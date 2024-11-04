Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.3 комментария
ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 80 боеприпасами
ВСУ выпустили 80 боеприпасов по ДНР: трое раненых, повреждены дома
Вооруженные силы Украины за сутки совершили 24 атаки на населенные пункты ДНР, выпустив 80 боеприпасов, что привело к ранениям трех человек и повреждению нескольких домов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки совершили 24 атаки по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает ТАСС. В результате обстрела было выпущено 80 единиц боеприпасов.
В военном следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что в результате атак ранены трое человек, повреждены четыре жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.
«24 факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано за прошедшие сутки. Всего выпущено 80 единиц различных боеприпасов», – уточнили в ведомстве.
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