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Эксперт назвал два приоритета архитектуры будущего
Эксперт по архитектуре Чубаров: Архитектура будущего – это лавирование между творчеством и утилитарностью
Архитектура будущего подразумевает сбережение окружающей среды и минимизацию времени на перемещении человека по жилому комплексу. При этом архитекторы будущего не должны превращаться в технические фигуры, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по архитектуре Игорь Чубаров. Ранее на площадке Национального центра «Россия» начал работу Международный симпозиум «Создавая будущее», где прошла дискуссия об архитектуре авангарда.
«Первый приоритет архитектуры будущего касается всего, что связано с экологической повесткой. Будущее в целом диктует использование экологически чистых материалов, проектирование и постройку без ощутимого урона окружающей среде. Необходим целый набор инструментов по минимизации влияния автомобильных выбросов на людей, особенно на детей», – пояснил Игорь Чубаров, директор Школы метапредметных компетенций, проректор ТюмГУ.
«Все эти требования изначально закладываются в технические задания построек. Они будут усложняться и, как следствие, приведут к изменениям архитектуры в целом», – детализировал он. Например, говорит собеседник, заказчики-девелоперы уже сегодня выдвигают условия по минимизации времени, необходимого жильцу на перемещение по жилому комплексу. Это следующий приоритет архитектуры будущего.
«Однако архитектор не должен превращаться в техническую фигуру, создающую утилитарные бетонные коробки. Так что лавирование между воплощением художественного замысла, работой с пространством с одной стороны, и технической состоятельностью – с другой, станет одной из осевых тенденций мировой архитектуры», – считает эксперт.
Напомним, международный симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября в Москве. Участники мероприятия – ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 100 стран, в том числе России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции.
В программе – более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций. Программа и трансляции событий доступны на сайте future.russia.ru.
Симпозиум «Создавая будущее» – первое мероприятие Национального центра «Россия», который распорядился создать президент России Владимир Путин. Центр создан для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе Национального центра принимают участие федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.