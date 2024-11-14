Песков оценил перспективы возвращения иностранных авто в Россию

Песков прокомментировал возможность возвращения японских и европейских автомобилей в РФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Кремль не удивлен намерением зарубежных автопроизводителей вернуться на российский рынок, сообщает ТАСС. Песков отметил, что санкции могут легко отменяться, когда это выгодно. Он подчеркнул, что многие страны, вводя ограничения, при необходимости выпускают лицензии для исключений, и России нужно следовать этой практике.

При этом Песков уточнил, что официальных заявлений от европейских автопроизводителей о возвращении на российский рынок пока не было. Он подчеркнул, что преждевременно делать выводы о возможном возобновлении поставок. Основное внимание, по словам Пескова, должно быть сосредоточено на насыщении рынка и обеспечении конкуренции, что ведет к снижению цен и улучшению качества для потребителей.

Песков также указал на важность тонкого баланса между интересами зарубежных поставщиков и поддержкой отечественных производителей. Государство должно стремиться к созданию оптимальной ситуации на рынке, не забывая о своих собственных производителях. Все эти меры направлены на обеспечение интересов российских автолюбителей и потребителей, добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что японские власти изменили формулировки санкций, позволив россиянам импортировать «мягкие» гибриды от ведущих автопроизводителей, включая Honda и Mercedes.