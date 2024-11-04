Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.3 комментария
WSJ: Иран заявил о масштабном ответе на возможный удар Израиля
WSJ: Иран может задействовать армию и КСИР в ответ на удар Израиля
Иран рассматривает возможность использования регулярной армии в ответ на возможный удар со стороны Израиля, что позволит усилить воздействие помимо участия Корпуса стражей исламской революции.
Газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран может увеличить масштаб ответных действий на удар Израиля, задействовав не только Корпус стражей исламской революции, но и регулярную армию. Такое решение связано с недавними потерями среди иранских военнослужащих и гражданских лиц в результате израильских атак.
Издание уточняет, что, несмотря на предполагаемое участие регулярной армии, Тегеран не планирует развертывание войск в регионе. Власти Ирана намерены усилить свою реакцию на израильские удары, которые ранее включали атаки на военные объекты в различных иранских провинциях.
По данным иранских сил ПВО, израильская армия нанесла удары по военным объектам в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан, однако значительная часть атаки была отражена. В результате этих нападений погибли минимум четыре иранских военных и один гражданский.
Член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари отметил, что в ответных действиях Ирана будут задействованы силы Оси сопротивления. В этот альянс входят «Хезболлах», ХАМАС, группы из «Исламского сопротивления Ирака» и йеменское движение «Ансар Аллах».
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал-майор Али Мохаммад Наэини заявил, что ответ Тегерана на израильскую атаку будет неожиданным и превзойдет все ожидания противника.
В случае экзистенциальной угрозы Тегеран может изменить свою ядерную доктрину, как заявил советник иранского верховного лидера Камаль Харрази. Иран намерен нанести удар по Израилю с территории Ирака до выборов в США, используя беспилотники и ракеты, чтобы избежать израильской атаки на стратегические объекты.