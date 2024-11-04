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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    6 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    16 комментариев
    4 ноября 2024, 03:40 • Новости дня

    WSJ: Иран заявил о масштабном ответе на возможный удар Израиля

    WSJ: Иран может задействовать армию и КСИР в ответ на удар Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран рассматривает возможность использования регулярной армии в ответ на возможный удар со стороны Израиля, что позволит усилить воздействие помимо участия Корпуса стражей исламской революции.

    Газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран может увеличить масштаб ответных действий на удар Израиля, задействовав не только Корпус стражей исламской революции, но и регулярную армию. Такое решение связано с недавними потерями среди иранских военнослужащих и гражданских лиц в результате израильских атак.

    Издание уточняет, что, несмотря на предполагаемое участие регулярной армии, Тегеран не планирует развертывание войск в регионе. Власти Ирана намерены усилить свою реакцию на израильские удары, которые ранее включали атаки на военные объекты в различных иранских провинциях.

    По данным иранских сил ПВО, израильская армия нанесла удары по военным объектам в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, однако значительная часть атаки была отражена. В результате этих нападений погибли минимум четыре иранских военных и один гражданский.

    Член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари отметил, что в ответных действиях Ирана будут задействованы силы Оси сопротивления. В этот альянс входят «Хезболлах», ХАМАС, группы из «Исламского сопротивления Ирака» и йеменское движение «Ансар Аллах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал-майор Али Мохаммад Наэини заявил, что ответ Тегерана на израильскую атаку будет неожиданным и превзойдет все ожидания противника.

    В случае экзистенциальной угрозы Тегеран может изменить свою ядерную доктрину, как заявил советник иранского верховного лидера Камаль Харрази. Иран намерен нанести удар по Израилю с территории Ирака до выборов в США, используя беспилотники и ракеты, чтобы избежать израильской атаки на стратегические объекты.

    3 ноября 2024, 14:45 • Новости дня
    Студентка из Тегерана разделась на улице в знак протеста против хиджаба
    Студентка из Тегерана разделась на улице в знак протеста против хиджаба
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Иране студентка из-за преследования за неправильное ношение хиджаба сняла одежду на территории университета, после чего несколько мужчин затолкали ее в автомобиль и увезли, пишет Iran International.

    Студентка сняла одежду в знак протеста после преследования за неправильное ношение хиджаба. Видео с ней, прогуливающейся в нижнем белье по университетскому двору, распространилось в социальных сетях, передает РБК.

    На другой записи видно, как несколько мужчин заталкивают девушку в автомобиль и увозят.

    Представитель университета Амир Махджуб заявил, что студентку арестовали и выясняются ее мотивы.

    Как пишет студенческое издание Amir Kabir Newsletter, на девушку напали члены военизированного формирования «Басидж», которые сорвали с нее платок и одежду. Во время ареста ее избили, в том числе ударили головой о дверь машины, на шинах которой заметили кровь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19-летняя студентка Армита Гераванд умерла через 28 дней после инцидента в метро Тегерана, где она была задержана за пребывание без хиджаба, но власти Ирана заявили, что ее смерть была вызвана несчастным случаем, а не действиями полиции. Ранее власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини.

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    2 ноября 2024, 18:34 • Новости дня
    Иран пообещал Израилю ответ «за пределами понимания»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ответ Тегерана на израильскую атаку будет неожиданным и превзойдет все ожидания противника, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал-майор Али Мохаммад Наэини.

    «Ответ на новое нападение противника будет решительным, вдумчивым и мощным, его последствия выйдут за все пределы понимания врага», – сказал Наэини, передает ТАСС. Генерал также подчеркнул, что Иран с этого момента будет использовать фактор внезапности в своих операциях против Израиля.

    Ранее советник иранского верховного лидера Камаль Харрази заявил, что Тегеран может изменить свою ядерную доктрину в случае экзистенциальной угрозы. Напомним, Израиль нанес удары по Ирану с территории Ирака, которая контролируется США.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    2 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    Израиль захватил командира «Хезболлы» в Ливане

    N12: Израильский спецназ захватил командира «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные захватили одного из лидеров «Хезболлы» Имад Амхаза в Ливане, в 140 км от границы с Израилем, и передали его на допрос в израильскую военную разведку, сообщают СМИ.

    Операция прошла в населенном пункте Батрун, который находится на севере Ливана, в 140 километрах от границы Израиля, передает ТАСС со ссылкой на телеканал N12.

