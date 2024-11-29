Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.8 комментариев
Минобороны РФ подало иск против ИСС на 4,6 млрд рублей
Минобороны РФ требует 4,6 млрд рублей от ИСС им Решетнева за неустойку
Министерство обороны России предъявило иск на сумму более 4,6 млрд рублей против предприятия ИСС им. Решетнева за неустойку по госконтракту, заключенному в 2014 году.
Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать 4,6 млрд рублей с железногорского предприятия «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева, входящего в состав Роскосмоса, передает ТАСС. Сумма исковых требований составила 4 601 943 617,61 рубля. Иск был принят судом 15 ноября, а судебное заседание назначено на 17 января.
Военное ведомство взыскивает с производителя спутников неустойку по госконтракту от 2014 года. О предмете контракта и других подробностях в судебных материалах не сообщается.
«Информационные спутниковые системы» имени Решетнева, расположенные в ЗАТО Железногорск Красноярского края, являются одним из ведущих предприятий Роскосмоса, специализирующимся на производстве спутников связи и навигации. На сегодняшний день около двух третей российской орбитальной группировки состоят из спутников, разработанных и произведенных ИСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы против ОАО «Электроприбор», требуя 57,5 млн рублей за неисполнение контракта на производство систем борьбы с беспилотниками, а также сообщалось, что Публично-правовая компания «Военно-строительная компания» подала два иска в арбитражный суд Москвы против ОАО «Бамстройпуть» на общую сумму около 24,1 млрд рублей.