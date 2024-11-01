Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
В Иране пригрозили изменением ядерной доктрины
В Иране назвали условие изменения ядерной доктрины
Тегеран может изменить свою ядерную доктрину в случае экзистенциальной угрозы, заявил советник иранского верховного лидера Камаль Харрази.
Иран рассмотрит возможность изменения своей ядерной доктрины, если столкнется с экзистенциальной угрозой, сказал Харрази, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
«Мы обладаем техническими возможностями для производства ядерного оружия, и фетва лидера революции – это единственное, что нас останавливает», – подчеркнул он.
Ранее иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.
Израиль нанес удары по Ирану с территории Ирака, которая контролируется США. Это, по данным СМИ, нарушило производство иранских баллистических ракет в Иране, но ядерные объекты не пострадали.