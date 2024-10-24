Россия и Южная Корея сохранили возможность восстановления отношений

  • Новость часаСи Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    БРИКС возвращает миру свободную торговлю
    Лукашенко о ядерных амбициях Киева: Россия ударит так, что Украина исчезнет
    Россияне поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС
    Роскомнадзор допустил блокировку звонков через иностранные мессенджеры
    Лукашенко назвал цель вбросов о войсках КНДР на стороне России
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    Захарова дала совет британским дипломатам с их неоколониальными замашками
    Германия лишает украинцев пособия в 563 евро
    Литва решила денонсировать договор с Россией о торговом судоходстве
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    4 комментария
    24 октября 2024, 05:45 • Новости дня

    Россия и Южная Корея сохранили возможность восстановления отношений

    Посол России заявил о перспективах восстановления отношений с Южной Кореей

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Южная Корея, несмотря на санкции, сохраняют возможность вернуть отношения на путь здорового развития, в отличие от ситуации с западными странами.

    Как сообщает ТАСС, посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев отметил, что Россия и Южная Корея имеют возможность восстановить двусторонние отношения, несмотря на санкции, введенные после начала специальной военной операции.

    Зиновьев подчеркнул, что Сеул, в отличие от западных стран, не поставлял летальное вооружение на Украину, что делает перспективы улучшения отношений с Россией более вероятными.

    Посол отметил, что Южная Корея оказалась в числе недружественных стран после присоединения к санкциям против Москвы. Однако он выразил надежду на то, что со временем отношения могут вернуться на путь здорового развития. «В этом вижу разницу нашего диалога с Сеулом с той ситуацией, которая сложилась в отношениях с западными странами», – заявил Зиновьев.

    Российский дипломат подчеркнул, что важно удержать двусторонние связи с Южной Кореей от полного обрушения, как произошло с западными странами. Он добавил, что Сеул оказывал только финансовую и гуманитарную помощь Киеву, избегая поставок летального оружия, что может стать основой для возможного восстановления отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Республики Корея выразило сожаление по поводу обсуждения Россией и КНДР возможности военно-технического сотрудничества во время саммита в Пхеньяне, что вызвало обеспокоенность в Сеуле.

    В то же время российский МИД заявил, что недавние нападки Сеула на Москву связаны с попыткой оправдать свои военные приготовления с ядерной составляющей под руководством США.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном участии военных из КНДР в специальной военной операции на Украине, назвав их необоснованными, а первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн провел встречу с послом России Георгием Зиновьевым, чтобы обсудить эти опровергнутые Москвой утверждения.

    При этом американский бизнесмен Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу возможной отправки южнокорейских военных на Украину, отметив, что эта новость вызывает тревогу.


    23 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Заместитель посла Британии напал на журналистов во Внуково

    Shot: Заместитель посла Британии Том Додд вырвал бейдж и толкнул журналистку в московском аэропорту Внуково

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос, пишут СМИ.

    По данным Telegram-канала Shot, по прибытии в российскую столицу вместе с руководителем Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофером Алланом и его заместителем Лоррейн Фасси, Додд проявил агрессию к российским журналистам.

    Инцидент произошел, когда представители российских СМИ в аэропорту попытались задать вопросы британским дипломатам. По информации Shot, Додд вырвал бейдж у одного из них, после чего толкнул девушку с микрофоном, задававшую ему вопрос.

    Кристофер Аллан и Лоррейн Фасси прибыли в Москву для инспекции работы посольства Британии после недавнего скандала с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства.

    В начале октября Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после инцидента, связанного с вопросами к главе МИД Германии Анналене Бербок. Позже Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН.

    Коментарии (13)
    23 октября 2024, 15:02 • Новости дня
    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»

    Политолог Скачко: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС

    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский неслучайно заявил об энергетическом «перемирии» тогда, когда в Казани проходит саммит БРИКС. Таким образом он пытается повлиять на мнение глав государств объединения, а также выставить себя якобы лидером будущей мирной повестки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине.

    «В Киеве ранее признавали, что на Украине уничтожено до 90% тепловой энергогенерации. А впереди зима. Если ВС России нанесут несколько мощнейших ударов, то атомного сегмента может быть недостаточно для удовлетворения всех потребностей», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, «киевским властям не жалко людей, которые могут остаться без тепла и света». Зеленский и его офис больше переживают о том, что «без энергетики остановится тот сегмент промышленности, который работает на войну», уточнил собеседник. «А это приблизит Украину к катастрофе и возможной капитуляции», – полагает эксперт.

