Госсовет Татарстана не поддержал законопроект о запрете обучения детей мигрантов

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что вопрос запрета на обучение детей мигрантов, не владеющих русским языком, обсуждается на уровне межведомственных структур.

Кабанов отметил, что инициатива исходит от президента России, который поставил задачу защитить конституционные права граждан на качественное образование. Однако на фоне этой позиции госсовет Татарстана выступил против данной законодательной инициативы.

Он считает, что такая позиция Госсовета Татарстана идет вразрез с линией федеральной власти.

«Это фактически демарш против позиции президента РФ, Госдумы и совета безопасности РФ», – отметил он.

По мнению Кабанова, вопрос требует участия всех государственных структур, чтобы решать проблему на многослойном уровне.

В Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы детей, не владеющих русским языком.

Рособрнадзор планирует ввести автоматизацию процесса проверки экзаменов мигрантов по русскому языку, истории России и законодательству, включая видеозапись всего экзамена.

Также сообщалось, что более половины детей-мигрантов, обучающихся в российских школах, показали хороший уровень владения русским языком по итогам тестирования, проведенного в рамках государственной программы интеграции.