    Захваченный командир был доставлен в Израиль, где его передали на допрос в подразделение 504 израильской военной разведки. По данным газеты The Times of Israel, Имад Амхаз занимал одну из руководящих позиций в военно-морских силах «Хезболлы».

    Портал Ynet уточнил, операция была проведена спецназом «Шайетет-13», который является элитным подразделением ВМС Израиля.

    Ранее Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 71 погибшем и 169 пострадавших в результате израильских авианалетов на Ливан.

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    1 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    В Иране пригрозили изменением ядерной доктрины

    В Иране назвали условие изменения ядерной доктрины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран может изменить свою ядерную доктрину в случае экзистенциальной угрозы, заявил советник иранского верховного лидера Камаль Харрази.

    Иран рассмотрит возможность изменения своей ядерной доктрины, если столкнется с экзистенциальной угрозой, сказал Харрази, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы обладаем техническими возможностями для производства ядерного оружия, и фетва лидера революции – это единственное, что нас останавливает», – подчеркнул он.

    Ранее иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

    Израиль нанес удары по Ирану с территории Ирака, которая контролируется США. Это, по данным СМИ, нарушило производство иранских баллистических ракет в Иране, но ядерные объекты не пострадали.

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    1 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    США предложили Ливану в одностороннем порядке прекратить огонь с Израилем

    Reuters: США предложили Ливану в одностороннем порядке прекратить огонь с Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн призвал Ливан прекратить огонь с Израилем в одностороннем порядке, пишет со ссылкой на высокопоставленного источника в ливанских политических кругах Reuters.

    По данным Reuters, это предложение было озвучено в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    Источник заявил, что инициатива Хохштейна была представлена во время его встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати. Источники сообщают, что в Ливане предложение вызвало негативную реакцию и было воспринято как потенциальная капитуляция перед Израилем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России содействовать в урегулировании на Ближнем Востоке.

    Новый генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем в своем первом выступлении после избрания заверил сторонников в победе над Израилем.

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    1 ноября 2024, 08:31 • Новости дня
    Axios: Иран нанесет удар по Израилю перед выборами в США

    Иран планирует атаковать Израиль с территории Ирака до выборов в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран намерен нанести удар по Израилю с территории Ирака до выборов в США, используя беспилотники и ракеты, чтобы избежать израильской атаки на стратегические объекты.

    Иран может предпринять удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, передает RT со ссылкой на источники в израильской разведке. Это событие может произойти до президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября. В материале The Axios отмечается, что Иран готовится к этой атаке и, возможно, использует большое количество беспилотников и баллистических ракет.

    Решение о нанесении удара с территории Ирака может быть частью стратегии Ирана по избежанию новых израильских атак на свои стратегические объекты. По данным источников, такой шаг может позволить Ирану дистанцироваться от немедленных последствий и ответственности за возможные разрушения.

    В то же время источник The Axios из администрации США подчеркивает, что в Вашингтоне не имеют информации о том, принято ли в Тегеране окончательное решение о нанесении удара. Это может свидетельствовать о том, что планы Ирана еще находятся в стадии обсуждения, окончательное решение может быть принято в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, а CNN заявил о намерении Ирана ответить на израильский удар.

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    1 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России содействовать в урегулировании на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова содействовать ближневосточному мирному урегулированию, она поддерживает контакты со всеми вовлеченными участниками, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва поддерживает контакты с основными сторонами конфликта, такими как Израиль, Иран и Ливан, напомнил Песков слова президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Если где-то наши усилия могут быть эффективны, то Россия будет готова это сделать», – заявил он.

    Ранее Песков заявлял о готовности России продолжать усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Напомним, на саммите БРИКС в Казани была подтверждена близость позиций участников по ключевым вопросам международной повестки.

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    1 ноября 2024, 23:41 • Новости дня
    Израильские генералы получили легкие травмы в аварии на юге Ливана

    В результате автомобильной аварии два израильских генерала получили травмы на юге Ливана

    Tекст: Максим Попов

    Начальники Северного и Центрального командований израильской армии получили легкие травмы в результате аварии в Южном Ливане, когда их автомобиль перевернулся во время оперативного патрулирования.

    Как сообщила израильская гостелерадиокомпания, начальники двух командований Армии обороны Израиля попали в аварию на юге Ливана. В результате происшествия автомобиль, в котором находились генерал-майоры Ори Гордин и Ави Блут, перевернулся, передает ТАСС.

