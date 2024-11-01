Axios: Иран нанесет удар по Израилю перед выборами в США

Иран планирует атаковать Израиль с территории Ирака до выборов в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иран может предпринять удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, передает RT со ссылкой на источники в израильской разведке. Это событие может произойти до президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября. В материале The Axios отмечается, что Иран готовится к этой атаке и, возможно, использует большое количество беспилотников и баллистических ракет.

Решение о нанесении удара с территории Ирака может быть частью стратегии Ирана по избежанию новых израильских атак на свои стратегические объекты. По данным источников, такой шаг может позволить Ирану дистанцироваться от немедленных последствий и ответственности за возможные разрушения.

В то же время источник The Axios из администрации США подчеркивает, что в Вашингтоне не имеют информации о том, принято ли в Тегеране окончательное решение о нанесении удара. Это может свидетельствовать о том, что планы Ирана еще находятся в стадии обсуждения, окончательное решение может быть принято в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, а CNN заявил о намерении Ирана ответить на израильский удар.