Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
В ДНР пленные бойцы ВСУ встретились с родственниками
В ДНР состоялась встреча пленных бойцов ВСУ с родственниками
Мероприятие, на котором родственники смогли встретиться с пленными украинскими военнослужащими, прошло в Донецкой Народной Республике, сообщила волонтер Марина Ашифина.
По ее словам, на встрече присутствовали десять военнопленных и пятнадцать их родственников. Ашифина отметила, что такие мероприятия проводятся не только в республике, но и по всей территории России, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула важность этих встреч, так как пленные военнослужащие изолированы от информации и не имеют возможности узнать о том, как живут их близкие. «Мы хотим делать эти встречи гораздо больше, гораздо чаще, чтобы помогать людям», – добавила волонтер.
Организация мероприятия осуществлялась при содействии омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
Ранее сообщалось, что пленный солдат ВСУ Александр Бакай в пункте содержания военнопленных встретился с супругой Татьяной, которая обратилась за помощью к волонтеру Марине Ашифиной для его освобождения.