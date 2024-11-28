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    Сделка Зеленского с Трампом заранее обречена
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    CNN: Трамп предложит прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене за связь с Украиной
    В Курской области сдалась в плен группа из 22 военных ВСУ
    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы
    Киев отверг требования США снизить возраст мобилизации до 18 лет
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    В Европе призвали к санкциям против российской металлургии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

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    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

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    28 ноября 2024, 08:22 • Новости дня

    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Луцке и Ровно на западе Украины

    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На западе Украины в городах Луцк и Ровно произошли взрывы, после чего в некоторых районах пропало электроснабжение, сообщили украинские СМИ.

    В Telegram- канале «Общественное» сообщается о звуке взрыва в Луцке, а «24 Канал» сообщает о взрывах в Ровно, где местами также пропало электроснабжение.

    Взрывы произошли на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, которая распространилась по всей Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее российское подполье сообщило, что ВС России нанесли удар по индустриальному парку «Свема» в Сумской области, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины.

    Также начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о повреждении нежилого объекта инфраструктуры в Киеве после ночных взрывов.

    27 ноября 2024, 20:02 • Новости дня
    Захарова: Здание бывшего консульства в Познани не представляет интереса для России

    Мария Захарова ответила на желание МИД Украины получить здание бывшего генконсульства России в Познани

    Захарова: Здание бывшего консульства в Познани не представляет интереса для России
    @ mid.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Здание бывшего консульства России в Познани не представляет для нас никакого интереса, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД Мария Захарова. Ранее украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани.

    «25 ноября подписано соглашение о прекращении действия договора аренды нами этого здания с 24.00 мск 30 ноября текущего года. Варианты дальнейшего использования этого здания польскими властями не представляют для нас никакого интереса», – пояснила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

    Ранее стало известно, что украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани из-за большого количества граждан Украины в регионе. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что уже направлена официальная нота польской стороне с соответствующей просьбой. Киев рассматривает Познань как стратегическую локацию для расширения своего консульского присутствия, учитывая значительное количество украинских граждан, проживающих в Польше.

    Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны во второй половине октября. Он тогда подчеркнул, что пребывание сотрудников консульства на территории Польши будет признано нежелательным.

    Решение связано с задержанием «диверсанта», якобы действовавшего по заданию российских спецслужб. Хотя конкретных доказательств не предоставлено, трое российских дипломатов признаны «нежелательными лицами» на территории страны. Российскому консульству дано время на закрытие и выезд дипломатов до 30 ноября.

    Полонист Станислав Стремидловский отмечал, что от закрытия генконсульства РФ в Познани пострадают главным образом живущие в России поляки, поскольку Москва в ответ может закрыть польские консульства в Калининграде или Иркутске.

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    28 ноября 2024, 05:29 • Новости дня
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине

    Россия добьется, чтобы США почувствовали последствия украинского конфликта

    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что Вашингтон должен понять свою роль в происходящем.

    По его словам Рябкова, американские политики и планировщики, легко обсуждая применение своих военных средств, фактически признают участие США в конфликте на Украине, сообщило РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что в прошлом такая ситуация вызвала бы у Вашингтона дрожь и оторопь. «Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», – подчеркнул он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил президента США Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины.

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    27 ноября 2024, 20:20 • Видео
    Дадут ли Зеленскому еще денег

    Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    27 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    Отражен массированный авиаудар ВСУ по аэродрому Бельбек в Севастополе

    СМИ: ВСУ использовали 40 беспилотников для атаки на аэродром Бельбек в Севастополе

    Отражен массированный авиаудар ВСУ по аэродрому Бельбек в Севастополе
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска совершили атаку на аэродром Бельбек в Севастополе с использованием 40 дронов и ракет, но все цели были сбиты, сообщают СМИ.

    Украинские войска осуществили нападение на аэродром Бельбек в Севастополе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Атака велась с применением около 40 беспилотных летательных аппаратов, ракет «Нептун» и предполагаемых британских Storm Shadow.

    Все цели были успешно уничтожены российскими системами ПВО. Обломки одного из беспилотников упали в районе Орловки, недалеко от Качинского шоссе в Севастополе.

    В результате инцидента пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее в среду в Севастополе объявлена воздушная тревога, была временно прекращена работа общественного наземного и морского транспорта. Позднее российские военные успешно сбили две воздушные цели ВСУ над акваторией.

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    27 ноября 2024, 19:13 • Новости дня
    Эксперт назвал причины согласия Киева на эксгумацию жертв Волынской резни

    Полонист Стремидловский: Эксгумация жертв на Волыни – подарок Киева правительству Туска

    Эксперт назвал причины согласия Киева на эксгумацию жертв Волынской резни
    @ Zygmunt/Wikipedia

    Tекст: Роман Крецул

    Анонсированное разрешение Киева на эксгумацию жертв Волынской резни свидетельствует о том, что офис Зеленского не очень уверен в своем политическом будущем и пытается найти сторонников в Польше, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее МИД Польши сообщил, что Украина согласилась позволить польской стороне эксгумировать останки жертв Волынской резни после запрета 2017 года.

