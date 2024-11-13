FT: Новая мобилизация в Киеве восполнит только половину необходимого числа солдат

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Financial Times, в Киеве признают, что в рамках нового набора по мобилизации удастся восполнить только половину дефицита личного состава ВСУ. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил изданию, что ожидается призыв до 100 тыс. человек, что составит лишь часть от требуемого числа в 160 тысяч, передает РИА «Новости».

Военные эксперты и один высокопоставленный чиновник из Киева выразили скептицизм относительно достижения цели по численности личного состава. По их мнению, более реалистично ожидать, что новый набор позволит призвать до 100 тыс. человек, что заполнит примерно половину дефицита.

Аналитики и командиры ВСУ указывают, что некоторые подразделения укомплектованы только на треть от необходимого количества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина планирует мобилизовать миллион человек до конца 2024 года, а руководители ВПК начали скрывать сотрудников от мобилизации. Военнопленный Сергей Ревенко заявил, что на Украине бронь от мобилизации требует ежемесячной оплаты около 700 долларов, которую осуществляет начальник на работе.