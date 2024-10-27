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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

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    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    13 комментариев
    27 октября 2024, 06:45 • Новости дня

    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара

    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    @ Aeoi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский удар не задел ядерные объекты Ирана, инспекторы МАГАТЭ продолжают работать, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    «Ядерные объекты в Иране не задеты, а наши инспекторы продолжают выполнять свои важные обязанности», – заявил Гросси в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Гросси заверил, что инспекторы организации находятся в безопасности. Он призвал к осторожности и заявил о необходимости не допускать действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран. Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Иранское агентство ShafaqNA также сообщало, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.


    26 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    Иран оценил результаты нападения Израиля

    Иран заявил об «ограниченном ущербе» в результате ударов Израиля

    Иран оценил результаты нападения Израиля
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Атака Израиля на Иран нанесла «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики, сообщили иранские войска ПВО.

    «Этим утром фальшивый режим в целях дальнейшей эскалации предпринял атаку на некоторые военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Иранская сторона заявила, что осуществила «успешный перехват и противодействие», но Израиль все же смог причинить «ограниченный ущерб некоторым районам». Отмечается, что сейчас устанавливаются «окончательные масштабы» ущерба. Кроме того, жителей Ирана призвали «не обращать никакого внимания на слухи из вражеских агентств».

    Напомним, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в которой, по данным СМИ, участвовало свыше 100 истребителей.

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    26 октября 2024, 04:30 • Новости дня
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    @ Idf/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35, пишет Jerusalem Post. Иранское агентство ShafaqNA сообщает, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.

    «В атаке на Иран на расстоянии 2 тысяч километров было задействовано более 100 самолетов, включая новейший истребитель-невидимку F-35», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Jerusalem Post.

    Ливанский телеканал Al Mayadeen отмечает, что Израиль не наносил ударов по нефтяным объектам Ирана, а также по аэропортам имени Имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране. По данным Irna, оба аэропорта работают штатно, передает ТАСС.

    Jerusalem Post утверждает, что силы ПВО Ирана не смогли перехватить израильские ракеты: «Полный провал: ноль перехватов». По версии Al Mayadeen, ПВО Ирана успешно отразила большую часть израильских ударов. ShafaqNA также заявило, что иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей.

    По данным Fars, Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции, расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Также были нанесены удары по иранскому городу Шираз, пишет Jerusalem Post.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки взрывов. Армия обороны Израиля подтвердила, что наносит удары по военным объектам в Иране.

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    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    25 октября 2024, 11:20 • Новости дня
    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море

    WSJ: Россия передала хуситам спутниковые данные для атак на западные суда в Красном море

    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море
    @ REUTERS

    Россия через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана предоставила спутниковые данные йеменским хуситам, которые атаковали западные корабли в Красном море с помощью ракет и дронов, утверждает американская The Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, Россия предоставила йеменским хуситам спутниковые данные, которые они использовали для нападений на западные суда в Красном море с использованием ракет и дронов.

    Атаки хуситов начались в конце прошлого года на фоне войны в Газе. Однако со временем они начали использовать российские спутниковые данные, чтобы расширить свои удары, пишет WSJ. По информации источника издания, знакомого с ситуацией, и двух европейских оборонных чиновников, данные были переданы через членов Корпуса стражей исламской революции Ирана, которые находились вместе с хуситами в Йемене.

    Такие действия России свидетельствуют о стремлении Кремля связать США в Ближневосточном регионе, нарушая торговые маршруты и усиливая напряжение на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель повстанцев Яхья Сариа сообщил о том, что йеменские хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой по военной базе в центральной части Израиля. Газета также сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию Wall Streat Journal о якобы торговле оружием с хуситами депутатом законодательного собрания Ульяновской области Виктором Бутом.

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    24 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем

    Лукьянов: Партнерство с Китаем крайне важно для Ирана

    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать его «в стойло». Тем временем партнерство с Пекином для Тегерана крайне важно, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок.

    «Китай многим игрокам предлагает строить совместный справедливый миропорядок. Это устойчивая идея Пекина», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что КНР активно взаимодействует с Тегераном, страны являются экономическими партнерами.

    «Впрочем, Пекин ведет себя аккуратно: китайские власти, с одной стороны, не хотят и не будут подставляться под американские санкции, но с другой – они всяческими способами продвигают свои интересы, в том числе и во взаимоотношениях с Ираном», – уточнил собеседник.

    Вместе с тем для Тегерана идея Си Цзиньпина значима. «Исламская Республика находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать страну «в стойло», хотя у них это не очень получается. Кроме того, в Иране непростые политическая и экономическая ситуации. Поэтому, конечно, партнерство с Китаем крайне важно», – считает политолог.