    «Заявление о том, что украинские власти намерены отменить мораторий, наложенный на эксгумации жертв Волынской резни в 2017 году, особого энтузиазма в Варшаве не вызвало», – рассказал полонист Станислав Стремидловский. «Украина – не тот партнер, который славится умением держать обещания. Один из кандидатов в президенты Польши, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий говорит, что нужно дождаться официального решения Киева», – продолжил он.

    Эксперт считает, что с Киевом в принципе невозможно быть в чем-то уверенным. «Тем более пока неизвестно, удастся ли Зеленскому сохранить пост президента в будущем году. Новые политики могут сказать: «С нами вы ни о чем не договаривались». Так что пока польские команды не появятся на Волыни, во Львовской области, пока не будут вестись конкретные работы, что-то гарантировать просто нереально», – подчеркнул спикер.

    По мнению Стремидловского, заявление о намерении снять мораторий на эксгумацию может быть связано, во-первых, с тем, что подходит к концу срок председательства Венгрии в Евросоюзе, а с 1 января следующего года этот пост займет Польша.

    «В определенном смысле это имиджевый ход, подарок правительству Дональда Туска. Ведь и сам Туск, и министр иностранных дел Радослав Сикорский, и кандидат в президенты Польши от правящей партии «Гражданская коалиция» мэр Варшавы Рафал Тшасковский публично ставили вопрос об эксгумации. Таким образом, видимо, Киев решил им немного подыграть в том, что не считает для себя значительным и важным», – полагает эксперт.

    Это также свидетельствует о том, что офис Зеленского не очень уверен в своем политическом будущем и пытается найти сторонников в Польше, допускает спикер. «Обычно украинские политики, которые хотели закрепиться во власти, негативно относились к вопросу эксгумации, ведь это очень болезненная тема. Она всегда вызывала негативные реакции со стороны украинских националистических организаций, которые пусть и не очень массовые, но имеют серьезное влияние на то, что делает Киев», – указал аналитик.

    «В целом самыми ярыми противниками эксгумации всегда выступали как раз эти националистические движения. И в лучшие годы они бы протестовали против такого разрешения Киева. Однако сейчас ситуация не та, и им бы самим не оказаться в этих безымянных могилах», – иронично заметил собеседник.

    «Если же эти работы все-таки начнутся, польское общество воспримет это как должное и не будет придавать процессу большого политического значения. Впрочем, учитывая то, как развивается ситуация на линии фронта, как бы дело не пришло к тому, что согласие на эксгумацию уже надо будет просить у российских властей», – заключил Стремидловский.

    Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что Украина согласилась разрешить польской стороне эксгумировать останки жертв Волынской резни после запрета 2017 года, стремясь улучшить отношения с Варшавой на фоне напряженности.

    Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский отметил, что это решение станет ключевым для возобновления работ, которые могут начаться уже весной 2025 года. Отмена моратория позволит Польше завершить поисковые операции, приостановленные ранее.

    Волынская резня, известная также как Волынская трагедия, произошла в 1943 году во время Второй мировой войны. Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинская повстанческая армия (ОУН-УПА, запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами инициировали акцию по уничтожению польского населения на Волыни. Жертвами стали около 100 тыс. человек.

    В 2016 году Сейм Польши признал эти события геноцидом, учредив Национальный день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА, который ежегодно отмечается 11 июля.

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    27 ноября 2024, 14:04 • Новости дня
    Отбита попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
    Отбита попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская диверсионно-разведывательная группа планировала захватить окраину села Журавлевка в Белгородской области, атаку отбили российские военные, сообщают Telegram-каналы.

    Группа направлялась от украинского села Глубокое в сторону границы России. Целью был захватит окраины села Журавлевка, передает «Газета.Ru» со ссылкой на SHOT.

    Российские военные, ожидая приближения БТР, нанесли удар с помощью FPV-дрона. В результате украинские пехотинцы вынуждены были отступить. По дороге они оставили раненного сослуживца, инцидент зафиксирован на видео, снятое дроном.

    Ранее в ноябре российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов в Херсонской области, среди которых оказалась женщина, и пресекли попытку прорыва на этом направлении.

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    27 ноября 2024, 22:30 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины

    Глава российского МИД раскритиковал планы Байдена обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что администрация Байдена продемонстрировала «воровские инстинкты», намереваясь продолжать поддержку Украины в 2025 году, предоставляя все необходимые ресурсы.

