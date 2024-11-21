Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
В пермском музее прошли обыски из-за дела Гельмана
В пермском музее современного искусства Permm прошли обыски по делу Гельмана
В музее современного искусства Permm в Перми прошли обыски. Информацию подтвердили в министерстве культуры Пермского края, отметив, что музей оказывает содействие правоохранительным органам. На сайте музея указано, что сегодня он не работает по техническим причинам.
Местные СМИ сообщают, что обыски проводились в связи с делом бывшего директора Permm Марата Гельмана* (признан в России иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС.
Ранее МВД объявило его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению. С 2014 года Гельман проживает в Черногории.
Государственный музей современного искусства Permm создан в 2009 году в Перми благодаря усилиям сенатора Сергея Гордеева, администрации Пермского края и Марата Гельмана. Учреждение представляет современное российское искусство и организует выставки. Коллекция музея насчитывает около 1,5 тыс. единиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марат Гельман был объявлен в розыск по уголовной статье, что подтверждает наличие соответствующей записи в базе розыска МВД. Гельман ранее утверждал, что не занимается политикой и удивлен обвинениями в экстремизме.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом