В Иране пригрозили изменением ядерной доктрины

В Иране назвали условие изменения ядерной доктрины

Tекст: Алексей Дегтярев

Иран рассмотрит возможность изменения своей ядерной доктрины, если столкнется с экзистенциальной угрозой, сказал Харрази, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

«Мы обладаем техническими возможностями для производства ядерного оружия, и фетва лидера революции – это единственное, что нас останавливает», – подчеркнул он.

Ранее иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

Израиль нанес удары по Ирану с территории Ирака, которая контролируется США. Это, по данным СМИ, нарушило производство иранских баллистических ракет в Иране, но ядерные объекты не пострадали.