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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    19 ноября 2024, 13:25 • Новости дня

    Американские спортсмены начали отмечать победы «танцем Трампа»

    New York Post: Американские спортсмены отметили победы «танцем Трампа»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские спортсмены начали праздновать свои победы, исполняя известный «танец Трампа», который стал популярным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

    Американские спортсмены стали отмечать свои победы и набранные очки в играх, исполняя «танец Трампа», пишет New York Post. Этот необычный танец стал популярным после избрания Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.

    На протяжении последних лет бывший президент Трамп завершает свои митинги под песню «YMCA» группы Village People, добавляя к ним элементы танца. Танец Трампа, как его называют, состоит из минимального движения ногами и ритмичных движений рук, сжатых в кулак.

    Трамп исполнил несколько движений этого танца после своей победной речи 6 ноября, что привлекло внимание не только его сторонников, но и спортсменов, которые подхватили эту традицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выступил в Мар-а-Лаго во Флориде, где завершил свое выступление танцем под хит YMCA.

    18 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS

    В команде Трампа заявили о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения нынешнего президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

    На вопрос о возможном пересмотре решения Байдена об ударах ATACMS вглубь территории России представитель переходной команды Трампа заявил: «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», – передает ТАСС.

    Также он добавил, что в США «в любой конкретно взятый промежуток времени» есть только один президент. До передачи полномочий решения о применении оружия принимает Байден, но «осталось недолго», сказали в команде Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    45 комментариев

    Коментарии (51)
    16 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский миллиардер Илон Маск высмеял высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что США якобы не смогут заставить киевский режим сесть за стол переговоров.

    Маск в своем X (бывший Twitter) обратил внимание на отрезок интервью с Зеленским, где тот заявлял, что США не могут заставить Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров, а также отмечал, что Украина - это «независимая» страна.

    «Мы – независимая Украина, и, как видится мне, в ходе этой войны наш народ и я лично в отношениях с Соединенными Штатами и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает», – сказал Зеленский.

    «Его чувство юмора восхитительно», – иронически прокомментировал заявление украинского президента миллиардер. Также Маск разместил рядом с подписью эмоджи, изображающее плачущее от смеха лицо.

    Ранее сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.

    До этого Илон Маск высказался в поддержку предположения о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США для поддержания военного конфликта.

    Маск, как сообщают СМИ, является одним из ближайших советников избранного президента США Дональда Трампа. Трамп даже заявил, что Маск возглавит новое ведомство по эффективности в правительстве США.

    Коментарии (24)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    16 ноября 2024, 21:35 • Новости дня
    NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине
    NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине, сообщили источники.

    Эпштейн выдвинул свою кандидатуру во время первого после победы Трампа полета в Вашингтон для встречи с действующим президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение New York Times.

    Члены команды политика встретили идею с удивлением, поскольку у Эпштейна нет опыта в международных отношениях, а также он находится под следствием в Аризоне по обвинениям в фальсификации выборов 2020 года.

    Однако, по данным издания, Дональд Трамп с интересом выслушал предложение Эпштейна и не отверг его, хотя и не дал никаких обязательств.

    В издании также отмечается, что даже близкий к Трампу миллиардер Илон Маск удивился этому предложению.

    В 2017 году СМИ сообщали, что Эпштейн как бывший советник предвыборного штаба Трампа стал фигурантом американского расследования якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы.

    Эпштейн родился в 1982 году в Москве, в 1993 году его семья переехала в США.

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    18 ноября 2024, 00:55 • Новости дня
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший подверг резкой критике решение позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России. В то же время сын одного из спонсоров демократов, миллиардера Джорджа Сороса Алекс поддержал нанесение таких ударов.

    Трамп-младший заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!» – передает РИА «Новости».

    В то же время Алекс Сорос назвал разрешение на удары дальнобойными ракетами «отличной новостью».

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост пользователя в Х, в котором тот написал, что «либералы любят» войну и что она ведет к росту «большого правительства». «Правда», – ответил Маск.

    Миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что избранный глава американского государства Дональд Трамп «получил явный мандат на прекращение войны на Украине». «Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами, но он сам и Пентагон не стали комментировать эти сообщения. Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    17 ноября 2024, 13:24 • Новости дня
    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине

    Политолог Межуев: Вероятный спецпосланник Трампа по Украине – крайне ловкий переговорщик

    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу свойственны нестандартные кадровые решения. В прошлый раз Дэвид Кушнер, не имевший дипломатического опыта, неплохо изменил геополитические реалии Ближнего Востока. Возможно, с Борисом Эпштейном республиканец попытается повторить этот успех, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее стало известно, что спецпосланником США по Украине может стать Борис Эпштейн.

