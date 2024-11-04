WSJ: Иран заявил о масштабном ответе на возможный удар Израиля

WSJ: Иран может задействовать армию и КСИР в ответ на удар Израиля

Tекст: Денис Тельманов

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран может увеличить масштаб ответных действий на удар Израиля, задействовав не только Корпус стражей исламской революции, но и регулярную армию. Такое решение связано с недавними потерями среди иранских военнослужащих и гражданских лиц в результате израильских атак.



Издание уточняет, что, несмотря на предполагаемое участие регулярной армии, Тегеран не планирует развертывание войск в регионе. Власти Ирана намерены усилить свою реакцию на израильские удары, которые ранее включали атаки на военные объекты в различных иранских провинциях.

По данным иранских сил ПВО, израильская армия нанесла удары по военным объектам в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, однако значительная часть атаки была отражена. В результате этих нападений погибли минимум четыре иранских военных и один гражданский.

Член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари отметил, что в ответных действиях Ирана будут задействованы силы Оси сопротивления. В этот альянс входят «Хезболлах», ХАМАС, группы из «Исламского сопротивления Ирака» и йеменское движение «Ансар Аллах».

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал-майор Али Мохаммад Наэини заявил, что ответ Тегерана на израильскую атаку будет неожиданным и превзойдет все ожидания противника.

В случае экзистенциальной угрозы Тегеран может изменить свою ядерную доктрину, как заявил советник иранского верховного лидера Камаль Харрази. Иран намерен нанести удар по Израилю с территории Ирака до выборов в США, используя беспилотники и ракеты, чтобы избежать израильской атаки на стратегические объекты.