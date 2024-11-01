Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Axios: Иран нанесет удар по Израилю перед выборами в США
Иран планирует атаковать Израиль с территории Ирака до выборов в США
Иран намерен нанести удар по Израилю с территории Ирака до выборов в США, используя беспилотники и ракеты, чтобы избежать израильской атаки на стратегические объекты.
Иран может предпринять удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, передает RT со ссылкой на источники в израильской разведке. Это событие может произойти до президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября. В материале The Axios отмечается, что Иран готовится к этой атаке и, возможно, использует большое количество беспилотников и баллистических ракет.
Решение о нанесении удара с территории Ирака может быть частью стратегии Ирана по избежанию новых израильских атак на свои стратегические объекты. По данным источников, такой шаг может позволить Ирану дистанцироваться от немедленных последствий и ответственности за возможные разрушения.
В то же время источник The Axios из администрации США подчеркивает, что в Вашингтоне не имеют информации о том, принято ли в Тегеране окончательное решение о нанесении удара. Это может свидетельствовать о том, что планы Ирана еще находятся в стадии обсуждения, окончательное решение может быть принято в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, а CNN заявил о намерении Ирана ответить на израильский удар.