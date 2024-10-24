Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Россия и Южная Корея сохранили возможность восстановления отношений
Посол России заявил о перспективах восстановления отношений с Южной Кореей
Россия и Южная Корея, несмотря на санкции, сохраняют возможность вернуть отношения на путь здорового развития, в отличие от ситуации с западными странами.
Как сообщает ТАСС, посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев отметил, что Россия и Южная Корея имеют возможность восстановить двусторонние отношения, несмотря на санкции, введенные после начала специальной военной операции.
Зиновьев подчеркнул, что Сеул, в отличие от западных стран, не поставлял летальное вооружение на Украину, что делает перспективы улучшения отношений с Россией более вероятными.
Посол отметил, что Южная Корея оказалась в числе недружественных стран после присоединения к санкциям против Москвы. Однако он выразил надежду на то, что со временем отношения могут вернуться на путь здорового развития. «В этом вижу разницу нашего диалога с Сеулом с той ситуацией, которая сложилась в отношениях с западными странами», – заявил Зиновьев.
Российский дипломат подчеркнул, что важно удержать двусторонние связи с Южной Кореей от полного обрушения, как произошло с западными странами. Он добавил, что Сеул оказывал только финансовую и гуманитарную помощь Киеву, избегая поставок летального оружия, что может стать основой для возможного восстановления отношений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Республики Корея выразило сожаление по поводу обсуждения Россией и КНДР возможности военно-технического сотрудничества во время саммита в Пхеньяне, что вызвало обеспокоенность в Сеуле.
В то же время российский МИД заявил, что недавние нападки Сеула на Москву связаны с попыткой оправдать свои военные приготовления с ядерной составляющей под руководством США.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном участии военных из КНДР в специальной военной операции на Украине, назвав их необоснованными, а первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн провел встречу с послом России Георгием Зиновьевым, чтобы обсудить эти опровергнутые Москвой утверждения.
При этом американский бизнесмен Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу возможной отправки южнокорейских военных на Украину, отметив, что эта новость вызывает тревогу.