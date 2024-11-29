Песков: Россия ответила на удары западными ракетами атаками на объекты ВПК Украины

Песков сообщил о ракетных ударах по объектам ВПК Украины в ответ на западные ракеты

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что удары были направлены на объекты, имеющие прямое или косвенное отношение к обеспечению деятельности ВПК Украины, передает ТАСС.

Киев и страны Запада заявили о повреждениях энергетической инфраструктуры после ракетных ударов. Однако Песков отметил, что действия России были ответными и исключительно по военно-промышленным объектам. Он добавил, что каждый раз, когда западные ракеты будут использоваться против России, последует адекватный ответ.

Песков также напомнил, что президент Владимир Путин ранее назвал использование американских и других иностранных ракет безответственным шагом, который эскалирует напряженность. Представитель Кремля пообещал, что практика ответных ударов будет продолжаться, если применение западных ракет продолжится.

Ранее Путин сообщил, что российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге.

Президент заявил, что Россия знает все характеристики вооружений противника и данные об их поставках и всегда будет отвечать на удары противника.

Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время.