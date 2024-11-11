Япония открыла доступ к импорту гибридов для россиян

Tекст: Алексей Дегтярев

На аукционах теперь доступны автомобили с электроустановками от таких брендов, как Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes и Audi, пишет РБК.

Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский отметил, что «это не смягчение запрета, а просто уточнение формулировок», поскольку запрета на экспорт «мягких» гибридов изначально не было.

Клатаевский объяснил, что японские брокеры и экспортеры из-за опасений санкций избегали торговли всеми автомобилями с обозначением «гибрид». Однако снижение продаж побудило их пересмотреть документы, и оказалось, что такие автомобили можно экспортировать.

Под снятие запрета попали Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio и другие, но лишь с определенным двигателем.

«Хотелось бы больших послаблений и отмены санкций, так как сейчас рынку это необходимо», – сказал эксперт.

В октябре 2023 года Reuters сообщало, что введенный правительством Японии запрет на продажу подержанных автомобилей в Россию обвалил цены на японском рынке, ориентированные на российский импорт японские компании потеряли 70% бизнеса.