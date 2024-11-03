Предполагаемого организатора спросили о концерте Канье Уэста в Петербурге

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает RT, в СМИ появились сообщения о возможном концерте известного рэпера Канье Уэста в Петербурге в середине ноября. Успешные переговоры с американским артистом якобы подтвердил владелец компании Force Events Игорь Логачев.

В разговоре с RT Логачев, между тем, не опроверг информацию о переговорах, но отметил, что «переговоров уже как таковых нет, в них нет нужды уже».

Логачев отказался раскрыть детали и комментировать, оформляют ли Уэст и его команда визы. Он лишь добавил: «Информация очень хорошая, но я пока воздержусь от комментариев. Давайте подождем. А вы сами-то в это верите?»

Отсметим, что эта информация вызвала сомнения у других представителей индустрии. Так, Евгений Финкельштейн, известный организатор концертов, выразил скептицизм относительно возможного приезда Уэста в ноябре. Он обратил внимание на то, что такие крупные мероприятия не организуются за столь короткий срок. Финкельштейн отметил, что продажа билетов еще не началась, рабочие визы оформляются около месяца, а также требуется множество согласований, включая разрешение от города и договор аренды с «Газпром Ареной». По его данным, подготовка сцены уже должна была бы быть в процессе.

Напомним, летом американский рэпер Канье Уэст посещал российскую столицу с частным визитом, не планируя концерты, что подтвердили в концертном агентстве T.C.I. Позже стало известно, что Канье Уэст уехал из России, не начав переговоров о концерте.

Между тем политолог Дмитрий Бавырин указал, что визит Канье Уэста в Москву можно рассматривать как народную дипломатию.