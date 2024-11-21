Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.0 комментариев
Ростех разобрал ошибки спасателей США
Ростех разобрал ошибки эвакуации американскими спасателями больной на вертолете
Госкорпорация «Ростех» показала на видео ошибки американских спасателей при эвакуации больной на вертолете.
Госкорпорация «Ростех»в своем Telegram-канале обратила внимание на ошибки, которые допустили американские спасатели при транспортировке больной на вертолете.
На кадрах женщина, закрепленная на носилках, прикрепленных к тросу, начинает стремительно вращаться в воздухе. Такая ситуация произошла из-за отсутствия контроля подвесного оборудования на земле, что привело к неконтролируемому вращению носилок, пояснили в Ростехе.
«В данном случае мы видим некорректную работу американских коллег. Эвакуировать таким образом людей нельзя…» – прокомментировали в Национальной службе санитарной авиации (НССА).
Представители службы заявили, что для предотвращения подобных инцидентов необходимо использовать специальное оборудование и удерживать трос на земле, что позволит избежать вращения и обеспечить безопасность транспортируемого.
В Ростехе также отметили, что медицинская авиация используется для экстренной эвакуации пациентов из труднодоступных мест, что значительно повышает шансы на выживание и снижает риск осложнений.
За последние шесть лет НССА провела более 40 тыс. экстренных медицинских эвакуаций по всей России, спасая более 5 тыс. детей, заявили в корпорации.
Газета ВЗГЛЯД писала, что летающая скорая помощь в России значительно уменьшает время доставки пациентов в медицинские учреждения, что особенно важно в труднодоступных регионах страны.