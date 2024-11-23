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Мужчина погиб из-за стрельбы в киевской гостинице
В киевской гостинице из-за конфликта между компаниями застрелили 27-летнего мужчину
В гостинице Киева произошла стрельба между двумя конфликтующими компаниями, в результате погиб 27-летний мужчина, еще два человека получили ранения.
Стрельба в гостинице в Киеве привела к гибели человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел 23 ноября около часа ночи по местному времени (2.00 по Москве). Конфликт между двумя компаниями перерос в драку, в ходе которой один из участников открыл огонь по оппонентам.
По данным издания «Страна», в результате стрельбы на месте погиб 27-летний мужчина. Также ранения получили друг погибшего и охранник гостиницы. Оба пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Полиция задержала одного из участников происшествия, однако стрелявший пока остается на свободе. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из жилых комплексов Киева во время воздушной тревоги группа нетрезвых мужчин в военной форме открыла стрельбу.
Ранее на западе Украины в селе Доброводы Тернопольской области мужчина открыл огонь из автомата рядом со школой, жертвами стрельбы стали два человека.
А украинский военный застрелил сослуживца в Херсонской области.