    Впрочем, заявлению Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам есть и другое объяснение. Скачко отметил, что оно прозвучало аккурат в то время, когда в Казани собрались лидеры стран БРИКС и гости мероприятия. «Конечно, это заявление Зеленского неслучайно. Понятно, что в столице Татарстана на переговорах различного уровня обсуждают украинский конфликт», – сказал Скачко.

    Он указал на изменение имиджа Украины – от «жертвы» к «агрессору». Это произошло по ряду причин, среди которых нападение ВСУ на Курскую область, а также угрозы Киева прекратить транзит газа и нефти. «На этом фоне Зеленский «гонит волну» и пытается сделать себя лидером будущей мирной повестки», – считает политолог.

    Однако в этой геополитической игре Зеленский рискует оказаться проигравшим. Собеседник сомневается, что тому удастся перехитрить Россию и страны БРИКС. К слову, лидеры объединения уже согласовали позицию по Украине, которая найдет отражение в итоговой декларации казанского саммита. По прогнозам спикера, в документе будет сказано о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликта.

    Военкор Александр Коц в свою очередь назвал враньем заявление Зеленского. «Во-первых, это противоречит «мирному плану» того же самого Зеленского, который он недавно презентовал с большой помпой», – пояснил он. «Во-вторых, мы уже предлагали нечто подобное Киеву, – напомнил Коц. – Сергей Шойгу недавно рассказывал, что Москва готова была принять аналогичное предложение Турции. И что Украина? Сначала вроде согласилась, а потом напала на Курскую область с прицелом на захват Курской АЭС. Ничто не помешает Незалежной снова нас «кинуть».

    «В-третьих, если Зеленский об этом просит – значит, все мы делаем правильно, – добавил военкор. – В-четвертых, энергетический мораторий не только не приблизит «конец горячей фазы войны». Он его значительно отдалит. Потому что в первую очередь энергетика – это кровь ВПК».

    «В-пятых, это сугубо политическое заявление на фоне триумфа саммита БРИКС в России. Киев понял, что теряет повестку, и решил ее возглавить. Дескать, пусть там все обсуждают нашу новую «мирную» инициативу, а не этот ваш новый миропорядок. В общем, с какой стороны ни посмотри, дурно пахнет это ваше энергетическое «перемирие», – заключил Коц.

    Ранее Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию на Украине. По его словам, им может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    «Мы увидели во время первого «саммита мира», что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – сказал Зеленский в интервью Financial Times.

    В августе газета The Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собиралась направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Коментарии (13)
    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 20:56 • Новости дня
    Захарова дала совет британским дипломатам с их неоколониальными замашками

    Захарова прокомментировала нападение британского дипломата Додда на российских журналистов во Внукове

    Захарова дала совет британским дипломатам с их неоколониальными замашками
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломаты Британии в московском аэропорту Внуково своим поведением продемонстрировали пренебрежение к свободе слова и профессии журналиста, заявил спикер МИД Мария Захарова.

    Комментируя сообщения о том, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, Захарова заявила, что этот поступок отражает состояние британского общества, передает ТАСС. «В этом вояже, в этом выходе британских или английских джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества, отношение ко всему: к высоким стандартам, о которых они постоянно заявляют, к свободе слова, к плюрализму средств массовой информации», – сказала она.

    Захарова напомнила, что российские журналисты сталкиваются с издевательским отношением со стороны Лондона: им не продлевают аккредитацию, не выдают визы и не допускают на мероприятия. По ее словам, британские официальные лица не понимают, что такое безопасность журналиста свобода слова и уважение к профессии журналистика.

    «Британскому официозу и британским дипломатам в Москве надо наконец для себя уяснить, что неоколониальные замашки, которые у них остались, они могут приберечь для собственных журналистов», – подчеркнула Захарова.

    Ранее СМИ сообщили, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув девушку, пытавшуюся задать ему вопрос.

    В начале октября инцидент с российским журналистом произошел в ООН – секретариат организации понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после инцидента, связанного с вопросами к главе МИД Германии Анналене Бербок. Позже Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН.

