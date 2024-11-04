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    Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду
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    В Сербии ответили послу Британии об освободивших Югославию «украинцах»
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
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    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    12 комментариев
    4 ноября 2024, 19:50 • Новости дня

    Эксперт назвал два приоритета архитектуры будущего

    Эксперт по архитектуре Чубаров: Архитектура будущего – это лавирование между творчеством и утилитарностью

    Эксперт назвал два приоритета архитектуры будущего
    @ Oriental Image/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Архитектура будущего подразумевает сбережение окружающей среды и минимизацию времени на перемещении человека по жилому комплексу. При этом архитекторы будущего не должны превращаться в технические фигуры, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по архитектуре Игорь Чубаров. Ранее на площадке Национального центра «Россия» начал работу Международный симпозиум «Создавая будущее», где прошла дискуссия об архитектуре авангарда.

    «Первый приоритет архитектуры будущего касается всего, что связано с экологической повесткой. Будущее в целом диктует использование экологически чистых материалов, проектирование и постройку без ощутимого урона окружающей среде. Необходим целый набор инструментов по минимизации влияния автомобильных выбросов на людей, особенно на детей», – пояснил Игорь Чубаров, директор Школы метапредметных компетенций, проректор ТюмГУ.

    «Все эти требования изначально закладываются в технические задания построек. Они будут усложняться и, как следствие, приведут к изменениям архитектуры в целом», – детализировал он. Например, говорит собеседник, заказчики-девелоперы уже сегодня выдвигают условия по минимизации времени, необходимого жильцу на перемещение по жилому комплексу. Это следующий приоритет архитектуры будущего.

    «Однако архитектор не должен превращаться в техническую фигуру, создающую утилитарные бетонные коробки. Так что лавирование между воплощением художественного замысла, работой с пространством с одной стороны, и технической состоятельностью – с другой, станет одной из осевых тенденций мировой архитектуры», – считает эксперт.

    Напомним, международный симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября в Москве. Участники мероприятия – ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 100 стран, в том числе России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции.

    В программе – более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций. Программа и трансляции событий доступны на сайте future.russia.ru.

    Симпозиум «Создавая будущее» – первое мероприятие Национального центра «Россия», который распорядился создать президент России Владимир Путин. Центр создан для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе Национального центра принимают участие федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

    4 ноября 2024, 13:28 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках празднования Дня народного единства, который отмечается в России ежегодно 4 ноября.

    В мероприятии участвовали Путин, главы традиционных конфессий и представители общественных организаций. Среди участников религиозные лидеры, такие как патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и главный муфтий России Талгат Таджуддин. Присутствовали также представители других религиозных конфессий, включая главного раввина России Берла Лазара, передает ТАСС.

    Путин отметил важность исторического события, связанного с Мининым и Пожарским, подчеркнув, что в начале XVII века Россия «стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира». Однако, добавлял глава государства, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, «отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России».

    На церемонии присутствовали и представители молодежных, ветеранских и патриотических организаций, включая «Юнармию», «Движение первых» и другие. Запланировано, что после церемонии Путин посетит выставку-форум «Православная Русь» в Манеже.

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    4 ноября 2024, 11:34 • Новости дня
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп, будучи кандидатом на пост президента США, может предложить ультиматум Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину для завершения конфликта на Украине, угрожая прекращением помощи и расширением экономической войны, сообщает The Hill.

    Как пишет издание, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. По мнению автора статьи Александра Темерко, Трамп, в случае победы на выборах, может поставить перед Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Темерко также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    При этом ситуация на Украине остается напряженной, а влияние Трампа на разрешение конфликта, как утверждается в статье, может стать значительным фактором в изменении текущего курса событий. Темерко полагает, что действия Трампа могут привести к значительным изменениям в политике США в отношении Украины и России.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    4 ноября 2024, 02:27 • Новости дня
    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии

    Майя Санду заявила о победе, получив 54,80% голосов на выборах в Молдавии

    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как сообщает ТАСС, действующий лидер Молдавии Майя Санду объявила о своей победе во втором туре президентских выборов.

    «Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», – написала Санду в своем микроблоге.

    По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 98,51% протоколов, Санду получает 54,80% голосов. Ее оппонент, Александр Стояногло, набрал 45,20% голосов.

