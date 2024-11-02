Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.7 комментариев
Иран пообещал Израилю ответ «за пределами понимания»
Ответ Тегерана на израильскую атаку будет неожиданным и превзойдет все ожидания противника, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал-майор Али Мохаммад Наэини.
«Ответ на новое нападение противника будет решительным, вдумчивым и мощным, его последствия выйдут за все пределы понимания врага», – сказал Наэини, передает ТАСС. Генерал также подчеркнул, что Иран с этого момента будет использовать фактор внезапности в своих операциях против Израиля.
Ранее советник иранского верховного лидера Камаль Харрази заявил, что Тегеран может изменить свою ядерную доктрину в случае экзистенциальной угрозы. Напомним, Израиль нанес удары по Ирану с территории Ирака, которая контролируется США.