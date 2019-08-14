На Сахалине появилась летающая скорая помощь

«Этот вертолёт готов в любое время отправиться на санитарное задание, за каждым из которых – человеческая жизнь», – заявил газете ВЗГЛЯД министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук, комментируя пополнение авиационного парка региона реанимационным вертолётом Ми-8.

«Летающая скорая помощь оснащена современным медицинским оборудованием. Прямо на борту можно проводить диагностику пациентов и оказывать специализированную медицинскую помощь, установлено реанимационное оборудование, предусмотрен в вертолете и модуль с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных», – отметил министр.

Новый санитарный вертолёт МИ-8 на Сахалине начал выполнять профильные задания с 24 июня. Поставка специализированной авиатехники является частью федерального проекта по организации парка воздушных судов Национальной службы санитарной авиации в регионах страны.

В проекте также предусматривается создание точек базирования вертолетов и посадочных площадок рядом с медицинскими центрами. Одну из таких планируется обустроить возле Сахалинской областной клинической больницы.

Напомним, федеральный проект развития санитарной авиации реализуется Минздравом и Минпромторгом РФ в рамках поручения Президента России. На Дальнем Востоке Сахалинская область стала одним из первых регионов, в котором начала работать Национальная служба санитарной авиации.

До этого в эвакуации пациентов в Сахалинской области использовали технику МЧС и частных авиакомпаний, однако у них есть свои задачи, а Ми-8 в любой момент готов отправиться на выполнение очередного санитарного задания.

Новый вертолёт уже выполнил 21 санитарное задание, пациентов центральных районных больниц эвакуировали в областную клиническую больницу. В Южно-Сахалинске вертолёт приземляется в местном аэропорту, а до медучреждения пациентов транспортируют на спецавтомобиле.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце июля в Москве президент Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Сахалина Валерием Лимаренко. В ходе доклада Лимаренко доложил о ситуации на Сахалине и попросил поддержать ряд своих региональных инициатив, часть которых касалась вопросов здравоохранения.