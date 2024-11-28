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Путин посоветовал семье с Набережных Челнов обсудить имя ребенка с родными
Путин посоветовал семье, которая хочет назвать ребенка в честь ракеты «Орешник», обсудить этот вопрос с родными
На брифинге в Астане Путин предложил семье из Набережных Челнов обсудить с родными возможность назвать ребенка в честь ракеты «Орешник».
В ходе брифинга Путину задали вопрос о семье из Набережных Челнов, которая планирует назвать своего будущего ребенка в честь российской ракеты «Орешник». Президент России в ответ предложил семье обсудить это решение с ближайшими родственниками: «Знаете, это семейное дело. Пусть они еще с дедушкой, бабушкой посоветуются. Это будет правильнее, чем советоваться со мной», – отметил он, передает «Российская газета».
Путин также пожелал будущей маме и всей семье всего самого доброго, счастья и здоровья.
История о выборе имени связана с многодетной семьей Суховых, где уже воспитываются 14 детей. Среди возможных имен для 15-го ребенка называются Орешница, Путник, Путница, Спутник и Спутница.