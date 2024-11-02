Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

Американец Мартиндейл переиграл филиал ЦРУ на Украине

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший на протяжении двух лет Вооруженным силам России планировать точные удары по ВСУ, дал в Москве пресс-конференцию на площадке медиагруппы «Россия сегодня»: «Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии».

Американец, который до начала конфликта был обычным фермером, сыграл важную роль в штурме деревни Богоявленка под Угледаром, отметили в Штабе обороны ДНР. Несколько дней назад Мартиндейл был эвакуирован совместными усилиями российских спецслужб и военных в ДНР, выведен из зоны боевых действий, а затем переправлен в Донецк.

«Нужно благодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы эвакуировать меня, они действовали очень профессионально. Было много угроз со стороны украинских БПЛА, шел артиллерийский обстрел, но в итоге я был эвакуирован на российскую территорию», – рассказал Мартиндейл.

В течение двух лет до начала СВО он жил в Польше, где был миссионером. «Я следил за новостями в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война... Я давно хотел в Россию, я понял, что это тот самый момент, который я ждал», – признался он.

Американец перешел польско-украинскую границу 11 февраля 2022 года, то есть незадолго до начала СВО. По его словам, он изначально хотел попасть в Донецк, чтобы «как-то координировать свои действия с российской стороной». На Украине он получил от местных жителей иную точку зрения, «а не только ту информацию, которую транслируют западные СМИ».

«Мне нужно было понять, где находится линия фронта, где располагаются российские солдаты. Я стал отслеживать это по новостям, смотрел различные Telegram-каналы. Я нашел канал, который относился к подразделению территориальной обороны ДНР, там был бот. Контакты с российской стороной я поддерживал преимущественно через Telegram. Я получал сообщения через этот бот», – рассказал американец.

Позже у него для прямой связи с российскими военными появился сотовый телефон, который доставили ему с помощью беспилотника. Все свои действия, заверил Мартиндейл, он осуществлял в здравом уме, никто не заставлял его находиться на территории России после эвакуации в конце октября.

По словам Мартиндейла, последние два года его деятельность была направлена на сохранение жизней российских солдат и обеспечение будущего русских на Украине: «Я бы хотел продолжить это делать». Он отметил, что многие украинцы ожидают прихода Российской армии, но вынуждены скрывать свои настроения из-за страха перед киевским режимом, который ответственен «за смерть, убийства, пытки и похищения сотен тысяч людей».

Американец подтвердил неоднократно озвучиваемые высокие потери ВСУ, а причиной украинского конфликта он считает попытки США не дать России конкурировать на равных. Он назвал СВО противостоянием двух сторон, в котором одна борется за справедливость, а другая преследует свои финансовые и коммерческие интересы.

Однако «на каком-то этапе США решат, что им просто больше не выгодно поддерживать Украину». «И чем раньше это произойдет, тем быстрее будет справедливое окончание этой войны», – сказал американец, добавив, что «Россия все равно в любом случае победит».

После окончания СВО Мартиндейл надеется завести семью в России, стать гражданином РФ и снова заняться фермерством.

В США он возвращаться не планирует, потому что с 2005 года считает эту страну своим врагом, но не исключает, что его попытаются силой вернуть на родину. «Если со мной или со всей моей семьей что-то произойдет в ближайшем будущем, это будет не по какой-то случайности, не по каким-то естественным причинам. Это будет дело рук американских властей, чтобы заставить меня вернуться в США и обвинить меня во всех грехах», – опасается Мартиндейл.

В экспертной среде отмечают, что история Мартиндейла – это уникальный случай, потому что американец не только поддержал в этом конфликте Россию, но и старается донести свою точку зрения до других. При этом то, как в сотрудничестве с ним российским спецслужбам удалось переиграть СБУ, то есть филиал ЦРУ на Украине, – заслуживает отдельного внимания.

«Если мы посмотрим на любой военный конфликт регионального уровня, там всегда будут герои-разведчики, которые передают информацию. В украинском конфликте тоже есть такие люди – и один из них Дэниэл Мартиндейл», – сказал военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

Эксперт назвал Мартиндейла колоритной фигурой. «Два года передавать информацию с линии фронта и потом ясно озвучить свою позицию – это практически уникальный случай», – подчеркнул Кошкин. Собеседник отметил, что пока неизвестны точные причины окончания миссии Мартиндейла, но одной из них наверняка была вероятность его раскрытия.

Как вариант – российские спецслужбы могли через других агентов понять, что к Мартиндейлу «подбирается» украинская контрразведка, которая ищет «крота», и поэтому Москвой было принято решение об эвакуации агента, предположил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

То, что американский гражданин столь долгое время передавал ценную информацию российским военным и даже сыграл ключевую роль в освобождении населенного пункта – это фиаско не только украинской контрразведки, но и других спецслужб, задача которых противодействовать шпионажу.

«Это провал СБУ и ГУР МО Украины. Но на самом деле, это провал всей политики официального Киева на внешнем контуре. Если иностранцы, включая американцев, готовы действовать против ВСУ с учетом всех рисков, это говорит о том, что многие на Западе уже незамутненным взглядом видят бесперспективность киевского режима», – считает спикер.

«Война – сложное дело. Столкновения доктрин приводят к прозрению одних и заблуждению других. Поэтому шпионы и разведчики есть в каждой армии, это ее закулисная часть. Выявлять их и противодействовать им – важное умение, но украинская хваленая контрразведка прошляпила Мартиндейла», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель интернет-издания «Украина.ру».

Эксперты также едины в том, что Мартиндейл заслужил право остаться в России и стать ее полноценным гражданином. «Его обращение на получение российского гражданства рассмотрят соответствующие структуры. Но судя по тому, что рассказал американец, этот человек заслуживает стать гражданином России», – считает Кошкин.

По словам Скачко, предоставление гражданства иностранцам, передающим ценные сведения о противниках, традиционно было распространено в СССР. «Огромное количество разведчиков связали свою судьбу и сделали свой выбор в пользу России. Эта специфическая работа как минимум требует понимания и поддержки», – подчеркнул политолог.