, ни одна из сторон не хочет оказаться проигравшей в этом процессе.

    «У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы без колебаний выслушаем обе стороны. Справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины. Усталость обеих сторон может привести к возникновению новой ситуации в 2025 году», – сказал он.

    В ответ на это председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что условия России по разрешению конфликта на Украине четко сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным.

    В ходе саммита БРИКС в Казани Путин назвал условие начала мирных переговоров. «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое», – пояснил он.

    В июне российский лидер на встрече с руководством МИД назвал условия для начала переговоров с Киевом. «Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – указал он.

    «Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю: мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений», – добавил Путин.

    Что касается Турции, то глава МИД России Сергей Лавров выражал сожаление по поводу того, что Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. «Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги», – приводит МИД слова дипломата.

    «Наши предки никогда ни в чем не ошибались, в том числе в отношении тех государств, которые граничили с Российской империей. На Дону говорили: если ты победил турка в бою, то он будет целовать тебе руку до тех пор, пока не отгрызет ее до плеча. В этих словах заложена суть наших отношений с Турцией. И все это нужно учитывать при выработке конкретных шагов по реакции на это заявление главы МИД Турции», – пояснил Виктор Водолацкий, депутат Госдумы от ЛНР.

    «Турция всегда ненавидела Россию, ее мощь и силу. Анкара сейчас может подстраиваться под какие-то ситуации, временные факторы и идти с нами вроде бы в одном направлении. Но в любом случае она будет закладывать взрывной механизм, который, по ее мнению, позволит разрушить Россию. И, конечно, Турция, как член блока НАТО, в любой сфере будет преследовать свои интересы, не оглядываясь на нас», – отметил спикер.

    «Напомню, что Турция поставляет оружие ВСУ, из которого убивают наших военных, а другой рукой здоровается с Москвой.

    Закрадываются подозрения, что Анкара не будет против того, чтобы в текущем конфликте было уничтожено как можно больше славянских народов,

    коими являемся мы и украинцы. Кроме того, Турция развивает так называемую тюркскую платформу со странами нашего азиатского подбрюшья. И в этом смысле нам тоже нужно быть настороже», – добавил он.

    «Турция из НАТО не вышла, ассоциацию с Евросоюзом не разорвала и заявку на членство в ЕС не отозвала. Поэтому таким заявлениям удивляться не приходится. Кроме того, Фидан это сказал на встрече со своим коллегой из Британии, добавив, что Лондон – стратегический партнер Анкары. напомню, что даже проект пантюркизма вдохновлялся и поддерживался британцами», – отметил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Кроме того, у Турции есть очень много интересов в Черном море.

    Крым входит в зону особых интересов Турции. Анкаре было бы удобнее видеть его в составе Украины, чем в составе России.

    Тогда на полуостров было бы легче влиять – в силу того, что Украина более слабое государство. Противоречия России и Турции просто везде: в Средней Азии, Закавказье, на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке и так далее», – детализировал аналитик.

    «Еще один момент. Давайте посмотрим на парламентские партии Турции. Мы не увидим там ни одной силы, которую даже с натяжкой можно назвать пророссийской. Младшие партнеры Эрдогана – Партия националистического движения – это пантюркисты, лидер которых Бахчели показывал карту тюркского мира, в который якобы входит половина территории России. Идеология правящей в Турции Партии справедливости и развития – это неосманизм, что тоже противоречит интересам России», – напомнил он.

    «Конкретно это заявление Фидана – часть схемы, по которой Турция не вводит санкции против России и, чтобы не поссориться с главным торговым партнером – Евросоюзом, и главным военно-политическим партнером – США и НАТО, вооружает Украину. Политика наша в идеале должна строиться на понимании этих всех факторов, мы не должны ждать многого от страны, с которой у нас столько противоречий», – констатировал собеседник.

    «Нас с Турцией, по сути, объединяет только периодическое нежелание слушать диктат Запада. Но в любом случае члены НАТО, в том числе и Турция, посредником между Россией и Украиной быть не могут. Если кто-то этого не понимал, то заявление Фидана все расставило по своим местам», – резюмировал политолог.

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