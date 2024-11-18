Установлена предварительная причина пожара в больнице Екатеринбурга

МЧС: Пожар в больнице Екатеринбурга произошел из-за халатности при ремонтных работах

Tекст: Вера Басилая

Пожар в Центральной городской клинической больнице № 3 в Екатеринбурге произошел из-за халатности при ремонтных работах на кровле. Предварительно установлено, что во время ремонтных работ загорелся утеплитель на площади 300 кв. метров. В результате происшествия из больницы были эвакуированы 350 человек, включая 50 детей. Также сообщается, что два человека были спасены пожарными, передает ТАСС.

Пострадали два сотрудника подрядной организации, занимающейся ремонтом крыши. Одному из них медицинская помощь была оказана на месте происшествия, второй был госпитализирован.

В настоящее время прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту возгорания. Предполагается, что окончательная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Центральной городской клинической больнице № 3 Екатеринбурга пострадал один человек, эвакуированы 350 человек, включая 50 детей.