    Как сообщил ТАСС, комментируя намерения администрации Джо Байдена поставить Украине все необходимое для продолжения конфликта в 2025 году, Лавров сказал: «Забрать себе весь общак, чтобы он не достался никому, кроме Украины».

    Напомним, в течение всего президентского срока Джо Байден его администрация активно поддерживали Киев, выделяя значительные финансовые и военные ресурсы. В рамках этой поддержки осуществлялись поставки вооружений, обучение украинских военных и предоставление гуманитарной помощи. Общая сумма помощи составила более 59 млрд долларов.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине все необходимые средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году.


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    27 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Украинская журналистка рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

    Украинская журналистка Панченко рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к избранному президенту США Дональду Трампу из-за различных целей по окончанию конфликта, заявила украинская журналистка Диана Панченко.

    Панченко в посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) указала, что больше всего Зеленский боится прекращения конфликта, которое поддерживает Трамп, поскольку это может привести к пересмотру всей западной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    «Для Зеленского война означает деньги и славу. Для украинцев – смерть, нищету и разруху. Не верьте, что украинцы поддерживают его и хотят продолжать воевать!» – написала журналистка.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволяет сделать семимильный шаг к урегулированию конфликта на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

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    28 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Уолц анализирует варианты прекращение огня на Украине

    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    @ Allison Robbert/ Consolidated News Photos/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кит Келлога и других экспертов, сообщила CNN.

    По информации телеканала, будущий  Уолц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине. Одно из ключевых предложений касается введения прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа, передает РИА «Новости».

    «Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», – говорится в сообщении.

    Телеканал подчеркнул, что пока рано говорить об окончательной стратегии по Украине, но отметил, что Уолц уделяет внимание предложениям Кит Келлога, которого Трамп рассматривает в качестве своего спецпредставителя по украинскому урегулированию.

    Ранее, в июне, Кит Келлог совместно с другим советником Трампа, Фредом Фляйцем, представили план, предусматривающий прекращение огня на основе текущих линий фронта. Это предложение также находится на рассмотрении у Майка Уолца как часть более широкого плана, отметили журналисты.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине. По словам конгрессмена Майкла Макколи, несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

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    27 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Украина запретила снятие с воинского учета по состоянию здоровья
    Украина запретила снятие с воинского учета по состоянию здоровья
    @ EPA/PAVLO PALAMARCHUK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны Украины изменило порядок учета, отменив возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья, сообщают украинские СМИ со ссылкой на адвоката Дарью Голодняк.

    По словам Голодняк, теперь лица, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья, не смогут сняться с учета, как это было раньше, передает ТАСС. Вместо этого непригодность будет определяться решением военно-врачебной комиссии на конкретный период.

    Адвокат отметила, что исключение из воинского учета для лиц, непригодных по состоянию здоровья, больше не предусмотрено. «Вы сохраняете статус военнообязанного», – подчеркнула она.

    Прежде лица с тяжелыми заболеваниями, признанные негодными к службе, могли подавать заявления о снятии с учета. Теперь их категория годности может пересматриваться, и возможность снятия с учета ликвидируется.

    Ранее депутат Верховной рады Ирина Констанкевич предложила привлечь к службе в ВСУ более 100 тыс. военных пенсионеров, способных держать оружие, чтобы усилить ряды вооруженных сил Украины. Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан Украины, ссылаясь на сложную ситуацию с пополнением армии.

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    27 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке в ДНР

    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили огневой контроль над линиями снабжения украинских войск в поселке Великая Новоселка на западе ДНР, что позволяет контролировать трассу снабжения между ореховским и времевским направлениями, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России установили огневой контроль над линиями снабжения и транспортными коридорами украинских подразделений в поселке Великая Новоселка в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает «РИА Новости». Рогов отметил, что в восточной части Великой Новоселки продолжаются бои, и инициатива находится в руках российской армии.

    Он подчеркнул, что все линии снабжения и транспортные коридоры украинских войск контролируются российскими войсками. Это создает дополнительные трудности для украинских подразделений, сражающихся на этом участке фронта.

    Продвижение российских войск в районе Великой Новоселки также позволит взять под огневой контроль трассу, обеспечивающую снабжение украинских войск между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Великой Новоселки грозит Вооруженным силам Украины большим окружением, что может значительно повлиять на их позиции. Также сообщалось, что освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области, создавая новые стратегические возможности для продвижения.

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    27 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    В США предрекли Украине распад по югославскому варианту

    Обозреватель American Thinker сравнил будущее Украины с распадом Югославии

    В США предрекли Украине распад по югославскому варианту
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на Украине может завершиться прекращением огня, где Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства, что напомнит распад Югославии, пишет American Thinker.

