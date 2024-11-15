Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.3 комментария
Минобороны сообщило об уничтожении блиндажей ВСУ дронами «Рубикона»
Дроны «Рубикона» в Курской области уничтожили блиндажи украинских военных
Дроны испытательного центра «Рубикон» уничтожили военные объекты ВСУ в Курской области, действуя круглосуточно.
Минобороны сообщило, что в Курской области были уничтожены блиндажи Вооруженных сил Украины с использованием разведывательных дронов испытательного центра «Рубикон», пишет ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что круглосуточно осуществляют разведку позиций ВСУ на данном направлении.
Согласно заявлению министерства, после обнаружения позиций и техники украинских сил, информация была оперативно передана ударным средствам. В результате расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» успешно уничтожили обнаруженные цели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области российские беспилотники центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» впервые уничтожили артиллерийскую установку вооруженных сил Украины.