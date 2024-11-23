Мужчина погиб из-за стрельбы в киевской гостинице

В киевской гостинице из-за конфликта между компаниями застрелили 27-летнего мужчину

Tекст: Мария Иванова

Стрельба в гостинице в Киеве привела к гибели человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел 23 ноября около часа ночи по местному времени (2.00 по Москве). Конфликт между двумя компаниями перерос в драку, в ходе которой один из участников открыл огонь по оппонентам.

По данным издания «Страна», в результате стрельбы на месте погиб 27-летний мужчина. Также ранения получили друг погибшего и охранник гостиницы. Оба пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция задержала одного из участников происшествия, однако стрелявший пока остается на свободе. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из жилых комплексов Киева во время воздушной тревоги группа нетрезвых мужчин в военной форме открыла стрельбу.

Ранее на западе Украины в селе Доброводы Тернопольской области мужчина открыл огонь из автомата рядом со школой, жертвами стрельбы стали два человека.

А украинский военный застрелил сослуживца в Херсонской области.