    Обозреватель American Thinker предположил, что в результате возможного прекращения огня Украина останется разделенной, передает РИА «Новости». Киев будет контролировать западные области, а Москва получит контроль над территорией вдоль Черного моря до Крыма.

    Обозреватель также добавляет, что Украина могла бы избежать вооруженного конфликта, если бы сохранила нейтральный статус между Россией и западными странами.

    Ранее экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну, а издание Financial Times писало, что в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР.

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    27 ноября 2024, 11:31 • Новости дня
    Над акваторией в Севастополе сбиты две воздушные цели
    Над акваторией в Севастополе сбиты две воздушные цели
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные успешно сбили две воздушные цели ВСУ над акваторией в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что над акваторией района Северной стороны сбили две воздушные цели. Атака была замечена и пресечена благодаря операциям противовоздушной обороны города.

    Развожаев подчеркнул, что ПВО продолжает работать для обеспечения безопасности региона. Также он сообщил, что воздушная тревога в городе была отменена.

    После отмены тревоги общественный транспорт в Севастополе возобновил движение.

    Ранее в среду в Севастополе объявлена воздушная тревога, была временно прекращена работа общественного наземного и морского транспорта.

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    27 ноября 2024, 10:53 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ уничтожают здания со своими военными в Дзержинске

    Пушилин сообщил об уничтожении ВСУ зданий с украинскими военными в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При наступлении российских войск в Дзержинске украинская армия уничтожает здания вместе с находящимися в них своими военными, чтобы предотвратить их захват.

    По данным ТАСС, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожают здания с находящимися там украинскими военными при угрозе установления контроля российскими войсками над этими объектами. Такие действия, по его словам, фиксируются в Дзержинске.

    Пушилин отметил, что украинские войска «цепляются за каждый дом», но в случае невозможности удержать высотное здание, они уничтожают его вместе с находящимися внутри военными, чтобы не дать возможность российским войскам использовать его в качестве опорного пункта.

    Также Пушилин добавил, что украинские войска ведут обстрелы мирных кварталов соседнего с Дзержинском города Горловка. Это происходит на фоне успешного наступления российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России установили контроль над большей частью Дзержинска в ДНР, а также в ходе боевых действий освободили семь населенных пунктов в регионе. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли около 1,5 тыс. солдат и значительное количество техники в Донбассе.

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    27 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Рябков: США и НАТО близки к признанию их участниками конфликта с Россией

    Рябков предупредил, что США и НАТО близки к признанию их участниками конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что скоро может наступить момент, когда США и НАТО будут признаны полноценными участниками конфликта с Россией.

    По его словам, не будет другого варианта, кроме как признать их участие в конфликте на Украине, передает RT.

    В среду американский предприниматель Илон Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям.

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    28 ноября 2024, 05:03 • Новости дня
    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами

    Маск заявил, что Александр Виндман находится на содержании у киевских олигархов

    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами
    @ Allison Robbert / Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск обвинил экс-сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома Александра Виндмана в государственной измене, заявив, что он получает деньги от украинских олигархов.

    Известный предприниматель Илон Маск  заявил, что Александр Виндман, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, находится на содержании украинских олигархов, за что понесет соответствующее наказание, передает ТАСС.

    Эти обвинения прозвучали в ответ на высказывания Виндмана в интервью телеканалу MSNBC, где он утверждал о влиянии России на США через Маска. Александр Виндман, отставной подполковник вооруженных сил США, родился на Украине, но с семьей переехал в США в детстве.

    Виндман стал известен после показаний против Дональда Трампа в 2019 году в рамках процедуры импичмента. Трамп обвинялся в давлении на Владимира Зеленского с целью получения помощи для переизбрания. В феврале 2020 года, после провала импичмента, Виндман покинул свою должность в СНБ, ссылаясь на «кампанию травли» со стороны Трампа и его сторонников.

    Накануне Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну», в ответ на сообщения о запросе дополнительных 24 млрд долларов на помощь Украине.


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    Кому выгоден слабый рубль

    Доллар в среду вырос до более чем 110 рублей, евро – выше 115 рублей. Рубль так быстро начал слабеть, что заставил власти сделать первый шаг по поддержке курса. Центробанк отказался от покупки валюты. Однако предпринятых мер недостаточно, чтобы остановить падение рубля, считают эксперты. Что должны сделать власти, чтобы еще больше помочь рублю, и когда это произойдет? Подробности

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    Британского шпиона раскрыли анкетные данные

    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности

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    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

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    Сделка Зеленского с Трампом заранее обречена

    «Украина пытается подобрать ключик к психологии Трампа как человека от бизнеса и любителя сделок». Такими словами политологи описывают суть соглашения, которое продвигает сейчас Зеленский избранному президенту США. О какой сделке идет речь и почему вряд ли она реально заинтересует нового хозяина Белого дома? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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