    Коментарии (10)
    23 октября 2024, 14:21 • Новости дня
    Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности ВВП

    МВФ назвал Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

    Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности ВВП
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в этом году заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности ВВП, обогнав Японию, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).

    По данным МВФ, доля России в мировом ВВП составила 3,55%, что позволило обогнать Японию с 3,38%, передает «Коммерсант». Первыми в рейтинге остаются Китай, США и Индия.

    Доклад фонда основан на новых данных Программы международных сопоставлений (ICP), экстраполированных на 2024 год. Индия и Россия получили наиболее значительные пересмотры: плюс 0,7 процентного пункта, по сравнению с предыдущим раундом ICP. Ранее доля России в мировом ВВП оценивалась в 2,9%.

    МВФ также пересмотрел прогнозы роста российской экономики на 2025 год, снизив их на 0,2 процентного пункта, до 1,3% вместо прежних 1,5%. Замедление связано с прогнозируемым снижением частного потребления и инвестиций.

    Ранее сообщалось, что Россия неожиданно стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности по итогам 2021 года, но об этом стало известно только в 2024-м благодаря обновленным данным Всемирного банка. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему четыре года потребовалось на выявление места экономики России на мировой арене.

    Коментарии (4)
    23 октября 2024, 14:04 • Новости дня
    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну

    Орбан: Брюссель хочет втянуть ЕС в войну с Россией через вступление Украины в НАТО

    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну
    @ Marton Monus/DPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия не хочет этого, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Обращаясь к гражданам в связи с 68-й годовщиной венгерского восстания 1956 года, Орбан подчеркнул, что Европа еще никогда не была так близка к мировой войне, как сейчас, передает ТАСС. По его словам, европейские лидеры и брюссельские бюрократы уже втянули Европу в конфликт на Украине и теперь хотят вовлечь в войну весь Европейский союз.

    Орбан указал на намерение Брюсселя продолжать военную помощь Киеву и выдвинутый президентом Украины Владимиром Зеленским план, который предусматривает расширение войны путем вступления Украины в НАТО и переноса линии фронта на территорию России. Премьер отметил, что Венгрия противится такому «плану победы», поскольку не хочет видеть украинских солдат на своей территории.

    В своем выступлении Орбан озвучил опасения, что согласно плану Зеленского, после победы Украины на восточном фронте, страна обязуется обеспечить безопасность всей Европы собственной армией. «Мы, венгры, можем однажды проснуться и обнаружить славянских солдат с востока в Венгрии. Мы этого не хотим», – заявил он.

    Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО.

    Коментарии (5)
    23 октября 2024, 10:21 • Новости дня
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, заявив, что украинская сторона не имеет права диктовать условия ООН.

    По ее словам, киевский режим не имеет права диктовать волю Организации Объединенных Наций, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что участие генсека в подобных мероприятиях абсолютно законно и является его правом. Она отметила, что для украинской стороны приезд Гутерриша стал поводом для истерики, так как они пытаются контролировать действия мировых организаций.

    «Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», – заявила дипломат.

    В заключение Захарова добавила, что ООН не передавала свою символику и эмблематику кому-либо без согласия, и генсек воспользовался предоставленной возможностью участвовать в саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

    Коментарии (4)
    23 октября 2024, 22:57 • Новости дня
    Эрдоган собрался досрочно вылететь из Казани после теракта в Анкаре

    Эрдоган вернется в Турцию после теракта на заводе в предместье Анкары

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта на территории завода в предместье Анкары погибли пять человек и ранены 22.

    Президент Турции Тайип Эрдоган вынужден прервать свой визит в Казань и вернуться в Турцию в четверг утром из-за произошедшего теракта. Об этом сообщил телеканал A haber.

    В результате нападения, которое произошло в районе Кахраманказан, погибли пять человек и 22 получили ранения, из которых трое уже выписаны из больницы. Двое террористов, мужчина и женщина, атаковали территорию завода TUSAS в предместье Анкары.

    Террористы, прибывшие на угнанном такси, были вооружены автоматами и пистолетами и, согласно сообщениям, имели при себе дополнительные магазины с патронами и взрывчатку. Они привели в действие взрывчатку на въезде и открыли огонь по охране, пытаясь проникнуть на территорию завода.

