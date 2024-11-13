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Суд отказал в освобождении экс-замминистра Попова из СИЗО
Попову продлили арест по делу о хищении 30 млн рублей из средств парка «Патриот»
Экс-замминистра обороны Павлу Попову продлили арест до 22 декабря по обвинению в хищении 30 млн рублей из бюджета подмосковного парка «Патриот».
Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 млн рублей, сообщает РИА «Новости». Попов останется в следственном изоляторе как минимум до 22 декабря.
Суд отклонил апелляцию защиты, которая просила изменить меру пресечения, ссылаясь на хронические заболевания Попова и недостаточную медицинскую помощь.
Попов обвиняется в участии в схеме, связанной с хищением средств, выделенных на подмосковный парк «Патриот». В этом деле также фигурируют замначальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов. По версии следствия, они вместе с другими лицами похитили бюджетные средства, используя обман и злоупотребление доверием.
Попов свою вину не признает. в Ахмедов заключил досудебное соглашение, благодаря чему ему была изменена мера пресечения на домашний арест. Шестеров также находится под домашним арестом из-за состояния здоровья. Попов принимал участие в заседании суда по видеоконференцсвязи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова, которого обвиняют в мошенничестве. Также сообщалось, что следствие полагает, что Попов обогащался за счет парка «Патриот», заставляя строителей бесплатно обслуживать свой участок в Подмосковье.