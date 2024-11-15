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В Москве презентовали книгу о министре внутренних дел Ерине
В Московском доме книги на Новом Арбате состоялась презентация книги «Министр Ерин и его время», в которой рассказывается о роли в реформах МВД и борьбе с преступностью генерала Виктора Ерина.
Автором книги стал Максим Брежнев. Издание посвящено жизни и деятельности Героя России, генерала армии Виктора Ерина, который сыграл ключевую роль в реформировании Министерства внутренних дел РФ.
На мероприятии присутствовали руководители правоохранительных ведомств, ветераны силовых структур и представители общественных организаций. Автор книги Максим Брежнев в своем выступлении подчеркнул значимость работы, отметив, что ее цель – рассказать подлинную биографию первого министра внутренних дел РФ.
Книга описывает, каким образом в результате реформ в МВД РФ появились новые подразделения, которые значительно способствовали борьбе с организованной преступностью и бандитизмом в стране. Эти преобразования были важны для стабилизации и укрепления новой российской государственности в сложный исторический период.
Ерин родился 17 января 1944 года в Казани. С 1964 года начал службу в МВД. В 1988 году был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел Армянской ССР. С 1990 по 1991 год – заместитель, а затем первый заместитель министра внутренних дел РСФСР. Был первым заместителем министра внутренних дел РФ с 1991 по 1992 год. В 1992 году Ерин занял пост министра внутренних дел РФ. Службу в органах внутренних дел завершил в 1995 году.
В октябре 1993 года Ерин был удостоен звания Героя Российской Федерации. Также он награжден орденом Красной Звезды, медалями. Генерал армии в отставке, экс-глава МВД РФ Виктор Ерин скончался 20 марта 2018 года.