Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.4 комментария
Дороги Финляндии оказались неподходящими для НАТО
Yle: Дороги Лапландии не готовы для размещения войск НАТО
Финская Лапландия сталкивается с проблемой неудовлетворительного состояния дорог и железных дорог, что затрудняет размещение сил НАТО в регионе, сообщил общественный вещатель Yle.
Министры обороны стран НАТО ранее поддержали идею создания многокорпусного командования в Финляндии и размещения передовых сухопутных войск в регионе, один из штабов может быть размещен в Лапландии. Однако дороги в этом регионе требуют значительных вложений для ремонта и модернизации, сообщил Yle, передает РИА «Новости».
Заместитель командира егерской бригады полковник Ари Муре отметил, что многие дороги в регионе узкие, извилистые и находятся в плохом состоянии, из-за чего грузовики часто попадают в кюветы. Также, по данным Yle, требуется строительство новых дорог для соединения западных и восточных провинций страны, что особенно важно в случае экстренной ситуации.
Дополнительной проблемой является различие в ширине железнодорожной колеи Финляндии и соседних стран, что препятствует прямому перемещению поездов из Швеции. Из-за этого необходимо перегружать грузы на финские поезда, что создает логистические затруднения.
Исполняющий обязанности губернатора Лапландии Ханну Таккула указал, что финансирование инфраструктурных проектов должно осуществляться за счет финских налогоплательщиков и программ ЕС.
Ранее в Финляндии назвали вступление в НАТО худшим решением за последние десятилетия.