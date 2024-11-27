В Благовещенске введен режим ЧС из-за «бури столетия»

Tекст: Дарья Григоренко

Власти отметили, что все силы и средства направлены на борьбу с последствиями циклона. Городская служба теплоэнергокомпании и привлеченная техника работают в круглосуточном режиме для устранения последствий стихии, передает RT.

В связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся школ Благовещенска переведены на дистанционное обучение. Это решение будет действовать до пятницы, 29 ноября.

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации приняла местная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Администрация подчеркнула, что влияние циклона распространяется на всю Амурскую область. Осадки, зафиксированные в регионе, значительно превышают норму в два-три раза, что создает дополнительные трудности для населения и служб.

Ранее сообщалось, что снегопад в Благовещенске, названный «бурей столетия», затруднил движение общественного транспорта, а школы города были переведены на дистанционное обучение.

В воскресенье в Москве зафиксировано наступление метеорологической зимы с минимальной температурой минус 2,2 градуса, что задержалось на 11 дней, и осадками в 11-13 миллиметров, составляющими 25% от месячной нормы.