Минобороны РФ подало иск против ИСС на 4,6 млрд рублей

Минобороны РФ требует 4,6 млрд рублей от ИСС им Решетнева за неустойку

Tекст: Денис Тельманов

Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать 4,6 млрд рублей с железногорского предприятия «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева, входящего в состав Роскосмоса, передает ТАСС. Сумма исковых требований составила 4 601 943 617,61 рубля. Иск был принят судом 15 ноября, а судебное заседание назначено на 17 января.



Военное ведомство взыскивает с производителя спутников неустойку по госконтракту от 2014 года. О предмете контракта и других подробностях в судебных материалах не сообщается.

«Информационные спутниковые системы» имени Решетнева, расположенные в ЗАТО Железногорск Красноярского края, являются одним из ведущих предприятий Роскосмоса, специализирующимся на производстве спутников связи и навигации. На сегодняшний день около двух третей российской орбитальной группировки состоят из спутников, разработанных и произведенных ИСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы против ОАО «Электроприбор», требуя 57,5 млн рублей за неисполнение контракта на производство систем борьбы с беспилотниками, а также сообщалось, что Публично-правовая компания «Военно-строительная компания» подала два иска в арбитражный суд Москвы против ОАО «Бамстройпуть» на общую сумму около 24,1 млрд рублей.