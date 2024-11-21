Ростех разобрал ошибки спасателей США

Ростех разобрал ошибки эвакуации американскими спасателями больной на вертолете

Tекст: Вера Басилая

Госкорпорация «Ростех»в своем Telegram-канале обратила внимание на ошибки, которые допустили американские спасатели при транспортировке больной на вертолете.

На кадрах женщина, закрепленная на носилках, прикрепленных к тросу, начинает стремительно вращаться в воздухе. Такая ситуация произошла из-за отсутствия контроля подвесного оборудования на земле, что привело к неконтролируемому вращению носилок, пояснили в Ростехе.

«В данном случае мы видим некорректную работу американских коллег. Эвакуировать таким образом людей нельзя…» – прокомментировали в Национальной службе санитарной авиации (НССА).

Представители службы заявили, что для предотвращения подобных инцидентов необходимо использовать специальное оборудование и удерживать трос на земле, что позволит избежать вращения и обеспечить безопасность транспортируемого.

В Ростехе также отметили, что медицинская авиация используется для экстренной эвакуации пациентов из труднодоступных мест, что значительно повышает шансы на выживание и снижает риск осложнений.

За последние шесть лет НССА провела более 40 тыс. экстренных медицинских эвакуаций по всей России, спасая более 5 тыс. детей, заявили в корпорации.

Газета ВЗГЛЯД писала, что летающая скорая помощь в России значительно уменьшает время доставки пациентов в медицинские учреждения, что особенно важно в труднодоступных регионах страны.