    Экс-президент и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что внутри страны Санду получила меньше голосов, чем Стояногло. Додон отметил, что победить ей удалось благодаря поддержке диаспоры за рубежом, и подчеркнул, что жители Молдавии отказали ей в доверии, превратив ее в «хромую утку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    На зарубежных участках Санду лидировала с 52,11% голосов, но в Гагаузии Стояногло получил 97% поддержки. После обработки 81% протоколов, Александр Стояногло лидировал с результатом 51,52%, опережая Майю Санду, у которой было 48,48%.

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    4 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России

    Украинские пленные массово отказались от обмена, желая остаться в РФ

    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом некоторые из них продолжают получать пособия от украинских властей, несмотря на освобождение.

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, сообщает ТАСС. Волонтер Марина Ашифина рассказала, что многие пленные выбрали жизнь в России, а их родственники поддерживают это решение.

    Ашифина подчеркнула, что власти России удовлетворяют эти просьбы. Количество пленных, остающихся в России после освобождения, продолжает расти. При этом, по словам волонтера, Украина в ряде случаев продолжает выплачивать пособия тем, кто уже не считается пленным. «Фамилии и данные тех, кто покинул места содержания, мы не обнародуем», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР пленным бойцам ВСУ позволили встретиться с родственниками, что стало важным гуманитарным шагом. В то же время сообщалось, что ВСУ бросили тела погибших солдат в урочище Ясиново в Курской области, что вызвало возмущение общественности. Также Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ, что свидетельствует о попытках наладить обмен пленными.

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    3 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ветеран ВСУ Найем назвал условие капитуляции Украины через два месяца

    Ветеран ВСУ Найем допустил капитуляцию Украины при недоборе 160 тыс. новобранцев

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может подписать капитуляцию, если в течение двух месяцев не будет мобилизовано 160 тыс. человек, заявил адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем.

    По словам Найема, Киев подпишет акт капитуляции, если в течение двух месяцев 160 тыс. человек не придет мобилизоваться, пишет «Российская газета».

    Найем сообщил, что украинцы не проявляют желания идти на фронт, военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой, «выгорели», так как многие из них служат уже не один год.

    Кроме того, ветеран предложил украинцам, не желающим вступать в ряды ВСУ, задуматься о возможных потерях в случае падения фронта.

    Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал Киев к незамедлительным переговорам с Россией.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

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    4 ноября 2024, 11:09 • Новости дня
    В Сербии ответили послу Британии об освободивших Югославию «украинцах»
    В Сербии ответили послу Британии об освободивших Югославию «украинцах»
    @ Федор Левшин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Сербии Александр Вулин выступил против утверждений посла Великобритании о том, что Югославию во Второй мировой войне освободили в основном украинцы, сославшись на отсутствие точных данных.

    Вице-премьер Сербии Александр Вулин категорически опроверг заявление посла Британии Эдварда Фергюсона о роли украинцев в освобождении Югославии во время Второй мировой войны, передает ТАСС. Вулин выразил сомнение в подсчетах Фергюсона о количестве украинцев и русских в рядах Красной армии, участвовавших в освобождении Белграда. Он напомнил о британских бомбардировках Сербии в 1944 году, подчеркнув, что никто не подсчитывал национальности пилотов, наносивших удары.

    Вулин также оспорил заявление Фергюсона о том, что переход Болгарии на сторону союзников в 1944 году стал стимулом для югославских партизан в их борьбе с фашистами. По его мнению, Болгария традиционно меняла стороны в конфликтах, и это не оказало значимого влияния на югославское сопротивление. Вице-премьер отметил, что такие высказывания британского дипломата вызывают недоумение и не соответствуют исторической действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Сербии решительно осуждает действия британского посла Эдварда Фергюсона, который в статье для сербских СМИ попытался снизить значимость Красной Армии в освобождении Югославии.

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    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    4 ноября 2024, 15:34 • Новости дня
    Кириенко: На симпозиум «Создавая будущее» собрались представители 100 стран

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители 100 стран, которые составляют мировое большинство, собрались обсуждать будущее в Москве, оно должно быть безопасным и справедливым. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее». 

    Симпозиум проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Как сообщает ТАСС, мероприятие собрало представителей 100 стран, которые обсуждают вопросы формирования безопасного и справедливого будущего. Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента РФ, отметил важность участия стран, представляющих мировое большинство.

    «На симпозиум у нас приехали участники, партнеры, гости из 100 стран мира, которые точно представляют абсолютное большинство жителей нашей прекрасной планеты. И для нас это очень важно», – подчеркнул Кириенко на открытии симпозиума.