    «Борис Эпштейн – фигура крайне интересная. Известно о нем немного: личный юрист Дональда Трампа, выходец из Москвы. Некоторые СМИ говорят о том, что он достаточно сильно вовлечен в процесс подбора кандидатов на основные должности будущей администрации республиканцев», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Иными словами, видно, что Трамп ему доверяет, и на это имеются все основания. В частности, Эпштейну удалось свести к минимуму влияние уголовных дел против его нанимателя. Это нетривиальная задача, решение которой представляется достаточно сложным. То есть мы, действительно, имеем дело с крайне ловким переговорщиком», – говорит он.

    «Интересно, что во всех медиа подчеркивается, что Эпштейн предложил свою кандидатуру на столь специфическую должность самостоятельно. Очевидно, что данное назначение не будет простым. Человеку, который будет работать на этом направлении, предстоит столкнуться с колоссальным давлением. Видимо, он к этому готов», – рассуждает собеседник.

    «Напомню, что в прошлую каденцию Трампа вопросами Украины занимался Курт Волкер. Он был, очевидно, ориентирован на поражение России, ущемление интересов Москвы. Эпштейн кажется более приемлемым номинантом, который, вероятно, сможет договориться о более приемлемом решении конфликта для всех сторон», – добавляет эксперт.

    «Что касается отсутствия у него дипломатического опыта, то для Трампа это никогда не являлось проблемой. При нем же за Ближний Восток отвечал Дэвид Кушнер – человек, максимально далекий от официального протокола. Тем не менее, ему удалось сделать гораздо больше, чем многим профильным специалистам», – полагает он.

    «То есть в возможном назначении Эпштейна на данный пост чувствуется почерк Трампа. Как минимум, это свидетельствует о серьезных намерениях нового президента в отношении урегулирования конфликта на Украине. Ему нужен посланник, который не будет скован официозом, но сможет с трезвой головой подойти к переговорам и поиску решения проблемы», – объясняет собеседник.

    «Эпштейн кажется как раз таким человеком. К тому же, его происхождение позволяет нам говорить о том, что русский является для него родным языком. Это важный фактор, ведь ход мысли формирует, в том числе и лингвистические черты. Может быть, данный фактор позволит ему более тонко общаться с обеими сторонами», – акцентирует Межуев.

    Если инсинуации про Бориса Эпштейна имеют основания, значит Трамп хочет реально попробовать решить конфликт посредством махерских комбинаций и перемещения наперстков, пишет Федор Лукьянов, главный редактор «России в глобальной политике». «Это не так уж абсурдно, учитывая, что классический политико-дипломатический подход  в данном случае упирается в неразрешимые противоречия и фатальное отсутствие доверия», – напоминает он.

    «Это не значит, что умелый сутяжник-манипулятор чего-то добьется. Но, во всяком случае, такой подход ближе представлениям Трампа о разруливании конфликтов. А представления эти мы знаем по «соглашениям Авраама». Само собой, что сравнивать украинский и арабо-израильский сюжеты нельзя, речь только о психотипе эмиссара», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что спецпосланником США по Украине в администрации Трампа может стать Борис Эпштейн. По данным The New York Times, личный юрист будущего президента США самостоятельно предложил свою кандидатуру на борту самолета по пути в Вашингтон. Он добавил, что у него «имеются родственники по обе стороны конфликта».

    Отмечается, что некоторые пассажиры были шокированы подобной инициативой Эпштейна. Однако Трамп не отверг его предложение, а, по словам ряда американских чиновников, он выслушал идею своего адвоката «с явной заинтересованностью». Примечательно, что кандидат на пост посланника по Украине не имеет дипломатического опыта.

    Кроме того, в настоящий момент против него возбуждено уголовное дело в Аризоне за попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года. Издание также сообщает, что Эпштейн в настоящий момент является одной из «наиболее влиятельных фигур в окружении Трампа». Интересно, что он также является уроженцем Москвы. В столице России он жил до 11 лет.

    Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала возможные назначения в будущей администрации Трампа и изучала, как выбранные им люди могут изменить отношения США и КНР.

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    17 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    СМИ сообщили о настойчивых попытках Зеленского встретиться с Трампом

    Welt: Киев планирует встречу Зеленского с Трампом для привлечения его на свою сторону

    Tекст: Максим Попов

    Киев стремится провести встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в ближайшее время из-за опасений об условиях возможного мирного соглашения между США и Россией, сообщило Welt.

    По информации издания, Киев усердно ищет способы привлечь Трампа на свою сторону, так как опасается за неопределенный статус Украины в глазах будущего президента США и возможные требования, которые могут возникнуть в ходе переговоров о мирном урегулировании, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что киевское руководство с тревогой наблюдает за тем, как детали мирного плана Трампа просачиваются в СМИ. Опасения вызваны тем, что возможное соглашение между Москвой и Вашингтоном может определить судьбу Зеленского и его политической карьеры. В случае, если итоговый результат мирного процесса окажется менее выгодным для Киева, чем условия 2022 года, это может поставить под угрозу позиции Зеленского.

    Обозреватели подчеркнули критическую важность фигуры Трампа для Киева, что заставляет украинские власти принимать отчаянные меры. В частности, обсуждается возможность передачи будущей администрации США контроля над ресурсами Украины и права на размещение украинских сил как замену американских войск в Европе.

    Накануне Зеленский допустил переговоры с Россией при поддержке и усиления Украины третьими странами.

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    18 ноября 2024, 20:02 • Новости дня
    Трамп пообещал массовые депортации мигрантов с привлечением военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил о планах реализовать масштабную программу депортации нелегальных мигрантов.

    План предполагает введение режима чрезвычайного положения и использование военных ресурсов для выполнения этой задачи, передает РИА «Новости».

    Трамп подтвердил свои намерения, написав в соцсети Truth Social: «Правда!!!», согласившись с сообщением главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона.

    Ранее Трамп, выступая перед сторонниками, обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.

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    18 ноября 2024, 04:55 • Новости дня
    Аргентина пригрозила заблокировать коммюнике саммита G20

    Financial Times сообщила об угрозах Аргентины заблокировать коммюнике G20 из-за пунктов о налогах и гендерном равенстве

    Tекст: Антон Антонов

    Аргентина готова заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 в Рио-де-Жанейро в связи с несогласием по вопросам налогообложения сверхбогатых и гендерного равенства, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Как поясняет Financial Times, Аргентина выступила с «возражениями, связанными с налогообложением сверхбогатых и гендерным равенством», передает РИА «Новости».

    Указывается, что президент Аргентины Хавьер Милей – «близкий союзник Трампа». Угроза вето со стороны Аргентины вызывает обеспокоенность среди западных дипломатов. Они опасаются, что недавнее избрание Дональда Трампа президентом в США усилило позиции его консервативных союзников, таких как Аргентина, и может привести к выходу ряда стран из важных соглашений, в частности по борьбе с глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит глав государств «Группы двадцати» пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.

    Милей поддерживал Трампа на выборах в США и стал первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом Соединенных Штатов.

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    18 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Раде призвали Киев быть осторожнее с решением Байдена по ATACMS из-за Трампа

    Депутат Рады Гончаренко предупредил Украину о рисках решения Байдена по ATACMS из-за Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с сообщениями о согласии президента США Джо Байдена на удары вглубь территории России ракетами ATACMS Киеву нужно помнить, что скоро к власти в США придет администрация Дональда Трампа, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Депутат выразил мнение, что Киев должен учитывать возможное различие в подходах между действующей администрацией и будущим президентом США. «Мы на такой сложной растяжке находимся, что прямо сейчас нужно быть невероятно осторожными», – заявил он. По его мнению, в противном случае «будет беда», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что Байден таким образом пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    Представитель переходной команды Трампа заявил о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России.

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    18 ноября 2024, 09:49 • Новости дня
    Представитель Трампа отреагировал на разрешение Байдена бить вглубь России

    Представитель Трампа Чунг отреагировал на разрешение Байдена бить вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Только победивший на выборах президента США Дональд Трамп способен привести конфликтующие стороны за стол переговоров, заявил директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чунг.

    Чунг отреагировал на новости о том, что глава Белого дома Джо Байден дал согласие на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Чунг отметил, что только Трамп сможет привести стороны конфликта к мирным переговорам.

    «Трамп единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств», – заявил Чунг.

    Однако Чунг уклонился от ответа на вопрос, осведомлен ли был Трамп о решении администрации Байдена. Он добавил, что все официальные заявления по этому вопросу Трамп сделает сам или через своих представителей.

    Ранее команда Трампа заявила, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

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    16 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Иран пообещал ответить на враждебную резолюцию МАГАТЭ

    Иран примет меры в ответ на антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности принять меры в ответ на враждебную резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая может быть принята в ближайшее время.

