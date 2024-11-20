Дороги Финляндии оказались неподходящими для НАТО

Yle: Дороги Лапландии не готовы для размещения войск НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Министры обороны стран НАТО ранее поддержали идею создания многокорпусного командования в Финляндии и размещения передовых сухопутных войск в регионе, один из штабов может быть размещен в Лапландии. Однако дороги в этом регионе требуют значительных вложений для ремонта и модернизации, сообщил Yle, передает РИА «Новости».

Заместитель командира егерской бригады полковник Ари Муре отметил, что многие дороги в регионе узкие, извилистые и находятся в плохом состоянии, из-за чего грузовики часто попадают в кюветы. Также, по данным Yle, требуется строительство новых дорог для соединения западных и восточных провинций страны, что особенно важно в случае экстренной ситуации.

Дополнительной проблемой является различие в ширине железнодорожной колеи Финляндии и соседних стран, что препятствует прямому перемещению поездов из Швеции. Из-за этого необходимо перегружать грузы на финские поезда, что создает логистические затруднения.

Исполняющий обязанности губернатора Лапландии Ханну Таккула указал, что финансирование инфраструктурных проектов должно осуществляться за счет финских налогоплательщиков и программ ЕС.

Ранее в Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением за последние десятилетия.