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Российские войска освободили Вознесенку в ДНР
ВС России в последние сутки установили контроль над Вознесенкой в Донецкой народной республике, сообщило российское министерство обороны в четверг.
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр», они также отразили 11 контратак украинских военных, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Потери ВСУ в районе действия группировки превысили 485 военнослужащих, они также лишились нескольких единиц военной техники, включая немецкую БМП Marder и американскую гаубицу М777.
На других участках фронта российские подразделения также достигли успехов. Группировка войск «Восток» укрепила свои позиции в ДНР и Запорожской области, отбив две контратаки и уничтожив до 145 украинских солдат и несколько единиц бронетехники.
В Харьковской области группировка «Север» нанесла удар по формированиям ВСУ в Волчанске и Липцах. Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 80 военнослужащих, а также несколько единиц военной техники, включая семь автомобилей.
Группировка «Запад» поразила подразделения ВСУ в нескольких районах, включая Терны и Загрызово. Армия Украины в зоне ответственности этой группировки потеряла до 570 человек и несколько единиц техники, включая БТР М113 и четыре станции РЭБ.
«Южная» группировка поразила ряд украинских подразделений, уничтожив до 655 военнослужащих, несколько танков и артиллерийских установок. Также были уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.
В прошлые сутки российские войска установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, а ранее освободили населенный пункт Волченка. За прошлую неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами и нанесли значительные потери формированиям ВСУ.