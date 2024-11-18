Эксперт объяснил существенный рост потребления шампанского в России

Эксперт Шапкин: На игристые вина перешли любители слабоалкогольных коктейлей и пивных напитков после роста акцизов

Tекст: Татьяна Косолапова

Росалкогольтабакконтроль сообщил, что в России в период с января по октябрь текущего года в розничной торговле продали 16,3 млн декалитров игристых вин, что выше прошлогодних показателей на 10,9%. При этом среди слабоалкогольной продукции наблюдается спад на 20%, ее продажи составляют 11,4 млн декалитров.



«На самом деле в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что у нас с 1 мая повысили в несколько раз ставку акцизов на готовые слабоалкогольные коктейли. После этого их производство и продажи практически встали – осталось примерно 10% от прошлых объемов. А те, кто пил эти сладенькие коктейльчики, естественно, стали искать альтернативу», – говорит Шапкин.

По его словам, любители алкогольных коктейлей в банках разделились на несколько групп. Одни начали готовить их самостоятельно – начали смешивать для себя джин-тоники, апероли-шприцы и лонг-айленды, приобретая все ингредиенты для их приготовления в магазине по отдельности.

«Кроме того, чисто на игристое вино, но не бутылочное, а в жестяных банках, переключились те, кто раньше пил пивные напитки, обладающие крепостью в 6,5 градуса. Данная продукция по продажам фактически находилась в серой зоне, поскольку продавали ее очень дешево. Сейчас, когда ввели маркировку и реестр производителей, ее продажи стали сдуваться. А потребители никуда не делись и начали искать замену в игристом», – объясняет собеседник.

Он подчеркивает, что несмотря на то, что наблюдается рост продаж игристых вин и крепкого алкоголя, это не означает, что общее потребление алкоголя в стране тоже увеличивается. «Переживать не за что, больше пить не стали. Рост потребления алкоголя в стране измеряется другими сопутствующими факторами. Как правило, начинает меняться статистика негативных побочных последствий: возрастает число правонарушений в нетрезвом виде, смертность от случайных отравлений, количество синдромов белой горячки, количество впервые поставленных на учет и т. д. Сейчас ничего подобного не наблюдается», – заключил Шапкин.

Ранее врач-терапевт, старший научный сотрудник научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Александра Медзиновская в беседе с газетой ВЗГЛЯД порекомендовала россиянам воздержаться от употребления даже слабого алкоголя перед полетом домой после отпуска и в первые недели по прилету с отдыха.