    Телеканал TRT сообщил, что из-за событий в Анкаре Эрдоган не присутствовал на торжественном приеме в Казани, организованном в честь саммита БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в террористическом акте в турецкой столице, по словам министра внутренних дел Али Ерликая, возросло до пяти человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS, в то время как российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с этим событием.

    Коментарии (2)
    23 октября 2024, 12:08 • Новости дня
    В Совфеде объяснили приезд генсека ООН в Казань на саммит БРИКС

    Сенатор Климов: Генсек ООН приехал в Казань, потому что БРИКС объединяет половину жителей Земли

    В Совфеде объяснили приезд генсека ООН в Казань на саммит БРИКС
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Саммит БРИКС – это солидное и важное событие, а то, что устраивает Украина – затянувшаяся ярмарка во главе с провинциальным актером. На этом фоне визит Антониу Гутерриша в Казань лишний раз подтверждает, где реальная политика, а где имитация, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее генсек ООН прилетел в Казань.

    «Антониу Гутерриш – опытный политик, который представляет огромную организацию, состоящую из почти 200 членов. Из них только четверть настроена к России враждебно или, по крайней мере, негативно. Большинство же намерены вести с Москвой равные партнерские отношения», – отметил сенатор Андрей Климов. Собеседник напомнил, что в ООН, комментируя планы генсека приехать в Казань, ранее называли БРИКС устойчивым объединением, в которое входят ведущие страны всемирной организации.

    «Так, Россия и Китай – постоянные члены Совбеза. Кроме того, БРИКС объединяет почти половину жителей Земли. Поэтому визит Гутерриша выглядит уместным», – считает парламентарий. На этом фоне он также обратил внимание на то, что у генсека ООН не нашлось времени посетить конференцию, ранее организованную Владимиром Зеленским в Швейцарии. 

    «Саммит БРИКС – это солидное и важное событие, а то, что устраивает Украина – это затянувшаяся ярмарка во главе с провинциальным актером. Серьезные люди от этого дистанцируются, причем не только на уровне ООН. Мы на прошлой неделе довольно активно поработали на площадке межпарламентского союза в Женеве. Там тоже чувствуется это настроение. Поэтому мы все делаем правильно. Продолжим и ООН потихонечку приводить в порядок, избавлять организацию от западного тлетворного влияния», – заключил Климов, указав, что «визит Гутерриша в Казань лишний раз подтверждает, где реальная политика, а где имитация.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС. В аэропорту его встречал председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин. Пресс-служба Кремля сообщала, что глава всемирной организации проведет в Казани переговоры с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят работу ООН, эскалацию на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения Гутерриша принять участие в саммите БРИКС. «Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый «саммит мира» в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань. <...> Это неправильный выбор, который не способствует делу мира и только вредит репутации ООН», – считают в ведомстве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik недовольство Киева, заявила, что украинские власти не имеют права диктовать волю ООН. «Генсек воспользовался такой возможностью, которую ему предоставили, и принял участие в этом мероприятии. Он принимает участие в подобных мероприятиях, в похожих и в этом тоже. Соответственно, для киевского режима это повод для истерики», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Коментарии (2)
    23 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Эрдоган заявил о работе над проблемой банковских переводов между Россией и Турцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкие и российские ведомства активно работают над решением проблем, связанных с банковскими переводами, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани.

    «Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их», – уточнил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что американские представители посетили турецкие финансовые учреждения, угрожая санкциями за продолжение сделок с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании, осуществляющие транзит товаров в Россию, сталкиваются с растущими трудностями в Турции, поскольку турецкие банки все чаще блокируют переводы и закрывают счета таких компаний. Ранее отмечалось, что российские импортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями при осуществлении платежей в Китай и Турцию.

    Коментарии (6)
    23 октября 2024, 23:37 • Новости дня
    В РФС оценили переговоры с УЕФА о возвращении России на футбольные турниры

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек РФС Максим Митрофанов положительно оценил переговоры с УЕФА по возвращению России, однако детали обсуждения раскрывать отказался.

    Переговоры с УЕФА по возвращению России на международные турниры прошли положительно, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью «РБК Спорт».