    При этом эксперт сомневается, что сотрудничество между странами на данном этапе скажется на ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что ранее Пекин «попробовал поучаствовать в ближневосточных процессах», а именно содействовал нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, а также пытался «помирить» палестинские фракции.

    «Китай действует, когда понимает, что получит результат. Поэтому, на мой взгляд, Пекин не станет влезать во что-то, связанное с Ближним Востоком, до того момента, как там так или иначе не прояснится ситуация», – сказал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что построение справедливого миропорядка, где будут учтены интересы не только ведущих западных государств, но и всего мира – это в целом идея объединения БРИКС. «Си Цзиньпин и Масуд Пезешкиан продолжили обсуждение этой задачи в рамках двусторонней встречи», – указал собеседник.

    Семенов, как и Лукьянов, указывает на давние и тесные связи Пекина и Тегерана. «Между странами заключен договор о стратегическом партнерстве. Китайская сторона инвестирует в Исламскую республику. КНР – крупнейший торговый и военно-политический партнер», – напомнил он.

    «Сложно даже сказать, кто для Тегерана является более приоритетным – Москва или Пекин», – уточнил спикер. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то, по мнению востоковеда, у стран БРИКС – и у Китая в частности – на данный момент нет инструментов для его урегулирования. «В ином случае все меры были бы предприняты», – заключил Семенов.

    Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок. «КНР готова укреплять сотрудничество с Ираном на площадке БРИКС и других многосторонних структур, чтобы еще больше усилить влияние и голос Глобального Юга, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении», – сказал китайский лидер в ходе встречи с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Си Цзиньпин отметил, что Иран – «добрый друг и партнер» Китая, играющий важную роль в регионе и на международной арене. «На фоне динамичных эпохальных изменений в мире стратегическая значимость китайско-иранских отношений становится все более заметной», – подчеркнул он.

    По словам председателя КНР, Пекин будет постоянно укреплять дружбу и сотрудничество с Тегераном вне зависимости от ситуации в мире. Он напомнил, что Китай поддерживает Иран в деле защиты государственного суверенитета, безопасности и национального достоинства. Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин заинтересован в успешном социально-экономическом развитии Ирана, в улучшении его отношений с соседними государствами.

    Кроме того, китайский лидер затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Напомним, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

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    26 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Израиль объявил о завершении атаки на Иран

    ЦАХАЛ сообщил о завершении атаки Израиля на объекты в Иране

    Израиль объявил о завершении атаки на Иран
    @ Al Jazeera English/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, заявил ЦАХАЛ. Журналист Барак Равид со ссылкой на брифинг представителей израильской армии сообщил, что операция Израиля носила кодовое название «Дни покаяния».

    ЦАХАЛ заверил, что израильская авиация «благополучно вернулась домой». «Ответный удар был завершен, миссия была выполнена», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Армия обороны Израиля заявила, что целями удара стали «производства, использовавшиеся для изготовления ракет, которые Иран запускал» по Израилю. В заявлении также указывается, что Армия обороны Израиля нанесла удары по местам размещения ракет класса земля-воздух.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники рассказал, что «было три волны ударов»: первая – по системе ПРО, вторая и третья – по «базам, где размещены ракеты и беспилотники, а также предприятиям по их производству». Washington Post пишет, что «список целей включает военные объекты, в частности предприятия по производству ракет и объекты ПВО».

    Кроме того, по информации Jerusalem Post, «удары Израиля по радарам в Сирии были направлены на ослепление возможностей» ПВО Ирана, затем произошли «атаки по Тегерану и Кереджу». Удар по Сирии «не дал Ирану возможности собрать информацию о планах Израиля».

    Официальный представитель вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ «ответит», если «режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации».

    IRNA сообщило, что все авиарейсы в Иране отменены до дальнейшего уведомления.

    Напомним, Израиль атаковал Иран и Сирию. СМИ заявили, что в атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35.

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    26 октября 2024, 03:00 • Новости дня
    Израиль подтвердил удары по Ирану

    ЦАХАЛ сообщил об ударах по военным объектам в Иране

    Израиль подтвердил удары по Ирану
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наносятся удары по военным объектам в Иране, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    ЦАХАЛ заявил, что «точные удары» по целям в Иране стали ответом на «многомесячные непрерывные атаки иранского режима против» Израиля, передает ТАСС.

    Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Указывается, что США были предупреждены о готовящихся атаках, передает РИА «Новости».

    При этом Reuters со ссылкой на американского чиновника подчеркнуло, что США не принимали участие в военной операции Израиля против Ирана.

    NBC со ссылкой на два высокопоставленных источника в арабских странах заявил, что целями израильских ударов в Тегеране могли быть казарма и склад с оружием.