    Оба военачальника получили легкие травмы. Авария произошла во время оперативного патрулирования в Южном Ливане, где израильская армия проводит наземную операцию. Генерал-майор Ори Гордин является начальником Северного командования, а генерал-майор Ави Блут руководит Центральным командованием.

    Инцидент произошел в условиях повышенной боевой готовности, когда израильские военные проводят активные операции на ливанской территории. Армия обороны Израиля подтвердила факт аварии и сообщила, что оба пострадавших генерала находятся в стабильном состоянии.

    До этого армия обороны Израиля сообщила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Иззэддина Кассаба на юге сектора Газа.

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    1 ноября 2024, 21:01 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации члена политбюро ХАМАС в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Иззэддина Кассаба на юге сектора Газа.

    Согласно сообщению армейской пресс-службы, Кассаб был устранен в районе города Хан-Юнис, передает ТАСС.

    Ликвидация была осуществлена в результате точечного удара, нанесенного ВВС Израиля, добавили в ЦАХАЛ. Операция была проведена на основании разведывательных данных.

    Ранее армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС Захи Ясера Оуфи, который возглавлял террористическую сеть в Тулькарме и планировал атаки на еврейские общины. Кроме того, сообщалось, что израильские ВВС провели успешную операцию на юге Сирии, уничтожив Ахмеда Мухаммеда Фахда благодаря полученным разведданным.

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    2 ноября 2024, 10:55 • Новости дня
    Иран отправил в Россию спутники для запуска ракетой «Союз»

    Иранские спутники Kowsar и Hodhod отправлены в РФ для запуска 5 ноября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранская компания Space Omid направила в Россию два спутника для запуска с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» 5 ноября, что станет первой попыткой запуска иранских спутников, созданных молодыми инженерами.

    Иран направил в Россию два спутника для их отправки в космос с помощью ракеты-носителя, передает ТАСС. Эти спутники, Kowsar и Hodhod, были разработаны частной компанией Space Omid и будут запущены с территории России 5 ноября. Это событие примечательно тем, что аппараты спроектированы молодыми инженерами, средний возраст которых составляет всего 25 лет.

    Спутник Kowsar предназначен для дистанционного зондирования Земли и спутниковой фотосъемки. Hodhod, в свою очередь, является телекоммуникационным спутником, который должен улучшить качество передачи данных в Иране. Запуск обоих аппаратов станет первым для спутников, построенных частной иранской компанией, и является важным шагом для развития иранской космической программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на 5 ноября запланирован запуск первого российско-китайского спутника с космодрома Восточный, а Роскосмос сообщил о готовности ракеты «Союз-2.1б» к старту.

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    2 ноября 2024, 21:08 • Новости дня
    Израильские авиаудары убили 71 человека в Ливане за сутки

    Минздрав Ливана сообщил о 71 погибшем и 169 раненых за сутки от авиаударов Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным Минздрава Ливана, в результате израильских авианалетов на Ливан за последние сутки погибли 71 человек и были ранены 169 человек, наибольшее количество жертв зарегистрировано в провинции Баальбек-Хермель.

    Центр по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана распространил данные о числе жертв израильских авиаударов, передает ТАСС. Согласно сводке, размещенной в соцсети X (заблокирована в РФ), за последние сутки в Ливане погибли 71 человек и еще 169 получили ранения.

    Больше всего жертв зарегистрировано в провинции Баальбек-Хермель на северо-востоке страны, где убиты 53 и ранены 83 человека. В южных регионах Сайда и Тир жертвами стали 13 человек, ранены 50. В регионе Набатия погибли два человека и 29 были ранены.

    Информация о трех погибших и семи раненых поступила из Горного Ливана. Обновленные данные о жертвах с начала эскалации в октябре 2023 года сообщают о 2968 погибших и 13 319 раненых в результате израильских авиаударов и артиллерийских обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали жилое здание в поселке Амхаз, город Баальбек, на востоке Ливана, что привело к гибели 12 человек. Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн призвал Ливан прекратить огонь с Израилем в одностороннем порядке в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта.

    Израильские ВВС также нанесли авиаудары по командным центрам и оружейным заводам «Хезболлы» в Бейруте и Набатии.