    Митрофанов отметил наличие доверия к РФС со стороны УЕФА, но отказался раскрывать детали встречи и конкретные сроки возможных изменений. Он подчеркнул, что существует соглашение между УЕФА и национальными ассоциациями о неразглашении итогов переговоров.

    Согласно информации, первой подняла вопрос о возвращении российских юношеских и молодежных сборных белорусская федерация футбола на сентябрьской встрече президентов и генеральных секретарей ассоциаций.

    Греческая федерация, как сообщил журналист Виктор Вацко, предложила вернуть данные команды, и их поддержали Босния и Герцеговина, Черногория и Казахстан. Однако против предложения выступил глава украинской ассоциации Андрей Шевченко.

    Ранее глава РФС Александр Дюков заявлял о возможности принятия решения по возвращению России в международные соревнования УЕФА в конце сентября.

    Напомним, что российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах после начала военных действий на Украине на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что российские клубы и сборные смогут вернуться в международные футбольные турниры через два года после окончания СВО.

    На встрече президентов и генсеков федераций большинство членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержало участие российских сборных U17 в международных матчах на нейтральных полях.

    Также на встрече УЕФА большинство членов высказались за возвращение российских юниоров на международные турниры.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Умер основатель театра «Колесо» Евгений Князев

    Умер народный артист России и основатель театра «Колесо» Евгений Князев

    Tекст: Денис Тельманов

    Евгений Князев, народный артист России и один из основателей тольяттинского театра «Колесо», ушел из жизни в возрасте 82 лет, оставив после себя богатое театральное наследие.

    Как сообщает РИА «Новости», народный артист России Евгений Князев скончался в возрасте 82 лет. Он был не только признанным деятелем театра, но и одним из основателей тольяттинского драматического театра «Колесо».

    «Сегодня, 23 октября 2024 года, ушел из жизни народный артист России, один из основателей театра «Колесо» Евгений Иванович Князев. Ему было 82 года. Евгений Иванович был уникальной личностью, несомненным профессионалом своего дела, великолепным артистом, педагогом и человеком», – говорится в сообщении на официальном сайте театра.

    Коллеги Князева назвали его смерть невосполнимой утратой для театрального сообщества. В театре «Колесо» более 40 ролей, включая такие знаковые как Сталин в «Я, бедный Coco Джугашвили» и глава клана Капулетти в «Ромео и Джульетте», были созданы благодаря его таланту.

    Князев был не только артистом, но и педагогом, воспитывающим новое поколение талантливых актеров. Он оставил неизгладимый след в культурной жизни Тольятти и всей России, его вклад в развитие российского театра невозможно переоценить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ушел из жизни актер и танцовщик Мариинского театра Анатолий Гридин на 95-м году жизни.

    Кроме того, умер известный актер Ринат Тазетдинов, лауреат Государственной премии СССР и обладатель «Золотой маски», который оставил более 100 ролей.

    На 81-м году жизни скончался актер Александр Крючков, известный по эпизодическим ролям в популярных сериалах.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 02:05 • Новости дня
    На юго-востоке Москвы ввели карантин из-за бешенства животных

    В Москве в районе Люблино установили двухмесячный карантин из-за бешенства

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Люблино на юго-востоке Москвы введен карантин из-за случаев бешенства среди домашних животных, выявленных 21 и 22 октября.

    Как сообщает ТАСС, распоряжение о введении карантина подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Эпицентром заболевания является жилое помещение на улице Краснодарская, д. 72, к. 3.

    Неблагополучным пунктом признана также территория, ограниченная улицами Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлевских Курсантов.

    Согласно документу, карантинные меры продлятся до 22 декабря 2024 года. На протяжении этого периода введены ограничения на ввоз и вывоз животных, восприимчивых к заболеванию, за исключением тех, кто был вакцинирован от бешенства не позднее 179 дней до вывоза. Также запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением животных.

    Данное решение направлено на предотвращение распространения бешенства, которое является опасной вирусной инфекцией, поражающей как животных, так и людей. Власти города призвали жителей соблюдать введенные ограничения и следить за состоянием своих питомцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Федоровский под Сургутом бездомная собака напала на первоклассницу возле магазина, и ребенка пришлось везти за 60 км в больницу, чтобы зашить губу.

    В Якутии 12-летняя девочка скончалась от травм, полученных при нападении стаи собак в поселке Чульман, несмотря на усилия врачей спасти ее.

