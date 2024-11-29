Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Скоростной режим на М-4 «Дон» в Ростовской области решили снизить зимой
В Ростовской области с 1 декабря начнет действовать зимний скоростной режим на участке М-4 «Дон», с ограничением скорости до 90 километров в час для легковых и грузовых автомобилей с массой до 3,5 тонн.
С 1 декабря на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области вводится зимний скоростной режим на участках с 777-го по 933-й километр и с 1091-го по 1119-й километр.
На этих отрезках трассы максимальная разрешенная скорость будет снижена до 90 километров в час. Такое изменение касается легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более трех с половиной тонн.
Ранее в летний период на этих участках действовал повышенный скоростной режим, позволявший двигаться со скоростью до 110 километров в час. Однако в связи с наступлением зимнего периода и потенциально сложными погодными условиями было принято решение о снижении скорости.
Цель данной меры – обеспечить безопасность дорожного движения зимой и снизить вероятность возникновения ДТП. Особенно это важно для машин, которые перевозят гуманитарную помощь в исторические регионы. Восстановление повышенного скоростного режима планируется в апреле следующего года.