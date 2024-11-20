ВСУ обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области

Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике 1-й танковой, 12-й бригады нацгвардии, 100-й механизированной, 109-й бригаде теробороны около Дружбы, Щербиновки, Дзержинска, Зари и Сухой Балки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Отражены 12 контратак формирований 23-й, 42-й, 117-й механизированных, 35-й бригады морской пехоты, 68-й, 71-й, 152-й егерской бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины. ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, бронемашину «Казак», американскую 155-мм гаубицу М777, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20 и 152-мм гаубицу «Мста-Б».
В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 22-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Липцов, Борщевой, Черноглазовки и Волчанска в Харьковской области, отчитались в Минобороны.
Была отражена контратака 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ при этом превысили 105 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера и 152-мм орудие Д-20.
Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 4-й бригады нацгвардии, 25-й воздушно-десантной, 28-й, 44-й, 60-й, 63-й, 66-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты, 68-й егерской бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны рядом с Лозовой, Петропавловкой, Зеленым Гаем, Изюмским, Новоегоровкой, Загрызово, Купянском в Харьковской области, Торским, Ивановкой в ДНР и Надией в Луганской народной республике (ЛНР), а также Серебрянским лесничеством.
Отражены пять контратак формирований 3-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ. ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, машину пехоты, а также американские бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119. Также уничтожены четыре склада с боеприпасами и склад беспилотников, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям 24-й, 30-й, 46-й, 54-й механизированных, 37-й бригады морской пехоты, 46-й аэромобильной, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Зализнянского, Николаевки, Анновки, Часова Яра, Улаклов, Миньковки, Сухих Ялов, Курахово и Северска в ДНР.
Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Противник потерял до 500 военнослужащих, бронемашину «Казак», четыре пикапа, 155-мм гаубицу М777, американское 105-мм орудие М119, две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и пять складов боеприпасов, сообщил Конашенков.
Напомним, накануне российские войска освободили Новоселидовку в ДНР. Днем ранее ВС России освободили Новоалексеевку в ДНР. А в минувшие выходные сообщалось, что ВС России освободили Ленинское и Макаровку.