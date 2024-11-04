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Ученые описали влияние нейронаук на будущее людей старшего возраста
Ученые: Развитие нейронаук – это маркер успешности развития государства
Развитие нейронаук увеличит продолжительность жизни и ее качество, решив ряд когнитивных проблем, с которыми сталкиваются люди старшего возраста. Кроме того, исследования в этой сфере позволят освободить человека от низкоуровневого труда, сказали газете ВЗГЛЯД ученые Алексей Паевский и Ольга Драгой. Ранее на площадке Национального центра «Россия» начал работу Международный симпозиум «Создавая будущее», где состоялась дискуссия об эволюции мозга.
«Нейронауки станут одними из ключевых направлений научной мысли не только будущего, но и настоящего. Мы пока лишь начинаем понимать, как работает мозг, как мы живем, как мыслим. Более того, нам надо помогать людям с инсультами, травмами спинного мозга», – пояснил Алексей Паевский, руководитель пресс-службы Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН.
«Например, человечество начало доживать до возраста нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Альцгеймера. Борьба с ними является одной из главных задач для всех нейронаук. И мы ее, безусловно, сможем решить. У нас вырастет численность населения, качество и продолжительность жизни», – детализировал собеседник.
«Но не менее важен и так называемый репутационный аспект. Способность обеспечить людям категории 80+ здоровую когнитивную жизнь без деменции и прочих схожих проблем – это маркер успешности государства как такового. Это показатель уровня науки, медицины и подхода к социальным обязательствам в стране», – подчеркнул он.
Нейроисследования повлияют на наше будущее еще и потому, что они дадут новые полезные инструменты. Так, общество еще больше сможет освободить себя от низкоуровневого труда, добавила Ольга Драгой, директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.
«Например, посудомоечная машина до сих пор была лучшим изобретением человечества, освободив наши ресурсы в том числе для творчества. В будущем такие инструменты как нейрокомпьютерный интерфейс, искусственный интеллект разгрузят нас как в быту, так и в производстве, которому предстоит стать автоматизированным. А интеллектуальный, творческий труд должны остаться за человеком», – уточнила она.
«Все это нас не изменит принципиально, но скорректирует в части стиля, образа жизни. Правда, я не думаю, что будет какая-то резкая нейрореволюция. Небольшие прорывы в этой области совершаются каждый день. Мы поступательно движемся к будущему», – указала ученый.
Напомним, международный симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября в Москве. Участники мероприятия – ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 100 стран, в том числе России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции.
В программе – более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций. Программа и трансляции событий доступны на сайте future.russia.ru.
Симпозиум «Создавая будущее» – первое мероприятие Национального центра «Россия», который распорядился создать президент России Владимир Путин. Центр создан для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе Национального центра принимают участие федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.