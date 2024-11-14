Tекст: Алексей Дегтярев

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр», они также отразили 11 контратак украинских военных, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Потери ВСУ в районе действия группировки превысили 485 военнослужащих, они также лишились нескольких единиц военной техники, включая немецкую БМП Marder и американскую гаубицу М777.

На других участках фронта российские подразделения также достигли успехов. Группировка войск «Восток» укрепила свои позиции в ДНР и Запорожской области, отбив две контратаки и уничтожив до 145 украинских солдат и несколько единиц бронетехники.

В Харьковской области группировка «Север» нанесла удар по формированиям ВСУ в Волчанске и Липцах. Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 80 военнослужащих, а также несколько единиц военной техники, включая семь автомобилей.

Группировка «Запад» поразила подразделения ВСУ в нескольких районах, включая Терны и Загрызово. Армия Украины в зоне ответственности этой группировки потеряла до 570 человек и несколько единиц техники, включая БТР М113 и четыре станции РЭБ.

«Южная» группировка поразила ряд украинских подразделений, уничтожив до 655 военнослужащих, несколько танков и артиллерийских установок. Также были уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

В прошлые сутки российские войска установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, а ранее освободили населенный пункт Волченка. За прошлую неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами и нанесли значительные потери формированиям ВСУ.