16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.16 комментариев
Мирный житель пострадал при обстреле Новой Каховки
В результате обстрела Новой Каховки мирный житель получил осколочное ранение, сообщает администрация Новокаховского округа.
Известно, что пострадавший 1958 года рождения получил осколочное ранение нижней трети правого бедра, передает ТАСС.
Раненого госпитализировали в Каховскую центральную районную больницу.
Кроме того, в результате обстрела в городе поврежден жилой дом и линия электропередачи.
Администрация продолжает оценку ущерба и принимает меры по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от атаки.
Ранее в Горловке семь мирных жителей пострадали от обстрела.