Почетное жюри Знание.Премия оценило 110 проектов

В Москве состоялось очное заседание жюри просветительской награды Знание.Премия

Заседание жюри открыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В своем приветственном слове он отметил растущий интерес к просветительской награде.

«В четвертом сезоне премии количество заявок выросло в шесть раз – до 19,5 тысяч. В два раза выросло и количество стран – их 56; все континенты, кроме Австралии и Антарктиды, представлены среди участников. Есть очень серьезные кандидаты: губернаторы, депутаты Государственной думы, сенаторы, выдающиеся ученые и деятели культуры с мировым именем», – заявил Кириенко. Он также предложил ввести региональный этап премии для расширения возможностей поддержки просветителей.

На заседании были рассмотрены проекты 110 номинантов из 30 регионов России и трех зарубежных стран. В состав жюри вошли такие известные деятели, как вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Александр Новак, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и другие.

В рамках премии представлены 61 просветитель, 43 проекта и шесть компаний из России, США, Аргентины и Словакии. Известно, что за победителей в номинации «Народный выбор» жители России смогут проголосовать онлайн в мини-приложении в ВКонтакте с 28 ноября по 15 января.

Знание.Премия – главный просветительский проект страны, учрежденный в 2021 году для признания достижений педагогов и других просветителей.