Политолог Бавырин: Визит Канье Уэста в Москву пробил информационную блокаду Запада

Tекст: Олег Исайченко

«Уэст – это один из самых влиятельных музыкантов в мировой истории. Его уровень влияния сопоставим с The Beatles, Элвисом Пресли, Майклом Джексоном. Уэст много чем обременен, в том числе диагнозами и специфической репутацией, но он все равно кумир, звезда, богат и влиятелен. И его появление в Москве – это пробивание информационной блокады, которая была установлена Западом в отношении России», – пояснил политолог Дмитрий Бавырин.

«Ближайшая аналогия здесь – это Такер Карлсон. Раньше про него могли не знать в России, но в США за ним следили десятки миллионов человек. То же самое с Уэстом. Но если Такер – это чистая политика, то визит Канье ближе к народной дипломатии: звезда приехала в красивый современный город, в столицу не «тоталитарного Мордора», а великой страны», – отметил он.

«Мне кажется, в России осознавали этот информационный эффект. Ведь американцу сейчас нельзя так просто взять и приехать в Москву. Отношения между странами на нуле, визу получить очень сложно, и этим необходимо заниматься заранее. Сомневаюсь, что Канье полгода собирал справки и выписки для визита в Россию. Похоже, на его визит было дано согласие людей, которые понимали, каким может быть информационный эффект от появления в Москве звезды подобного масштаба», – предположил Бавырин.

В воскресенье в Москву прилетел американский рэпер, 24-кратный лауреат «Грэмми» Канье Уэст. Ксения Собчак сообщила, что цель приезда Канье – отметить 40-летие своего друга и дизайнера его бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Празднество прошло в ресторане «Белуга».

В одном из столичных ресторанов Канье с компанией заказывали пельмени, блины, три вида икры, оливье, дальневосточный гребешок и новоивановскую страчателлу, также сообщает РИА «Новости». Во время его визита фанаты Уэста устроили шестичасовой митинг у отеля Four Seasons рядом с Охотным рядом, где остановился музыкант. В понедельник стало известно, что Уэст покинул Россию.

По мнению политолога Дмитрия Дробницкого, визит Уэста в Москву не ограничивался личными мотивами. «Пока Демпартия США бегает за Тейлор Свифт и пытается склонить ее к поддержке Джо Байдена, Уэст визитом в Москву открыто оппонирует американскому истеблишменту. Он – бунтарь», – сказал собеседник газеты ВЗГЛЯД.