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МИД России выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в Абхазии
Россия выразила обеспокоенность из-за обострения внутриполитических противоречий в Абхазии, отметив необходимость мирного урегулирования кризиса и соблюдения местных законов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия не вмешивается во внутренние процессы Абхазии, однако рассчитывает на мирное политическое урегулирование.
Захарова подчеркнула необходимость соблюдения законов Абхазии, особенно в том, что касается общественного порядка. Она выразила озабоченность российской стороны в связи с обострением внутриполитических противоречий в соседней стране и поведением оппозиции, которое, по ее мнению, вышло за рамки правового поля, провоцируя эскалацию конфликта.
Дипломат также отметила, что текущая кризисная ситуация негативно сказывается на развитии Абхазии, препятствуя привлечению зарубежных инвестиций, которые могли бы способствовать социально-экономическому росту республики. «В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики», – пояснила она.
Напомним, массовые беспорядки в Сухуме начались из-за противостояния оппозиции, которая выступила против ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией. Абхазские парламентарии отменили рассмотрение этого вопроса, решив перенести его на следующую неделю. Протестующие выразили намерение не расходиться, несмотря на это решение. Оппозиция заявила, что их действия направлены на защиту национальных интересов, а не против российско-абхазских отношений.
Позже стало известно, что оппозиция захватила здание администрации президента Абхазии и потребовала отставки президента Аслана Бжании и проведения досрочных выборов главы республики.