    В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны заявила, что «причиной ряда громких звуков» в Тегеране стала работа ПВО. По данным СМИ, международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов. Кроме того, взрывы произошли в небе над столицей Сирии.

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    26 октября 2024, 02:20 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов, сообщило агентство Fars. Axios заявил, что Израиль нанес удар по Ирану.

    «Несколько минут назад в Тегеране был слышен звук нескольких взрывов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Fars.

    Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября.

    Напомним, после того, как Израиль, продолжающий военную операцию в секторе Газа, вторгся в Ливан, Иран нанес ракетный удар по Израилю. Также сообщалось, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, используя запущенный из Ливана БПЛА.

    В четверг сообщалось, что израильская сторона якобы на время отказалась от плана по ответной атаке по иранской территории из-за утечки секретных американских документов, касающихся подготовки Израилем удара по Ирану.

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    26 октября 2024, 11:23 • Новости дня
    Sky News Arabia: Иран отказался отвечать на удар Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю в ответ на убийства ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.

    Иран через посредника уведомил Израиль о своем нежелании отвечать на атаку, сообщает Sky News Arabia. Решение стало реакцией на израильские удары по военным объектам в Иране, которые были ответом на иранский ракетный удар.

    Армия обороны Израиля 26 октября заявила о нанесении ударов в ответ на «многомесячные непрерывные атаки» со стороны Ирана. 1 октября иранские военные провели массированный ракетный удар по израильской территории, что стало ответом на убийства ключевых лидеров движений ХАМАС, «Хезболла» и Корпуса стражей исламской революции.

    Между тем палестинское движение ХАМАС выступило с заявлением, осуждающим атаку Израиля как нарушение суверенитета Ирана. В документе, опубликованном в Telrgram-канале ХАМАС, говорится о «вопиющем нарушении суверенитета» и эскалации напряженности в регионе. Движение также возложило на израильские власти полную ответственность за последствия этой агрессии, которую поддержали Соединенные Штаты, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские войска ПВО сообщили об «ограниченном ущербе» в результате атаки Израиля на Иран, в ходе которой были нанесены удары по военным объектам. Израиль объяснил свои действия ответом на непрерывные нападения, однако иранские власти считают, что атака была продиктована страхом. Также сообщалось, что посольство России в Тегеране не имеет данных о пострадавших россиянах, и российские загранучреждения работают в штатном режиме.

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    24 октября 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Обстановка в регионе Ближнего Востока деградирует, такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

    «С момента нашей предыдущей встречи обстановка в регионе, к сожалению, не улучшилась, а наоборот, деградирует», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, трагические события в секторе Газа привели уже к гибели более чем 40 тыс. человек, спровоцировали обострение в Ливане и в других частях Ближнего Востока.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться, и подчеркнул важность реализации формулы двух государств. Также он на саммите БРИКС в Казани поднял вопрос кризиса на Ближнем Востоке.

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    26 октября 2024, 04:11 • Новости дня
    Сирия сообщила о ракетной атаке Израиля

    Сирия подтвердила ракетную атаку Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет, сообщило сирийское министерство обороны.

    Ведомство подтвердило, что Сирия подверглась ракетной атаке Израиля. Израиль устроил «воздушную агрессию с территории Ливана и оккупированных Голанских высот», атаковав «ряд военных позиций в южном и центральном регионах». Сирийской ПВО удалось сбить несколько ракет, передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль нанес удары по целям в Сирии и Иране. ЦАХАЛ заявил, что «точные удары» по целям в Иране стали ответом на «многомесячные непрерывные атаки иранского режима против» Израиля.


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    26 октября 2024, 02:47 • Новости дня
    Система ПВО сработала в Дамаске
    Система ПВО сработала в Дамаске
    @ Ammar Safarjalani/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над столицей Сирии произошли взрывы, сообщило агентство SANA.

    Работает ПВО, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

    Напомним, информационные агентства сообщили, что Израиль нанес удар по Ирану.

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    24 октября 2024, 20:51 • Новости дня
    Путин призвал к прекращению кровопролития в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия настаивает на прекращении кровопролития в секторе Газа и готова способствовать решению ближневосточного конфликта, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

    Путин подчеркнул, что позиция России в этом вопросе носит последовательный и неконъюнктурный характер, передает ТАСС. «Мы твердо выступаем за скорейшее прекращение кровопролития, предоставление гуманитарного доступа ко всем нуждающимся. Призываем все стороны проявлять сдержанность», – сказал российский лидер.

