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Подросток скончался после атаки украинского беспилотника на Горловку
Мэр Горловки Приходько сообщил о смерти подростка после украинской атаки беспилотником
Подросток из Горловки, пострадавший при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника, умер в больнице от полученных в результате атаки ранений, сообщил мэр города Иван Приходько.
В своем Telegram-канале Приходько написал, что подросток, который получил ранения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата четыре дня назад, умер в больнице.
По его словам, инцидент произошел на Гольмовском повороте в Никитовском районе Горловки 19 ноября. «Медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью», – добавил Приходько.
На прошлой неделе при обстреле ВСУ центра Горловки пострадали 13 человек, также пострадали несколько зданий. В результате обстрела Новой Каховки мирный житель получил осколочное ранение.