    Симпозиум проходит в День народного единства, подчеркивая важность единства народа не только через традиции, но и через мечту о будущем. «Мы, конечно же, мечтаем о суверенной, сильной стране, мы мечтаем о справедливом устройстве мира, где людям каждой национальности, каждой страны, каждому человеку дана возможность реализовать свой талант, быть счастливым, быть успешным, жить в безопасном и справедливом мире», – отметил Кириенко.

    Он также напомнил, что в прошлом году на ВДНХ открылась Международная выставка-форум «Россия», которую посетили более 18 млн человек из 120 стран. Национальный центр «Россия», где проходит симпозиум, создан как продолжение этой работы и начинает свою деятельность с международного симпозиума, посвященного будущему.

    Кириенко подчеркнул значимость Дня народного единства, отметив, что четыреста лет назад люди разных национальностей объединились для защиты суверенитета. «У нас на территории страны живут 194 национальности и этнические группы, и в культуре России бережное отношение к истории и традициям каждого народа», – указал он.

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    4 ноября 2024, 13:39 • Новости дня
    Губернатор Тамбовской области объявил о переходе на новую работу
    Губернатор Тамбовской области объявил о переходе на новую работу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Тамбовской области Максим Егоров оставит свою должность и перейдет на работу на федеральный уровень, сообщили в пресс-службе правительства региона.

    «Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень», – заявили в пресс-службе правительства Тамбовской области, передает РИА «Новости».

    Между тем Егоров в своем видеообращении в Telegram-канале подтвердил свой уход, отметив, что «сегодня руководство страны ставит перед ним другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять». Он также выразил благодарность жителям Тамбовской области, подчеркнув, что она стала для него родной за прошедшие годы.

    «Я – настоящий тамбовчанин, я рад, что тамбовский волк теперь товарищ», – добавил он, завершая свое заявление об отставке.

    Ранее глава Тамбовской области на выставке «Россия» назвал ключевые достижения региона.

    Напомним, в сентябре 2022 года в Тамбовской области прошла церемония вступления в должность главы региона Максима Егорова.

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    4 ноября 2024, 10:53 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке США Европы к конфликту с Россией

    Сергей Лавров обвинил США в подготовке Европы к прямому конфликту с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США подготавливают Европу к вступлению в прямой военный конфликт с Россией, если режим Зеленского не справится.

    По его словам, США активно настраивают Европу на участие в прямом военном конфликте с Россией, сообщает РИА «Новости». Это заявление прозвучало в ходе международного симпозиума «Создавая будущее». Он добавил, что США видят в этом сценарий на случай, если нынешний украинский режим не сможет выполнить возложенные на него задачи.

    Министр подчеркнул, что такая линия поведения со стороны США представляет собой «самоубийственную авантюру» для Европы. Лавров отметил, что цели США могут включать в себя усиление напряженности на континенте и изменение соотношения сил в пользу Вашингтона. По его мнению, это может привести к дестабилизации европейского региона и иметь катастрофические последствия для всех участников конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский политик Николя Дюпон-Эньян предсказал Европе крах, вызванный конфликтом на Украине, который может угрожать стабильности континента, а в рамках саммита БРИКС в Казани Владимир Путин предложил сформировать евразийскую систему безопасности для укрепления региональной стабильности и сотрудничества.

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    4 ноября 2024, 15:55 • Новости дня
    Боррель оконфузился на переговорах с Южной Кореей

    Боррель перепутал Южную Корею с Японией на переговорах в Сеуле

    Боррель оконфузился на переговорах с Южной Кореей
    @ Alberto Paredes/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время своей поездки в Азию Жозеп Боррель на переговорах в Сеуле ошибочно назвал Южную Корею Японией, что вызвало смех среди присутствующих представителей южнокорейского правительства.

    На встрече с представителями южнокорейского правительства Боррель заявил: «Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией», сообщает РИА «Новости». Эта ошибка вызвала смех среди южнокорейских делегатов.

    После замечания одного из членов европейской делегации Боррель быстро исправил свою ошибку и извинился, добавив: «Что? О Боже, прошу прощения... с Кореей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Жозеп Боррель сообщал о первом в истории партнерстве Евросоюза и Японии в области обороны и безопасности с азиатской страной на конференции в Токио.

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    3 ноября 2024, 23:32 • Новости дня
    Стояногло вышел в лидеры на выборах в Молдавии с 51,52% голосов

    Стояногло опередил Санду на выборах президента Молдавии с 51,52% голосов

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Стояногло получил 51,52% голосов, опередив Майю Санду, у которой 48,48% после обработки 81% протоколов.