    Бродячая собака напала на ребенка на детской площадке в Усть-Куте, и девочке понадобилась помощь медиков.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 20:44 • Новости дня
    Лукашенко: Россия достанет опасное оружие при вводе войск НАТО на Украину

    Лукашенко предупредил о применении Россией опасного оружия при вводе войск НАТО на Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие, если войска НАТО будут введены на Украину.

    Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» сообщил, что в случае ввода войск НАТО на Украину Россия может применить свое самое опасное оружие. По его словам, это будет означать начало другой войны, передает ТАСС.

    Ранее Лукашенко заявил, что Запад не позволит Киеву обладать ядерной бомбой, а если Киев будет угрожать России ядерной атакой, то Украина исчезнет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии заявлял, что украинские власти стремятся к началу ядерного конфликта с Россией.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование доллара как оружия является ошибкой, Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

    Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф отметила, что использование доллара в качестве оружия усугубляет непростую геополитическую обстановку в мире, передает РИА «Новости».

    «Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает», – сказал в свою очередь российский лидер.

    Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбы, но в условиях, когда использование этой валюты ограничивает возможности, страна вынуждена искать альтернативы.

    «Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы – так и происходит», – сказал он.

    Ранее издание The Economist сообщило, что Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту от санкций. В ходе саммита Путин поддержал расчеты в национальных валютах для экономической независимости. Газета ВЗГЛЯД писала об угасании финансового могущества США и всей мировой долларовой системы.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 21:39 • Новости дня
    Лукашенко: Путин сожалеет о потерях в российско-украинском конфликте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент РФ Владимир Путин сожалеет о потерях в российско-украинском конфликте, но при этом остается убежден в своей правоте.

    Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани отметил, что в конфликте случаются разные ситуации,кто-то обороняется, кто-то наступает, в результате обе стороны несут потери. «Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, oн же живой челoвек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этoм уверены, я не просто убежден, я это знаю: Путин твердо считает, что он прав, и oн мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение Рoссии, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил»? – передает ТАСС слова Лукашенко, сказанные им в интервью британскому журналисту Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

    Лукашенко считает, что на предложение Путина Запад должен был дать ответ, а промолчав они показали свое отношение к инициативам России. «И Путин часто об этом говорит: главное - это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит», – пояснил глава Белоруссии.

    Ранее Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие, если войска НАТО будут введены на Украину.

    Коментарии (0)
    Главное
    Посольство России обвинило Британию в прикрытии морских поставок оружия ВСУ
    На Украине решили отменить бронь от мобилизации для миллиона мужчин
    На юго-востоке Москвы ввели карантин из-за бешенства животных
    В Курске прошли обыски по делу о строительстве фортификаций на границе
    В РФС оценили переговоры с УЕФА о возвращении России на футбольные турниры
    В Баку убили бывшего актера русского драмтеатра Ткача и его жену
    Умер основатель театра «Колесо» Евгений Князев

    БРИКС снижает финансовую уязвимость перед Западом

    Тема создания странами БРИКС альтернативы западной финансовой системе волнует буквально весь мир. Россия обещает, что новая платежная система стран БРИКС будет круче SWIFT, от которой Запад отключил Россию. Чем же она будет лучше западного аналога и как она поможет России снизить уязвимость от санкций? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад внезапно осознал мощь БРИКС

    Старт саммита стран БРИКС в Казани вызвал повышенный интерес в западных СМИ. Почему Вашингтон и Брюссель перестали воспринимать организацию как «декорацию»? И какое событие послужило для Запада рубиконом, после чего его лидерам пришлось начать рассматривать БРИКС как серьезную силу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

    Перейти в раздел

    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию

    Сразу два образца лазерного оружия испытали в последнее время военные Великобритании. О каких именно системах идет речь, в чем их преимущества и недостатки, для поражения какого рода объектов они предназначены – и почему перед нами прямое свидетельство того, как внимательно на Западе изучают уроки российской спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Медведев Андрей Медведев
      Русская армия мешает Западу думать

      Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

      0 комментариев
    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      Уловка Зеленского показывает его слабое место

      Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

      3 комментария
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Общество должно быть немного детским

      Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

      4 комментария
    Перейти в раздел

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............