    Арагчи сообщил о намерении Тегерана ответить на возможную враждебную резолюцию, которую может принять Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА «Новости». По его словам, если резолюция будет принята, Иран примет новые меры в отношениях с МАГАТЭ, которые включают ускорение развития ядерной программы.

    Аббас Арагчи отметил, что в ответ на все враждебные шаги агентства в прошлом Иран всегда усиливал свои ядерные разработки. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами также заявил, что Тегеран не допустит давления от европейской тройки, включающей Британию, Германию и Францию, через антииранские резолюции.

    Заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором возможно принятие резолюции, пройдет в Вене с 18 по 22 ноября. Тегеран считает, что США и европейская тройка применяют враждебный подход к иранской ядерной программе, обвиняя Иран в недостаточном сотрудничестве с МАГАТЭ.

    В июне этого года Совет управляющих МАГАТЭ уже принял резолюцию, требующую от Ирана объяснения происхождения следов урана на незаявленных ядерных объектах, а также допуска инспекторов агентства на эти объекты.

    Напомним, ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке.

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    17 ноября 2024, 11:42 • Новости дня
    Команда Трампа решила начать расследование вывода войск из Афганистана

    Команда Трампа решила расследовать вывод войск США из Афганистана и привлечь военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команда Дональда Трампа рассматривает создание комиссии для расследования вывода войск США из Афганистана, изучая возможность привлечения к ответственности высокопоставленных военных, включая обвинения в государственной измене.

    Как сообщает телеканал NBC News, команда Дональда Трампа, победившего на выборах, намерена создать специальную комиссию, чтобы расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана. Комиссия займется изучением потенциальной ответственности высокопоставленных военных, участвовавших в этом процессе, передает РИА «Новости».

    Согласно данным телеканала, переходная команда уже начала составление списка нынешних и бывших офицеров армии США, которые могли играть ключевую роль в принятии решений по уходу из Афганистана. Вопрос о том, могут ли они предстать перед военным трибуналом за госизмену, находится в активной проработке.

    Чиновники, участвующие в переходном процессе, изучают возможность привлечения этих офицеров к ответственности. Особое внимание уделяется тому, кто и как принимал решения, а также насколько обоснованными могут быть обвинения в государственной измене против военных, ответственных за вывод войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на дебатах с Джо Байденом назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США, а также заявил, что весь мир смеялся над Америкой после этого решения.

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    16 ноября 2024, 18:03 • Новости дня
    Пашинян провел переговоры с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил с победившим на выборах в США Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

    Пашинян поздравил Трампа с победой на президентских выборах и рассказал о последних достижениях и состоянии двусторонних отношений между Арменией и США, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    В разговоре также обсуждались вопросы региональной повестки.

    Ранее Washington Post заявляла, что президент России Владимир Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг это сообщение.

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    16 ноября 2024, 16:08 • Новости дня
    FT: Команда Трампа готовит экономическое давление на Иран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке, сообщили источники, знакомые с этими планами.

    Планируется ужесточение и добавление санкций против иранского нефтяного экспорта с целью уменьшения доходов Тегерана, чтобы помешать финансировать армию и союзников в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Целью таких мер является принуждение Ирана к переговорам с США о новой ядерной сделке и изменении региональной политики. Несмотря на это, источники предупреждают, что условия, выдвигаемые администрацией Трампа, могут оказаться неприемлемыми для Ирана.

    Эксперт по национальной безопасности, знакомый с планами Трампа, отметил, что при всем этом меры направлены на стабилизацию отношений между Вашингтоном и Тегераном.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп, готовясь к президентскому сроку, уделяет внимание ядерной программе Ирана. Он якобы готов предоставить Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием.

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    17 ноября 2024, 00:26 • Новости дня
    Трамп предложил кандидатуру Криса Райта на пост министра энергетики США

    Трамп предложил главу Liberty Energy Криса Райта на должность министра энергетики США

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть Криса Райта, главу нефтяной компании Liberty Energy, на должность министра энергетики, говорится в сообщении переходной команды республиканца.

    «Крис является ведущим технологом и предпринимателем в энергетической сфере. Он работал в области ядерной, солнечной, геотермальной и нефтегазовой энергетики», –приводит ТАСС выдержку из сообщения.

    В документе отмечается, что Райт также войдет в состав Национального совета по энергетике, о формировании которого Трамп объявил в понедельник.

    Сейчас пост министра энергетики занимает Дженнифер Грэнхолм. В ведении Минэнерго США находится в том числе ядерный военный комплекс страны.

    До этого стало известно, что советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине.

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