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Жители России решили помочь отрезавшему себе раненую ногу бойцу
Жители России выразили желание поддержать солдата, который ампутировал себе ногу, чтобы выжить в окопе на спецоперации, рассказал руководитель оперативного штаба Единого координационного центра Якутии Георгий Куркутов.
РИА «Новости» сообщает, что жители разных регионов России хотят помочь солдату из Якутии с позывным «Шурик», который в ходе спецоперации отрезал себе ногу выше колена, чтобы выжить. Видео из военного госпиталя, где находится боец, распространилось в социальных сетях и вызвало широкий резонанс.
Автор ролика рассказал, что «Шурик» провел в окопе семнадцать дней, пока его рана из-за отсутствия медицинской помощи загноилась. Решение о самостоятельной ампутации он принял из-за невозможности эвакуации и отсутствия у сослуживцев медицинских навыков. Новости об этом поступке вызвали большой отклик среди граждан, которые хотят оказать ему помощь.
Глава села Бясь-Кюель Айсен Павлов сообщил, что «Шурик» до мобилизации был главой крестьянско-фермерского хозяйства и занимался коневодством. По его словам, боец всегда надеется только на собственные силы. В настоящее время «Шурик» получает лечение в госпитале в Волгограде. Ожидается, что он останется там, пока не будет установлен протез.
По словам Павлова, рана заживает медленно, и пока неизвестно, сколько времени потребуется для полного восстановления. Мужчина в разводе, его дочь живет в другом селе и учится в школе.
Руководитель оперативного штаба Единого координационного центра Якутии Георгий Куркутов отметил, что многие просят контакты бойца. Один из бизнесменов из Новосибирска выразил желание поддержать «Шурика» финансово.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран спецоперации на Украине Эдуард Бараев смог вернуться к полноценной мирной жизни благодаря поддержке семьи и друзей, а также активной реабилитации.