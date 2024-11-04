Ученые описали влияние нейронаук на будущее людей старшего возраста

Ученые: Развитие нейронаук – это маркер успешности развития государства

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Нейронауки станут одними из ключевых направлений научной мысли не только будущего, но и настоящего. Мы пока лишь начинаем понимать, как работает мозг, как мы живем, как мыслим. Более того, нам надо помогать людям с инсультами, травмами спинного мозга», – пояснил Алексей Паевский, руководитель пресс-службы Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН.

«Например, человечество начало доживать до возраста нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Альцгеймера. Борьба с ними является одной из главных задач для всех нейронаук. И мы ее, безусловно, сможем решить. У нас вырастет численность населения, качество и продолжительность жизни», – детализировал собеседник.

«Но не менее важен и так называемый репутационный аспект. Способность обеспечить людям категории 80+ здоровую когнитивную жизнь без деменции и прочих схожих проблем – это маркер успешности государства как такового. Это показатель уровня науки, медицины и подхода к социальным обязательствам в стране», – подчеркнул он.

Нейроисследования повлияют на наше будущее еще и потому, что они дадут новые полезные инструменты. Так, общество еще больше сможет освободить себя от низкоуровневого труда, добавила Ольга Драгой, директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.

«Например, посудомоечная машина до сих пор была лучшим изобретением человечества, освободив наши ресурсы в том числе для творчества. В будущем такие инструменты как нейрокомпьютерный интерфейс, искусственный интеллект разгрузят нас как в быту, так и в производстве, которому предстоит стать автоматизированным. А интеллектуальный, творческий труд должны остаться за человеком», – уточнила она.

«Все это нас не изменит принципиально, но скорректирует в части стиля, образа жизни. Правда, я не думаю, что будет какая-то резкая нейрореволюция. Небольшие прорывы в этой области совершаются каждый день. Мы поступательно движемся к будущему», – указала ученый.

Напомним, международный симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября в Москве. Участники мероприятия – ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 100 стран, в том числе России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции.

В программе – более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций. Программа и трансляции событий доступны на сайте future.russia.ru.

Симпозиум «Создавая будущее» – первое мероприятие Национального центра «Россия», который распорядился создать президент России Владимир Путин. Центр создан для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе Национального центра принимают участие федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.