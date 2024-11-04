Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
Пранкер Вован опроверг использование искусственного интеллекта
Пранкер Вован заявил об отказе от нейросетей для имитации спикеров
Пранкер Владимир Кузнецов заявил, что дуэт «Вован и Лексус» не прибегает к искусственному интеллекту в своих розыгрышах, предпочитая использовать традиционные методы, такие как грим, чтобы ввести в заблуждение собеседников.
Владимир Кузнецов, известный как Вован из дуэта пранкеров «Вован и Лексус», в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» в Ханты-Мансийске заявил, что они никогда не использовали технологии искусственного интеллекта при общении с известными людьми, сообщает ТАСС.
По словам Кузнецова, вместо использования нейросетей, пранкеры полагаются на грим и другие традиционные методы. На одном из интервью они загримировали Алексея Столярова (Лексуса) под африканца, что оказалось достаточно для убедительности. «Мы никогда не использовали искусственный интеллект», – подчеркнул Кузнецов.
Столяров, в свою очередь, отметил, что они не планируют создавать обучающие курсы на основе своего опыта, чтобы избежать риска использования их методов преступниками, которые могут принести вред России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший госсекретарь Майкл Помпео выразил озабоченность по поводу укрепления связей между Россией и Китаем, также он заявил о необходимости возвращения Москвы к европейской модели, общаясь с пранкерами, выдававшими себя за африканского чиновника, а глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт в программе «Шоу Вована и Лексуса» на Первом канале признал, что в расследовании дела Камилы Валиевой были недостатки.