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    1 ноября 2024, 10:46 • Новости дня
    Иран вызвал дипломата Германии из-за закрытия консульств

    Иран вызвал дипломата Германии после закрытия трех иранских консульств в ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Временного поверенного в делах Германии в Иране вызвали в МИД в связи с закрытием всех трех иранских консульств в Германии, что лишает иранских граждан консульских услуг.

    Временный поверенный в делах Германии в Иране был вызван в министерство иностранных дел страны после решения немецких властей закрыть все три консульства Исламской Республики Иран в Германии, сообщает «Интерфакс». Это решение, по мнению иранской стороны, лишает иранских граждан, проживающих в Германии, необходимых консульских услуг.

    Представитель МИД Ирана заявил: «Решение правительства Германии прекратить деятельность консульств Исламской Республики Иран в Германии является неоправданным актом». Он подчеркнул, что основной задачей иранских консульств во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене является предоставление консульских услуг иранцам и поддержка их интересов в принимающей стране.

    Иранская сторона считает, что решение немецких властей создает ненужные проблемы для иранцев, проживающих в ФРГ, и нарушает их основные права. Вызов дипломата был произведен в контексте попытки разрешить сложившуюся ситуацию и обсудить возможные последствия таких действий со стороны Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия решила закрыть все генеральные консульства Ирана на своей территории, также Москва обвинила Германию в усложнении консульского обслуживания для граждан России.

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    2 ноября 2024, 02:49 • Новости дня
    Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа

    В результате атаки израильской армии в лагере Нусейрат погибли мирные жители

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные атаковали лагерь Нусейрат в секторе Газа, убив по меньшей мере пять человек, передает телеканал Al Jazeera.

    По версии телеканала, израильские военные силы нанесли авиаудар по лагерю беженцев Нусейрат, расположенному в центральной части сектора Газа. В результате бомбардировки погибло не менее пяти палестинцев. При этом несколько человек получили ранения, передает ТАСС.

    Отмечается, что под завалами разрушенных зданий могут оставаться пострадавшие. На данный момент местные спасательные службы ведут работы по разбору завалов и спасению людей, оказавшихся в ловушке после авиаудара. Однако сложные условия и продолжающиеся обстрелы усложняют процесс спасения.

    Напомним,1 ноября израильские ВВС нанесли авиаудары по командным центрам и оружейным заводам «Хезболлы» в Бейруте и Набатии.

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    1 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Израильские ВВС атаковали командные центры и оружейные заводы «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по командным центрам и оружейным заводам «Хезболлы» в Бейруте и Набатии.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по командным центрам и объектам «Хезболлы» в Бейруте и на юге Ливана, передает РИА «Новости». Пресс-служба израильской армии отметила, что удары были направлены на оружейные заводы, командные центры и другую инфраструктуру движения «Хезболла».

    В пресс-службе добавили, что дополнительные удары были нанесены по центрам управления, штабам разведки и командным центрам в районе Набатия. В сообщении также подчеркивается, что перед операцией были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения.

    С начала октября Израиль проводит наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых погибли более 2,6 тыс. человек, включая лидеров движения. Более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на значительные потери, «Хезболла» продолжает наземные бои и ракетные обстрелы территории Израиля.

    Основной целью военной кампании израильские власти называют создание условий для возвращения 60 тыс. жителей севера, эвакуированных из-за обстрелов, начатых «Хезболлой» в поддержку палестинского движения ХАМАС год назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия атаковала объекты «Хезболлы» в сирийском Эль-Кусейре, нанеся удары по складам с оружием и командным пунктам. В результате авиаударов израильских ВВС по Сохмору в Ливане погибли 11 человек, а еще не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Турция инициировала в ООН проект «Совместное письмо» с призывом к оружейному эмбарго против Израиля, обвиняя его в военных преступлениях и нарушениях международного права.

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    1 ноября 2024, 17:16 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удар по поселку в Ливане

    Агентство NNA сообщило о смерти 12 человек при ударе ВВС Израиля в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агентство NNA заявило, что израильские ВВС атаковали жилое здание в поселке Амхаз, город Баальбек, на востоке Ливана, что привело к гибели 12 человек.

    Ливанское Национальное информационное агентство (NNA) сообщает, что целью удара стало жилое здание. По имеющейся информации, в результате обстрела погибли не менее 12 человек, передает ТАСС.

    На текущий момент продолжаются работы по разбору завалов на месте происшествия. Обстоятельства атаки и количество жертв уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане, что привело к гибели 11 человек согласно данным Минздрава Ливана.

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    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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