    Действующий президент Молдавии Майя Санду сократила разрыв во втором туре президентских выборов, набрав 48,48% голосов. Александр Стояногло, в свою очередь, лидировал с результатом в 51,52%, сообщает ТАСС. Эти данные были обнародованы Центральной избирательной комиссией Молдавии на основе обработки 81% протоколов.

    Несмотря на то что голосование еще не завершилось, текущие результаты подчеркивают напряженную борьбу между двумя кандидатами. Итоги выборов могут оказать значительное влияние на политический ландшафт страны, учитывая, что предыдущие опросы общественного мнения показывали более тесную конкуренцию.

    Как сообщается, окончательные результаты будут опубликованы после завершения обработки всех протоколов. Ожидается, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, что позволит определить, кто станет новым президентом Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур выборов президента с участием Майи Санду и Александра Стояногло с явкой 54%, что превышает необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    В первом туре, проводившемся 20 октября, явка составила 51,67%. На втором туре к 21.00 достигла 53,46%, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры. Избирательные участки в школе Варницы эвакуировали после звонка о минировании, это уже пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии.

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    4 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    В ДНР пленные бойцы ВСУ встретились с родственниками

    В ДНР состоялась встреча пленных бойцов ВСУ с родственниками

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мероприятие, на котором родственники смогли встретиться с пленными украинскими военнослужащими, прошло в Донецкой Народной Республике, сообщила волонтер Марина Ашифина.

    По ее словам, на встрече присутствовали десять военнопленных и пятнадцать их родственников. Ашифина отметила, что такие мероприятия проводятся не только в республике, но и по всей территории России, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула важность этих встреч, так как пленные военнослужащие изолированы от информации и не имеют возможности узнать о том, как живут их близкие. «Мы хотим делать эти встречи гораздо больше, гораздо чаще, чтобы помогать людям», – добавила волонтер.

    Организация мероприятия осуществлялась при содействии омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

    Ранее сообщалось, что пленный солдат ВСУ Александр Бакай в пункте содержания военнопленных встретился с супругой Татьяной, которая обратилась за помощью к волонтеру Марине Ашифиной для его освобождения.

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    4 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    Глава Ростовской области решил уйти в отставку
    Глава Ростовской области решил уйти в отставку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о своем уходе в отставку, объяснив это переходом на другую должность.

    Голубев в своем Telegram-канале уточнил, что он уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Отмечается, что подробности относительно новой должности он пока не раскрыл. Пока неизвестно, кто займет его место на посту губернатора Ростовской области.

    Ранее сообщалось, что губернатор Тамбовской области Максим Егоров оставит свою должность и перейдет на работу на федеральный уровень.

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    4 ноября 2024, 10:12 • Новости дня
    Литва запретит военную службу гражданам с российским паспортом

    Литва запретит прием в армию жителей с российским, белорусским и китайским гражданством

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Литвы и комитет Сейма подготовили законопроект, запрещающий прием на военную службу лиц с российским, белорусским и китайским гражданством, считая их угрозой национальной безопасности.

    Литовское правительство намерено принять меры по ограничению военной службы для жителей страны с российским, белорусским или китайским гражданством, передает ТАСС. Законопроект, разработанный Министерством обороны Литвы и комитетом Сейма по национальной безопасности и обороне, запрещает таким лицам поступать на военную службу. Лица, которые приобрели гражданство России, Белоруссии или Китая во время службы, будут уволены из армии.

    Министр обороны Лауринас Касчюнас подчеркнул, что лица, имеющие гражданство этих стран, не должны служить в армии. Он заявил: «Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии». Этот шаг связан с тем, что Россия, Белоруссия и Китай считаются государствами, представляющими угрозу национальной безопасности Литвы.

    В соответствии с законопроектом, связи с этими странами являются фактором риска для военнослужащих Литвы. Литовским военным уже запрещено посещать Россию, Белоруссию и Китай не в рабочих целях. Предложенные меры призваны укрепить национальную безопасность страны и минимизировать внешние угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве решили денонсировать договор с Россией о торговом судоходстве, что стало очередным шагом в ухудшении двусторонних отношений. На фоне напряженности с Россией, в Литве также приняли решение снести недостроенный Дом Москвы, который был символом российско-литовского сотрудничества. На политической арене Литвы произошла катастрофа для клана, известного своей враждебностью к России, что стало результатом их неудачной политики и действий против российско-литовских связей.

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