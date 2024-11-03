Патриарх Кирилл назвал своевременной инициативу подготовки управленцев из героев СВО

Инициатива по подготовке управленцев из числа героев специальной военной операции на Украине получила высокую оценку Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает ТАСС.

На встрече с участниками президентской программы «Время героев» патриарх отметил, что данная инициатива является своевременной и важной для будущего России.

«Идея собрать героев специальной военной операции и дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров – это, на мой взгляд, очень правильная идея, очень своевременная инициатива. В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», – приводятся его слова в сообщении на сайте Русской православной церкви.

Он подчеркнул, что участие в программе поможет героям СВО применить свои навыки и опыт для служения государству.

Патриарх Кирилл также выразил уверенность в том, что решительность и мужество, которые проявили участники СВО, в сочетании с полученным в рамках программы профессиональным опытом, принесут добрые плоды для страны. Он подчеркнул важность формирования государственного мышления среди участников программы, что, по его мнению, будет способствовать укреплению управленческого потенциала России.

На встрече также выступил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. Он поблагодарил патриарха за наставления и выразил уверенность, что они помогут участникам программы «Время героев» принимать эффективные решения на благо страны и ее граждан.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и государственных компаниях. Обучение началось в мае 2024 года, и ожидается, что его выпускники значительно укрепят кадровый потенциал государственных и муниципальных структур.

Ранее 83 участника программы «Время героев» успешно завершили стажировки, получив опыт в госуправлении и корпоративной среде. Так, Сергей Жигалкин был назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области.