Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия готова защищать свое существование, используя ядерное оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В интервью RT он подчеркнул, что в американском дипстейте, вероятно, не стремятся к началу третьей мировой войны, но считают, что Россия никогда не перейдет определенную черту. Медведев ясно дал понять, что это мнение является ошибочным.

Он отметил, что если речь пойдет о существовании государства, то у России не будет никакого выбора, кроме как защищаться всеми доступными средствами. Дмитрий Медведев напомнил слова президента России и других ключевых фигур о том, что каждый, кто становится президентом ядерной страны, берет на себя обязательство защищать ее до последнего.

По мнению Медведева, нынешнему политическому истеблишменту в США и Европе не хватает прозорливости и тонкости ума, которые были у таких деятелей, как Генри Киссинджер. Он подчеркнул, что в столь сложных и ответственных вопросах важны именно эти качества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие, если войска НАТО будут введены на Украину, а также подчеркнул, что власти Украины стремятся к началу ядерного конфликта с Россией.