    На встрече с Аббасом Путин также отметил, что Россия будет делать все возможное для содействия мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. «Конечно, будем делать все, что от нас зависит, чтобы ситуацию вывести на такой путь решения всех стоящих на этом направлении проблем», – сказал он.

    Ранее Путин выразил озабоченность гуманитарной катастрофой в Газе, подчеркнув, что она вызывает боль в сердце у большинства людей на планете. На заседании «БРИКС плюс» он сообщил, что в секторе Газа погибло более 40 тыс. человек, большинство из которых составляют мирные жители. Путин также подчеркнул, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться, и отметил важность реализации формулы двух государств.

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    26 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Израиль атаковал Иран с «подконтрольной США территории» в Ираке

    Генштаб Ирана: Израиль атаковал Иран с «подконтрольной армии США» территории Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

    Генштаб ВС Ирана сообщил, что израильские самолеты совершили агрессивные действия против Ирана, нарушив международное право. Атака была произведена в субботу утром с территории Ирака, находящейся под контролем американских военных, всего в 100 км от иранской границы, передает ТАСС.

    Президент США Джо Байден отметил, что удары были направлены исключительно по военным объектам на территории Ирана. Байден выразил надежду на отсутствие ответных действий со стороны Тегерана и подтвердил, что Вашингтон был заранее уведомлен о планах Израиля.

    Согласно заявлению Белого дома, ситуация обсуждалась президентом США и вице-президентом Камалой Харрис с командой по национальной безопасности.

    Байден распорядился предпринять все необходимые меры для защиты американских сил и обеспечения безопасности Израиля от возможного ответного удара со стороны Ирана и его союзников.

    Иран через третью страну уведомил Израиль о том, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю.

    Израиль устроил атаку на Сирию и Иран с участием свыше 100 истребителей.

    Иран заявил, что израильская атака нанесла ограниченный ущерб, затронув лишь некоторые районы страны.

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    26 октября 2024, 10:25 • Новости дня
    В посольстве России рассказали об обстановке в Иране после израильских ударов

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Тегеране сообщило об отсутствии данных о пострадавших россиянах после израильских ударов по Ирану. Дипведомство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме.

    «На данный момент обстановка в столице и крупных городах страны спокойная. Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме. Сведения о пострадавших российских гражданах не поступали», – указано в Telegram-канале ведомства.

    Представитель Тегеранского нефтеперерабатывающего завода Шакер Хафаи опроверг сообщения об атаке Израиля на предприятие. Он также отметил, что предприятие функционирует без изменений, и каких-либо атак на него не было.

    Кроме того, Министерство образования Ирана заявило, что школы в стране открыты, и обучение проходит в обычном режиме. Представитель ведомства Али Фархади сообщил агентству IRNA, что все школы в стране открыты, и обучение школьников проходит в обычном режиме.

    Напомним, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в которой, по данным СМИ, участвовало свыше 100 истребителей. Иран заявил о повреждениях, которые нанесла атака Израиля, отметив, что ущерб был ограниченным и затронул лишь некоторые районы страны.

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    26 октября 2024, 10:43 • Новости дня
    Иран счел удар Израиля проявлением страха

    Иранский генерал Резаи назвал израильский удар проявлением страха

    Tекст: Мария Иванова

    Израиль нанес удары по военным объектам в Иране, мотивируя атаку ответом на непрерывные нападения, однако иранские власти считают, что действия Израиля продиктованы страхом, а не стремлением показать силу, заявил секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохсен Резаи.

    Генерал Мохсен Резаи выразил мнение, что недавний удар Израиля по Ирану был продиктован скорее страхом, чем демонстрацией силы, передает ТАСС. Он отметил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Израиль пытается убежать с поля боя, а не показать мощь.

    Несмотря на удары Израиля, ситуация в Тегеране и других крупных городах Ирана остается спокойной, как сообщает посольство России в Тегеране. Иранские средства массовой информации отмечают, что жители страны не ощутили последствий атак, а социальная и экономическая инфраструктура не пострадала.

    Армия обороны Израиля заявила, что удары были нанесены в ответ на «многочисленные непрерывные атаки». Военные объекты в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан были подвержены нападению, но ущерб оказался ограниченным. Системы противовоздушной обороны Ирана успешно отразили основной удар.

    Эти события стали продолжением эскалации, начавшейся 1 октября, когда Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых фигур в руководстве движений ХАМАС, «Хезболлах» и КСИР. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее предупредил, что ответные удары будут еще более масштабными, если Израиль продолжит атаковать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака Израиля на Иран нанесла «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики. Посольство России в Тегеране сообщило об отсутствии данных о пострадавших россиянах после израильских ударов по Ирану, и дипведомство, как и другие российские загранучреждения, работает в штатном режиме.

    В атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35, однако ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.

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