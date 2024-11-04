ВСУ выпустили 80 боеприпасов по ДНР: трое раненых, повреждены дома

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки совершили 24 атаки по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает ТАСС. В результате обстрела было выпущено 80 единиц боеприпасов.



В военном следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что в результате атак ранены трое человек, повреждены четыре жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

«24 факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано за прошедшие сутки. Всего выпущено 80 единиц различных боеприпасов», – уточнили в ведомстве.

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